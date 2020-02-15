IMF总裁：10天后来问我

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃认为，评估新冠疫情对世界经济的影响还为时过早，如果疫情很快得到抑制，将出现迅猛的经济反弹。
（德国之声中文网）国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）在迪拜举行的全球妇女论坛上表示，新冠疫情会影响全球经济增长，但仍希望经济增长降低幅度在0.1%到0.2%之间。她同时指出，疫情带来的整体冲击将取决于疫情何时结束。
自2019年10月1日起担任国际货币基金组织总裁的格奥尔基耶娃说："我建议大家不要过早下结论。现在仍有很多不确定性。我们根据实际情况来行事，而不是预测。10天后来问我。"
她说，旅游、交通等领域现在已经受到冲击。但评估整体影响还为时过早，因为人们尚不清楚新冠病毒的特质，不知道中国能够在多长时间里抑制疫情，也不知道病毒是否会在全球其它地区扩散。"如果疫情很快得到抑制，那么会在大跌后出现快速反弹，也就是产生人们所知的V字形影响。
在与SARS疫情作比较时，格奥尔基耶娃说，萨斯疫情发生时，中国经济只占世界经济总量的8%，如今则高达19%。
她还表示，美中贸易协议的签署减缓了疫情对全球经济的冲击，但全球必须警惕不确定性所带来的增长缓慢。"我们现在陷入了生产力低下、经济增长缓慢、利率低及通胀低的困境"，她说。
在今年1月的全球经济展望报告中，国际货币基金组织将2020年的全球增长率预期调降至3.3%，比先前的预期降低0.1%。去年全球经济增长率为2.9%，为10年来最低。
美国总统特朗普的女儿伊万卡、英国前首相特蕾莎·梅也出席了本届全球妇女论坛。
乐然/文山（法新社）
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