 IMF总裁：今年全球经济增长将低于3% | 经济纵横 | DW | 07.04.2023

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经济纵横

IMF总裁：今年全球经济增长将低于3%

国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃表示，未来五年世界经济增长可能会保持在大约 3%，这是自 1990 年代以来的最低中期增长预测。

国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）

国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）

（德国之声中文网）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）周四（4月 6日）警告称，全球几乎所有发达经济体的持续放缓预计将导致今年全球经济增长低于3%。

"随着地缘政治紧张局势加剧，通胀依然居高不下，强劲复苏还是遥遥无期。"格奥尔基耶娃在国际货币基金组织和世界银行下周举行的春季会议前的一场演讲中表示。

"这将损害每个人的前景，尤其是最脆弱的人群和最脆弱的国家。"她补充道。

由于俄罗斯入侵乌克兰的影响波及世界经济，新冠疫情之后的经济复苏戛然而止，去年全球增长跌至 3.4%。

预计亚洲新兴市场的经济产出将大幅增长--印度和中国预计将占今年所有增长的一半--但全球 90% 的发达经济体将出现经济增长放缓。

"增长仍然处于历史性的疲软阶段--现在和中期都是如此。"格奥尔基耶娃说。

世界经济增长未来5年保持约3%

她表示，未来五年世界经济增长可能会保持在大约 3%，这是自 1990 年代以来的最低中期增长预测。

格奥尔基耶娃说，预计低收入国家将遭受高借贷成本和出口需求下降的双重冲击，这可能导致贫困和饥饿加剧。

"低收入国家中大约15% 的已经陷入债务困境，另有45%接近债务困境。"她说，并呼吁较富裕的 IMF成员国采取更多措施提供支持。

 

（法新社）

 

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