 IMF总裁卷入假造中国数据丑闻 遭英媒抨击应下台 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.09.2021

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时政风云

IMF总裁卷入假造中国数据丑闻 遭英媒抨击应下台

现任IMF总裁格奥尔基耶娃日前遭指控曾施压员工调整数据，以提升中国在一项经济报告中的排名。英国《经济学人》社论重砲指责格奥尔基耶娃，认为她应辞职来维护国际金融机构的信誉。

IWF Direktorin Kristalina Georgieva

国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）被指控篡改数据以提升中国在一份经济报告中的排名，引发各界批评。

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世界银行表示，将停止发布有关国家投资环境的《全球营商环境报告》，原因是根据一项调查显示，有世行高层官员为提高中国在 2017 年的排名而向员工施压，详情为何？

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（德国之声中文网）英国《经济学人》杂志周四（9月23日）呼吁国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）辞职，因为世界银行日前调查显示，格奥尔基耶娃在世界银行担任首席执行长期间曾施压内部员工，以提高中国在世界银行经商环境报告的排名。

《经济学人》在一篇措辞严厉的社论中说，格奥尔基耶娃的行为损害了IMF守护世界经济数据的能力及信用。文章强调，在中美相互对抗的时代，IMF的主席应以中立姿态调停纷争，但如今格奥尔基耶娃的丑闻却成为反对多边主义的人用来说明「国际机构无法抵御中国」的证据。

「下一次，当IMF试图调解一场货币争端，或者协助一个向中国借款的国家重新调整其债务时，IMF的批评者肯定会引用这项调查来破坏该机构的信誉。这就是为何格奥尔基耶娃女士应该辞职，」该社论写道。

此外，该则社论引用了受世界银行委託执行调查的WilmerHale律师事务所报告中的一项指控，即格奥尔基耶娃曾感谢一位高层银行研究员，称对方在篡改中国数据方面「为多边主义尽了一份力」。

由于2018年和2020年版的《营商环境报告》存在违规行为后，世界银行目前已停止发布该报告，并称未来会致力于採取新的方法，来评估经商与投资环境。

前世银官员称报告不实

然而，一位曾协助监督2017年《营商环境报告》撰写过程的世界银行官员德瓦拉詹（Shanta Devarajan）在23日出面声援格奥尔基耶娃，认为格奥尔基耶娃为中国窜改数据的说法不实。

德瓦拉詹表示，在工作过程中，他从未感受到任何要求他改变中国分数的压力。他说，格奥尔基耶娃的作法是要进一步核实中国的数据，确保中国因他们所进行的改革而获得信贷，同时不损害《营商环境报告》的诚信。

Washington The International Monetary Fund IMF | IWF Hauptquartier

IMF执行董事会表示，针对格奥尔基耶娃的事件，他们正在独立进行调查。

他说，部分数据的修改是为了纠正编码错误，或者是「针对需要判断的问题进行判断」。德瓦拉詹在2019年之前是世界银行发展经济部门的高级主管。

世界银行前首席经济学家斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）也称WilmerHale律师事务所的报告为「人身攻击」，他说，报告没有准确反映真相，并质疑为何报告没有提到现任世界银行主席马尔帕斯（David Malpass），因为涉及沙特阿拉伯评级的数据违规事件是在他的任内发生的。

格奥尔基耶娃也称WilmerHale报告中的指控不实。她以个人名义聘请了一家公关公司SKDK，对这些指控进行反击。IMF的执行董事会则正在对这些指控进行独立审查。

美国国会要求审查

在美国国会裡，众议院金融服务、国家安全和发展小组委员会的三名共和党成员致函美国财政部长耶伦（Janet Yellen），要求她向国会报告财政部对格奥尔基耶娃案件的审查情况。

三名共和党议员要求耶伦在股权审查讨论中、以及8月份美国政府决定向所有IMF成员国分配6500亿美元货币储备、俗称为「特别提款权（Special Drawing Rights, SDRs）」的决策过程中，列入有关格奥尔基耶娃与中国IMF官员互动的信息。中国在这次分配中收到了价值约420亿美元的新「特别提款权」。

共和党议员们表示：「中国觉得自己有权在这些国际组织的运作中拥有更大的发言权；它缺乏对多边价值观的承诺，这也表明了为什么（我们）不能允许它继续这麽做。」他们同时也要求耶伦确保IMF和世界银行报告中「严格且透明」的数据完整性。

（路透社）

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