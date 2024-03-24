IMF总裁：中国面临岔路口

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃周日在北京表示，中国需要通过经济政策“重塑自我”，以加快解决房地产市场危机，并促进国内消费和生产率的提高。
（德国之声中文网）"中国面临着一个岔路口-是依靠过去行之有效的政策，还是重塑自我，迎接高质量增长的新时代"，国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）周日（3月24日） 在中国发展高层论坛（CDF）2024年年会上如是表示。
该论坛自2000年首次举办以来，已举办23届。本届论坛的主题是"持续发展的中国"。在这场年度中国高级官员和全球企业高管举行的交流会议上，中国官员表达了对中国实现经济增长的信心，包括中国国务院总理李强本月早些时候宣布的约5%的国内生产总值增长目标，以及再次承诺支持战略性产业，即推动中国国家主席习近平所称的"新质生产力"。然而，路透社就此指出，这些承诺与国际货币基金组织所建议的更为彻底的改革相去甚远。
格奥尔基耶娃在会上指出，国际货币基金组织的一项分析显示，通过全面的、亲市场的一揽子改革，可在未来15年内为中国经济增加3.5万亿美元。她同时指出，要实现这一目标，中国需要采取"果断"措施，完成完成破产开发商遗留的未完工住房，降低地方政府债务风险。这名出生于保加利亚的经济学家强调："高质量增长的一个关键特征是需要更多地依赖国内消费，而这取决于个人和家庭消费能力的提升。"
其他经济学家也建议中国采取新的增长模式。路透社分析道，国际货币基金组织总裁的讲话意义重大，因为在为期两天的会议一开始，中国政府就希望传递中国敞开大门的信息。
周五公布的数据显示，今年前两个月，流入中国的外资较去年同期缩减了近20%。在许多公司希望"降低"供应链和业务风险、远离中国之际，中国官员一直在加大吸引投资者的力度。2023年，外资企业对华直接投资降至30年来低点，反映出中国经济复苏不稳以及在一系列问题上与美国及其盟国的紧张关系。
苹果公司首席执行官库克（Tim Cook）是此次北京活动中知名度最高的国际企业高管，他向中国国际电视台（CGTN）表示，他与中国总理李强进行了一次 "出色"的谈话。他补充道："我认为中国正在真正开放。"他同时介绍，苹果公司在中国的供应商帮助实现了更可持续的生产，包括降低用水量和回收铝、钴等金属。
德国知名汽车零部件生产商采埃孚集团(ZF Group)董事兼高管冯·舒克曼（Stephen von Schuckmann）表示，该公司致力于在中国发展，中国在电动汽车销售和生产方面均居世界领先地位。他告诉中国国际电视台："任何关于供应链外流的措辞和炒作都不是我们所关注的。我们投资了。我们会留下来。"
100多名海外高管和投资者参加了中国发展论坛，并在周五和周六与中国官员举行了一系列规模较小的闭门会议。中国政府上周公布了旨在赢得投资的措施，包括扩大市场准入和鼓励科技投资的试点计划。
中国外交部网站发布的信息显示，国务院总理李强周日在会上发表主旨演讲时强调，中国将"加快构建现代化产业体系，坚持以科技创新推动产业创新，统筹推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育，加快发展新质生产力。"
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