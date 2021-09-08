IMF总裁遭控提高中国排名 世银停发《营商环境报告》

（德国之声中文网）世界银行取消了一份对世界各国营商环境进行评级的重要报告，并发布一项调查称，现任国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）在世界银行任职期间，曾施压内部员工，以提高中国在世界银行经商环境报告的排名，格奥尔基耶娃否认这项指控。

格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）周四（16日）对这项调查提出异议。她拒绝接受报告对她所做的结论，并在一份声明中说：「我根本不同意违规调查（Investigation of Data Irregularities）的调查结果和解读，它牵涉到我在2018年世银《营商环境报告》的角色。」

格奥尔基耶娃说，她向国际货币基金组织董事会说明了这一情况，董事会将开会讨论这个问题，但目前还不清楚会是何时。

这些指控恐将损害她的声誉，并有利於美国长期批评多边组织及其对待中国的方式的人。美国财政部在一份声明中表示，目前正在「分析该报告」，并称「这是重大发现」。

根据世界银行公布的调查结果显示，2018年和2020年版的《营商环境报告》存在违规行为后，立即暂停该报告，并称，在审查所有可用讯息後，世银发现确实存在问题，因此决定停止发布经商环境报告，未来会致力於采取新的方法评估经商与投资环境。

全球发展中心的高级研究员桑德福（Justin Sandefur）曾就报告方法的问题写过许多文章，他说：「我们需要听听她的说法，但现在看起来并不乐观。」

他告诉法新社：「国际货币基金组织负责监督国际经济和金融数据的完整性，而国际货币基金组织的负责人操纵了数据，这是相当令人震惊的指控。这看起来确实是对他们的信誉的一种打击。」

国际乐施会华盛顿办事处负责人纳迪亚-达尔（Nadia Daar）赞扬世银暂停报告的决定，称该指数「鼓励政府采取破坏性政策，加剧不平等」。

改变中国排名

世银会根据各国的商业法规和经济改革进行排名，这使各国政府互相竞争要取得更高的排名位置以吸引投资者。据调查，北京在2017年抱怨其在报告中排名第78名，而下一年的报告将显示北京进一步下降。

彭博社报导称，中国官员多次告诉世界银行高级官员，2017年的营商环境报告未能反映中国的改革。报告显示，随着2018年报告草案明确显示中国的排名将下降，工作人员讨论了各种方案，包括将台湾和香港的数据纳入大陆的评级。

世银的调查报告显示，格奥尔基耶娃与时任世银行长金墉（Jim Yong Kim）曾施压，要求对中国数据做具体调整，以提高中国的经商环境排名。

调查报告显示，包括中国在内，有4个国家在过去5份经商环境报告中的数据出现问题。中国在世银公布的2018年经商环境报告中，原先以65.3分排名第78位，与前一年相似，但经过调查发现，对创业丶获得信贷和缴税等指标的数据修正后，中国的总分仅64.5分，排名应为第85位，後退7个名次。

（法新社丶路透社丶彭博社等）

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