IMF看好2021：中国经济将增长8.1%

国际货币基金组织周二预测，在疫苗的帮助下，2021年全球经济将强劲复苏。其这次给出的2021年全球增长数字比三个月前更加乐观，同时尤其看好中国和印度的经济回暖。
（德国之声中文网）国际货币基金组织（IMF）在周二（1月26日）公布了其对世界经济的预测。在最新版的《世界经济展望》中，IMF表示，世界经济在2020年经历了二战以来最严重的衰退、下降3.5%之后，2021年将迎来强劲复苏，增长5.5%。
这比IMF专家们在2020年9月时的预期更加乐观。如果该预测成真，那么2021年将成为2010年以来全球经济增长最快的一年。
具体到不同国家和地区，IMF预测，全球第一大经济体美国在2021年将增长5.1%，而美国经济在2020年下滑了3.4%；第二大经济体中国将在2021年实现8.1%的增长，而中国经济在2020年疫情影响下仍然实现了2.3%的增长。
对于欧元区的19个国家，IMF预测，2021年将增长4.2%；日本经济今年预计也将增长3.1%，扭转2020年下降5.1%的局面。
同时，IMF预测，印度经济将在2021年上扬11.5%，将是主要经济体中增长最快的国家。
此外，IMF还认为全球贸易将在2021年实现反弹：在2020年大跌9.6%之后，今年大涨8.1%。
近一段时间，多支疫苗批准上市，包括欧盟和美国在内的多国启动了疫苗接种。IMF表示，新冠疫苗将对病毒的传播起到抑制作用，让各国政府们可以放松封锁、逐渐恢复正常社会经济活动。
不过该组织也表示，各地经济都需要政府的支持来抵消新冠疫情造成的负面影响，并对病毒变异对全球经济增长和健康可能造成影响提出警告。
三个月前，IMF的专家们曾预测，2020年经济产出将下降4.4%，之后稳步复苏，到2021年将增长5.2%。
在不久前的一月初，世界银行曾经下调了其对世界经济增长的预期。
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王凡/洪沙（美联社，德新社）
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