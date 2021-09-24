IMF执董会周一将决定格奥尔基耶娃去留

（德国之声中文网）据路透社报道，由24名成员组成的国际货币基金组织执行董事会计划在周一（10月11日）再次开会，以决定格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）是否可以继续担任IMF总裁。与此同时，190个成员国中许多国家的高级官员正在华盛顿参加IMF和世界银行的秋季会议。

今年9月23日，英国《经济学人》杂志曾报道格奥尔基耶娃辞职，因为世界银行日前调查显示，格奥尔基耶娃在世界银行担任首席执行长期间曾施压内部员工，以提高中国在世界银行经商环境报告的排名。

当时《经济学人》在一篇措辞严厉的社论中说，格奥尔基耶娃的行为损害了IMF守护世界经济数据的能力及信用。文章强调，在中美相互对抗的时代，IMF的主席应以中立姿态调停纷争，但如今格奥尔基耶娃的丑闻却成为反对多边主义的人用来说明"国际机构无法抵御中国"的证据。

该则社论引用了受世界银行委托执行调查的WilmerHale律师事务所报告中的一项指控，即格奥尔基耶娃曾感谢一位高层银行研究员，称对方在篡改中国数据方面"为多边主义尽了一份力"。

路透社报道指出，WilmerHale提交给世界银行董事会的调查报告称，格奥尔基耶娃当时对该行员工施加了 "不当压力"，要求他们修改数据以提高中国在该行《2018年营商环境报告》中的排名，而当时世界银行正在寻求中国政府对一项重大增资行动的支持。中国在这份报告中的最终排名为第78位。WilmerHale律师事务所调查指出，在营商环境报告草案中，中国的排名原本是第85位。

由于2018年和2020年版的《营商环境报告》存在违规行为后，世界银行目前已停止发布该报告，并称未来会致力于采取新的方法，来评估经商与投资环境。

路透社报道称，IMF执行董事会上周五（10月8日）就针对格奥尔基耶娃的指控进行了五个小时的辩论，然后休会并安排周日与格奥尔基耶娃和WilmerHale律师事务所的律师分别开会。这些会议一直持续到周日傍晚。

格奥尔基耶娃已强烈否认相关指控。

曾协助监督2017年《营商环境报告》撰写过程的世界银行官员德瓦拉詹（Shanta Devarajan）以及世界银行前首席经济学家斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）均公开声援格奥尔基耶娃，认为相关指控不实。

《金融时报》报道称， 据知情人士透露，IMF执行董事会的24位执行董事分为两个阵营，IMF两个最大的股东美国和日本同属一个阵营，而法国、德国、意大利和英国则较为支持格奥尔基耶娃留任，在这个问题上与中国和俄罗斯站在一起。路透社也引述法国财政部内部人士的消息称，法国有意支持格奥尔基耶娃留任。

（综合报道）

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