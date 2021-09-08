 IMF总裁遭控提高中国排名 世银停发《营商环境报告》 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.09.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

IMF总裁遭控提高中国排名 世银停发《营商环境报告》

世界银行表示，将停止发布有关国家投资环境的《全球营商环境报告》，原因是根据一项调查显示，有世行高层官员为提高中国在 2017 年的排名而向员工施压，详情为何？

Kristalina Georgieva

DW.COM

国际货币基金组织周二预测，在疫苗的帮助下，2021年全球经济将强劲复苏。其这次给出的2021年全球增长数字比三个月前更加乐观，同时尤其看好中国和印度的经济回暖。

中国国家统计局公布的今年7月中国国民经济数据显示，中国工业生产和零售业增速放缓，新冠疫情的反弹对市场需求造成影响，同时多地出现的洪涝灾情也影响了企业的正常生产和运营。

阿里巴巴的马云是近期中共打击私企的第一个目标。现在，滴滴出行、美团外卖、新东方、好未来和高途等等企业一一遭到重击。全球投资者也对此感到不安。

（德国之声中文网）世界银行取消了一份对世界各国营商环境进行评级的重要报告，并发布一项调查称，现任国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）在世界银行任职期间，曾施压内部员工，以提高中国在世界银行经商环境报告的排名，格奥尔基耶娃否认这项指控。

格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）周四（16日）对这项调查提出异议。她拒绝接受报告对她所做的结论，并在一份声明中说：「我根本不同意违规调查（Investigation of Data Irregularities）的调查结果和解读，它牵涉到我在2018年世银《营商环境报告》的角色。」

格奥尔基耶娃说，她向国际货币基金组织董事会说明了这一情况，董事会将开会讨论这个问题，但目前还不清楚会是何时。

这些指控恐将损害她的声誉，并有利於美国长期批评多边组织及其对待中国的方式的人。美国财政部在一份声明中表示，目前正在「分析该报告」，并称「这是重大发现」。

根据世界银行公布的调查结果显示，2018年和2020年版的《营商环境报告》存在违规行为后，立即暂停该报告，并称，在审查所有可用讯息後，世银发现确实存在问题，因此决定停止发布经商环境报告，未来会致力於采取新的方法评估经商与投资环境。

全球发展中心的高级研究员桑德福（Justin Sandefur）曾就报告方法的问题写过许多文章，他说：「我们需要听听她的说法，但现在看起来并不乐观。」

他告诉法新社：「国际货币基金组织负责监督国际经济和金融数据的完整性，而国际货币基金组织的负责人操纵了数据，这是相当令人震惊的指控。这看起来确实是对他们的信誉的一种打击。」

国际乐施会华盛顿办事处负责人纳迪亚-达尔（Nadia Daar）赞扬世银暂停报告的决定，称该指数「鼓励政府采取破坏性政策，加剧不平等」。

改变中国排名

世银会根据各国的商业法规和经济改革进行排名，这使各国政府互相竞争要取得更高的排名位置以吸引投资者。据调查，北京在2017年抱怨其在报告中排名第78名，而下一年的报告将显示北京进一步下降。

彭博社报导称，中国官员多次告诉世界银行高级官员，2017年的营商环境报告未能反映中国的改革。报告显示，随着2018年报告草案明确显示中国的排名将下降，工作人员讨论了各种方案，包括将台湾和香港的数据纳入大陆的评级。

世银的调查报告显示，格奥尔基耶娃与时任世银行长金墉（Jim Yong Kim）曾施压，要求对中国数据做具体调整，以提高中国的经商环境排名。

调查报告显示，包括中国在内，有4个国家在过去5份经商环境报告中的数据出现问题。中国在世银公布的2018年经商环境报告中，原先以65.3分排名第78位，与前一年相似，但经过调查发现，对创业丶获得信贷和缴税等指标的数据修正后，中国的总分仅64.5分，排名应为第85位，後退7个名次。

（法新社丶路透社丶彭博社等）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

US - China trade war, boxing flag fists

德语媒体：谁是世界经济的拯救者——美国还是中国？ 08.09.2021

国际货币基金组织预测，今年中美两国将分别可实现8.4%和6.4%的GDP增长。德国《商报》撰文分析中美两国谁将成为新冠疫情之下全球经济恢复增长的驱动力。《法兰克福汇报》分析指出，中国性少数群体面临的压力越来越大和阳刚男性形象代表习近平关于振兴中华民族的意识形态不无关系。

South Africa's President Cyril Ramaphosa, China's President Xi Jinping, India's Prime Minister Narendra Modi, Russia's President Vladimir Putin and Brazil's President Jair Bolsonaro pose for a photo at the BRICS summit in Brasilia, Brazil November 14, 2019. Pavel Golovkin/Pool via REUTERS

新兴国家——从推动者到被推动者 05.09.2021

中国外交部宣布，习近平将于9月9日以视频方式出席金砖国家领导人第十三次会晤。去年在新冠危机下，"金砖国家"中除中国经济增长外，其他四国经济都遭受严重打击。

SHENZHEN, CHINA: A view of the skyline of Shenzhen city, 18 August 2004. Shenzhen was designated one of five special economic zones in 1980 when Deng Xiaoping decided to introduce economic reforms. The city has opened up to the world since the reform policies was set by the late paramount leader Deng Xiaoping. AFP PHOTO / Samantha SIN (Photo credit should read SAMANTHA SIN/AFP/Getty Images)

国际货币基金组织：下修今年中国经济成长预期 28.07.2021

国际货币基金组织 (IMF) 周二（7月27日）下修包括中国在内的亚洲新兴经济体今年的经济成长预期。不过，全球经济增长6%的预测维持不变。

广告

媒体看中国

Frankreich | Ursula von der Leyen spricht im EU Parlament

德语媒体：”全球门户“抗衡”一带一路”

《商报》以"冯德莱恩的丝绸之路"为题，刊发评论指出，欧盟委员会希望在未来战略性地使用基础设施援助，以击退中国日益增长的影响力。德国《日报》则关注中国房地产巨头恒大集团，评论预测，中国政府很有可能会进行干预，以防恒大成为中国的雷曼兄弟。  