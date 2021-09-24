IMF董事会力挺 格奥尔基耶娃有望留任

（德国之声中文网）国际货币基金组织执行董事会周一（10月11日）再次开会，以决定格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）是否可以继续担任IMF总裁路透社指出，再审查了格奥尔基耶娃的情况後，董事会将发表一份支持她的声明。

消息人士向路透社指出，国际货币基金组织执行董事会在审查了有关她向世界银行工作人员施压以改变数据进而有利于中国的指控后，将发表声明支持声明。

法新社报导称，董事会再次对格奥尔基耶娃继续当任IMF总裁表示「充分信任」，并称：「在研究了所有提交的证据之后，执行董事会重申其对总裁的领导能力和继续有效履行职责的能力充满信心。」

由24名成员组成的董事会在过去一周的马拉松式会议之后，于周一（11日）做出了这一决定。格奥尔基耶娃是保加利亚籍的经济学家，也是第一位来自发展中国家的基金负责人。针对董事会的决定，格奥尔基耶娃表示欣然接受，并称这些指控是「毫无根据的」。

国际货币基金组织执行董事会开会的同一天，美国财长耶伦（Janet Yellen）在一份声明中表示「为加强国际货币基金组织的数据完整性和可信度，必须采取积极措施」，并称「格奥尔基耶娃和其他基金组织的领导人必须再次承诺维护研究、分析和政策的透明度。」

提高中国数据疑云

今年9月23日，英国《经济学人》杂志曾报道格奥尔基耶娃辞职，因为世界银行日前调查显示，格奥尔基耶娃在世界银行担任首席执行长期间曾施压内部员工，以提高中国在世界银行经商环境报告的排名。

当时《经济学人》在一篇措辞严厉的社论中说，格奥尔基耶娃的行为损害了IMF守护世界经济数据的能力及信用。文章强调，在中美相互对抗的时代，IMF的主席应以中立姿态调停纷争，但如今格奥尔基耶娃的丑闻却成为反对多边主义的人用来说明"国际机构无法抵御中国"的证据。

该则社论引用了受世界银行委托执行调查的WilmerHale律师事务所报告中的一项指控，即格奥尔基耶娃曾感谢一位高层银行研究员，称对方在篡改中国数据方面「为多边主义尽了一份力」。

路透社报道指出，WilmerHale提交给世界银行董事会的调查报告称，格奥尔基耶娃当时对该行员工施加了 「不当压力」，要求他们修改数据以提高中国在该行《2018年营商环境报告》中的排名，而当时世界银行正在寻求中国政府对一项重大增资行动的支持。中国在这份报告中的最终排名为第78位。WilmerHale律师事务所调查指出，在营商环境报告草案中，中国的排名原本是第85位。

由于2018年和2020年版的《营商环境报告》存在违规行为后，世界银行目前已停止发布该报告，并称未来会致力于采取新的方法，来评估经商与投资环境。

路透社报道称，IMF执行董事会上周五（10月8日）就针对格奥尔基耶娃的指控进行了五个小时的辩论，然后休会并安排周日与格奥尔基耶娃和WilmerHale律师事务所的律师分别开会。这些会议一直持续到周日傍晚。

格奥尔基耶娃已强烈否认相关指控。

曾协助监督2017年《营商环境报告》撰写过程的世界银行官员德瓦拉詹（Shanta Devarajan）以及世界银行前首席经济学家斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）均公开声援格奥尔基耶娃，认为相关指控不实。

《金融时报》报道称， 据知情人士透露，IMF执行董事会的24位执行董事分为两个阵营，IMF两个最大的股东美国和日本同属一个阵营，而法国、德国、意大利和英国则较为支持格奥尔基耶娃留任，在这个问题上与中国和俄罗斯站在一起。路透社也引述法国财政部内部人士的消息称，法国有意支持格奥尔基耶娃留任。

（综合报道）

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