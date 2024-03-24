IMF总裁：中国面临岔路口

（德国之声中文网）"中国面临着一个岔路口-是依靠过去行之有效的政策，还是重塑自我，迎接高质量增长的新时代"，国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）周日（3月24日） 在中国发展高层论坛（CDF）2024年年会上如是表示。

该论坛自2000年首次举办以来，已举办23届。本届论坛的主题是"持续发展的中国"。在这场年度中国高级官员和全球企业高管举行的交流会议上，中国官员表达了对中国实现经济增长的信心，包括中国国务院总理李强本月早些时候宣布的约5%的国内生产总值增长目标，以及再次承诺支持战略性产业，即推动中国国家主席习近平所称的"新质生产力"。然而，路透社就此指出，这些承诺与国际货币基金组织所建议的更为彻底的改革相去甚远。

格奥尔基耶娃在会上指出，国际货币基金组织的一项分析显示，通过全面的、亲市场的一揽子改革，可在未来15年内为中国经济增加3.5万亿美元。她同时指出，要实现这一目标，中国需要采取"果断"措施，完成完成破产开发商遗留的未完工住房，降低地方政府债务风险。这名出生于保加利亚的经济学家强调："高质量增长的一个关键特征是需要更多地依赖国内消费，而这取决于个人和家庭消费能力的提升。"

危机四伏的中国经济 房企爆雷 8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

危机四伏的中国经济 信托失信 与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

危机四伏的中国经济 生产、零售数据低迷，通缩风险上升 中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

危机四伏的中国经济 进出口双降、外商投资滑坡 中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

危机四伏的中国经济 青年失业率创新高 今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

危机四伏的中国经济 外银下调对中国经济增长预期 根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。



"讲话意义重大"

其他经济学家也建议中国采取新的增长模式。路透社分析道，国际货币基金组织总裁的讲话意义重大，因为在为期两天的会议一开始，中国政府就希望传递中国敞开大门的信息。

周五公布的数据显示，今年前两个月，流入中国的外资较去年同期缩减了近20%。在许多公司希望"降低"供应链和业务风险、远离中国之际，中国官员一直在加大吸引投资者的力度。2023年，外资企业对华直接投资降至30年来低点，反映出中国经济复苏不稳以及在一系列问题上与美国及其盟国的紧张关系。

苹果公司首席执行官库克（Tim Cook）是此次北京活动中知名度最高的国际企业高管，他向中国国际电视台（CGTN）表示，他与中国总理李强进行了一次 "出色"的谈话。他补充道："我认为中国正在真正开放。"他同时介绍，苹果公司在中国的供应商帮助实现了更可持续的生产，包括降低用水量和回收铝、钴等金属。

德国知名汽车零部件生产商采埃孚集团(ZF Group)董事兼高管冯·舒克曼（Stephen von Schuckmann）表示，该公司致力于在中国发展，中国在电动汽车销售和生产方面均居世界领先地位。他告诉中国国际电视台："任何关于供应链外流的措辞和炒作都不是我们所关注的。我们投资了。我们会留下来。"

100多名海外高管和投资者参加了中国发展论坛，并在周五和周六与中国官员举行了一系列规模较小的闭门会议。中国政府上周公布了旨在赢得投资的措施，包括扩大市场准入和鼓励科技投资的试点计划。

中国外交部网站发布的信息显示，国务院总理李强周日在会上发表主旨演讲时强调，中国将"加快构建现代化产业体系，坚持以科技创新推动产业创新，统筹推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育，加快发展新质生产力。"

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