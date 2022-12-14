 IMF總裁：中國疫情將進一步打擊經濟 | 经济纵横 | DW | 02.01.2023

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经济纵横

IMF總裁：中國疫情將進一步打擊經濟

中國新冠感染人數激增，即使邁向邊境重啟，經濟展望仍不樂觀。IMF總裁格奧爾基耶娃表示，作為世界經濟引擎之一的中國，其去年經濟增長可能在40年來首次跌落或低於全球水平。

中國疫情肆虐，醫院應接不暇。 2022年12月23日，新冠感染患者躺在重慶市第五人民醫院大廳的病床上。

中國疫情肆虐，醫院應接不暇。 2022年12月23日，新冠感染患者躺在重慶市第五人民醫院大廳的病床上。

（德國之聲中文網）路透社報導，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）週日（1月1日）表示，對全球大多數地區來說，2023年將是艱難的一年，因為推動世界經濟增長的3大引擎——美國、歐洲和中國，都正同時面臨經濟放緩的情形。

「新的一年，將比我們已揮別的那一年更加艱難。」IMF總裁格奧爾基耶娃在哥倫比亞廣播公司（CBS）週日的晨間新聞節目「面向全國」（Face the Nation）中說道。

談及中國，她指出：「這是40年來第一次，中國2022年的經濟增長可能會持平或低於全球。」

2022年10月，國際貨幣基金組織下調了2023年全球經濟增長的前景，原因包括：俄烏戰爭、通脹壓力和包含美聯儲（The Federal Reserve）在內等國家央行出台的高利率措施。

與此同時，中國則逐步鬆綁「清零」政策，邁向「與病毒共存」的重啟之路。但新冠確診病例在短時間內激增，導致中國消費者充滿警惕，即使嚴格的封控措施已遭解除，經濟活動及勞動力市場仍未有顯著提升。

格奧爾基耶娃表示，她預料新冠疫情的「叢林之火」（bushfire）可能會進一步打擊中國今年經濟，並拖累區域和全球增長。

她說：「在接下來的幾個月裡，中國將會面臨許多艱難。（疫情）對中國經濟增長的影響是負面的，對該地區的影響是負面的，對全球增長的影響是負面的。」

2022年10月，IMF預測中國該年的國內生產總值增長率將為3.2%，與該基金對2022年的全球展望相當。當時，它還認為中國的年增長率在2023年將加速至4.4%，而全球經濟活動將進一步放緩。

然而，她在此最新發言中表明，IMF預計1月稍晚將在瑞士舉行世界經濟論壇，公佈最新經濟預測。屆時，中國和全球經濟增長前景可能會再次下調

2022年10月，IMF總裁格奧爾基耶娃曾下調對中國經濟的增長預測。

2022年10月，IMF總裁格奧爾基耶娃曾下調對中國經濟的增長預測。

美國經濟「最具韌性」

相比中國，格奧爾基耶娃表示，「美國經濟正在脫穎而出，並有機會避免徹底的經濟衰退」。她稱，這種衰退可能會影響到世界上多達三分之一的經濟體。

格奧爾基耶娃指出，「美國經濟是最有韌性的」，「因為我們看到其勞動力市場仍然相當強勁。」

不過，她稱這件事是「喜憂參半」，因為如果勞動力市場太強勁，美聯儲可能會更加積極地收緊貨幣政策，以遏抑通貨膨脹。

去年，美聯儲祭出自20世紀80年代初以來最積極的貨幣緊縮政策，將其基準利率從3月份的接近0%提高到目前的4.25%至4.50%。美聯儲官員上個月預計，基準利率可能在2023年突破5%大關。若預測實現，這將成為自2007年以來從未見過的利率水平。

而美國的就業市場，將是美聯儲關注的焦點。該機構希望看到勞動需求有所鬆動，以幫助減輕價格壓力。路透社指，新年第一週將有一系列美國就業方面的相關數據，包括1月6日將出爐的一份月度非農就業報告，該報告預計將顯示美國經濟在去年12月又創造了20萬個就業機會，將失業率保持在3.7%，接近1960年代以來的最低水平。

（路透社等）

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