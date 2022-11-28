IMF总裁呼吁中国改变“清零”策略

（德国之声中文网）格奥尔基耶娃周二（11月29日）在柏林接受美联社采访时，呼吁中国调整严格的“清零”政策，以减轻其对民众生活和经济的负面影响。

上周末，中国多个城市民众自发走上街头，抗议政府严苛的防疫封控措施，要求恢复居民行动自由。在上海，有人喊出“要民主、要自由”、“习近平下台”等口号。

“我们看到了摆脱大规模封锁、转而实行有针对性的限制的重要性”， 格奥尔基耶娃对美联社表示，“这样可以抑制新冠疾病的传播，同时不致造成巨大的经济代价。”

她还呼吁中国审视该国的疫苗接种政策，将“最易受伤害的人群”作为重点对象。

中国的老年人口新冠疫苗接种比例仍较低，美联社指出，这也是中国坚持不放松严格封控的一个重要原因。而更具传染性的变种的出现，使得以阻断任何传播为目标的“清零”政策受到越来越大的压力。

抗议清零席卷中国各地 影片集锦一次看清

供应链、通胀

格奥尔基耶娃还建议中国“调整评估供应链运作的整体方法，同时注意其对世界其他地区的溢出影响”。

据国际货币基金组织预测，今年全年中国经济将仅增长3.2%，低于全球平均水平。这将是非常罕见的情况。

格奥尔基耶娃指出，目前全球经济面对的最大风险是高通胀，这要求各国央行提高利率，造成消费者和企业向银行贷款更加昂贵。而政府为照顾弱势群体，同时不破坏央行升息效果，只得大幅提高公共支出。

格奥尔基耶娃还警告说，中国和西方国家之间、以及俄罗斯和西方国家之间的紧张局势威胁到了国际贸易及其对经济增长和繁荣的积极影响。她补充说，鉴于人们担心供应链会因新冠大流行而中断，在正视供应链风险的同时， "我们必须更加努力地寻找一种方法来对抗这些保护主义的本能''。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 封城改“静默” 今年上海、成都等大都市封城的惨痛经历令人记忆犹新。10月中，中国国家卫健委表示未来要尽量避免为防疫实施“全域”封控。地方政府取而代之的说法包括 “静态管理”、“闭环管理”、“全域静默”、“非必要不外出”等。而一旦出现感染，社区、楼宇仍会被封控，居民无法正常生活工作，紧急情况下甚至曾酿成人道悲剧。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 四通桥抗议与回响 "不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民"，"罢课罢工罢免独裁国贼习近平"——中共20大开幕前夕，一名彭姓男子在北京四通桥挂出上述标语后被捕。事件引起国际关注，之后中国多个城市公厕等隐蔽公共场所出现抄写口号，海外中国留学生也以公开集会、张贴海报发放传单等多种方式呼应这一抗议行动。在响应者看来，过度防疫管控是独裁专制的一种表现方式。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 隔离恐慌致员工逃离、生产停摆 在全球最大的iPhone制造厂郑州富士康，10月下旬，因防疫隔离带来的混乱，大批工人在恐慌下逃离厂区(图)，甚至徒步返乡，造成生产停顿。苹果公司本月已降低了对iPhone14出货量的预测。此后有中国媒体报道，为维持生产，河南省一些地方政府只好动员退役军人和基层干部到郑州富士康工厂工作。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 经济复苏前景渺茫 不仅大公司，大量涉及居民生计的小企业和餐饮、娱乐、旅游等服务行业也濒临困境。10月份的一系列经济数据低于原本已保守的预期。出口下滑，新的银行放贷骤减，房地产市场的进一步低迷。中国今年的经济增长预计为3%，无法实现5.5%的目标。青年人口失业率高达20%。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 地方财政不堪重负 今年4月以来中国各地大中城市实施"常态化核酸检测"，可谓劳民伤财，耗费了庞大的医疗和财政资源。一些地方政府明显已无力承担这一无底洞般的巨大开支，开始变免费为自费。9月以来，贵州、四川、甘肃和广东的一些地区已宣布对常态化核酸检测收费。另一些城市减少了检测网点。由于进入一些公共场所和搭乘公共交通时需要核酸阴性证明和健康码绿码，意味着民众要花费额外的时间和财力。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 20条措施指向何方？ 11月11日，中国官方公布了进一步优化新冠疫情防控工作的“20条措施”，包括缩短隔离时间、不再追踪“次密接”、取消中风险区、取消入境航班熔断等。此举被解读为放松防疫的信号，一度引起股市高涨。但防控措施放松的时间表和调整的标准仍不得而知。香港大学医学院病毒学家金冬雁对德国之声表示，新的措施“并不是要真的放开，不是要取消动态清零，而是把已经证明无效的一些措施删掉”。

欲罢不能：中国防疫“清零”还能撑多久？ 放松复收紧 “20条”推出后，一些地方开始调整管控措施。河北省石家庄率先宣布取消全员强制核酸检测，开始关闭一些常态化检测点，进出公共场所和搭乘公共交通也不再查验核酸。但几天之后，关闭的一些免费核酸点又恢复运行，一周后甚至再度启动全员核酸检测。其它一些城市也出现令人无所适从的政策反复。人们对松绑的期待再度落空。此前中共二十大上强调的依然是坚持“动态清零”、“外防输入、内防反弹”的既有防疫路线。



（美联社）

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