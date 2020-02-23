IMF憂疫情挫经济复甦 G20加强风险监控

(德国之声中文网) 国际货币基金组织 (IMF)周日(2月23日)警告，新冠状病毒疫情可能使原本已脆弱的全球经济復甦状况增加风险。二十国集团（G20）财长也对可能的经济连锁反应表示有「实际的担忧」。

G20财长和央行行长在沙特阿拉伯首都利雅得举行了为期两天的会议。国际货币基金组织总裁基奥尔吉耶娃（Kristalina Georgieva）在会后表示，全球经济增长可能从去年的2.9％温和回弹至今年的3.3％。

但她警告她所预期的景气復甦的前景是「脆弱的」。她在一份声明中说：「2019新冠病毒疾病 (COVID-19)这个全球卫生紧急情况已使中国的经济活动受到影响，可能会威胁到景气复苏。」

疫情引发的一连串效应: 企业被迫停工、大众运输系统停摆、供应链也被扰乱...这些都让投资者提高警觉。巴黎上周五(21日)宣布了一系列措施，帮助受到影响的法国公司。

出席20国集团（G20）会议的法国财政部长勒·梅尔（Bruno Le Maire）表示：「必要的话，我们准备采取其他措施，以应对全球经济恶化的影响.......现在风险已经确定了，对全球经济的影响也已经确定。二十国集团所有成员国都很关切。」

欧盟经济事务专员潘蒂罗尼（Paolo Gentiloni）表示，二十国集团已准备好采取「促进经济增长的政策」，以缓解下行风险。

沙特阿拉伯是第一个担任20国集团主席国的阿拉伯国家。这次在会议上，各国经济和财政领导人还讨论了在全球范围课征数字税的系统，希望达成共识。包括法国财政部长勒梅尔在内的几位领导人都表示希望七月前达成一项「技术协议」，来对数位科技巨头征税，并在2020年底之前达成一项更广泛的全球协议。这也是美国和几个欧洲国家之间的争议焦点。

根据20国集团（G20）的会后公报，参与的各国经济财政领导人誓言要「加强对疫情的全球风险监测」。内容提到：「我们随时准备采取进一步行动来应对这些风险。」

邹宗翰/张慈 (法新社)