IMF总裁：中国经济已经庞大到不能继续依靠出口拉动增长

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃在接受采访时指出，中国的经济增长模式必须从出口导向型转为消费导向型，否则将面临危险的增长放缓。对于美国官员此前指责IMF面对中国“太礼貌”的言论，她也反驳称自己一直“直言不讳”。

（德国之声中文网）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）周四（10月17日）表示，中国的经济规模已经大到无法继续依靠出口来拉动增长的程度。除非转向消费驱动型经济模式，否则将面临危险的增长放缓。

格奥尔基耶娃在接受路透社采访时表示，如果中国继续当前道路的话，从中期来看，其经济增长率可能会跌至4%以下——这个增长水平“可能会给中国带来困难，从社会角度来看将会非常艰难”。

2023年9月，格奥尔基耶娃访问北京会见中国总理李强 图像来源: Ding Haitao/Xinhua News Agency/picture alliance

国际货币基金组织和世界银行（World Bank）即将在华盛顿特区召开年会，中国出口产品充斥世界市场造成的贸易紧张局势将是一大热点话题。格奥尔基耶娃表示，IMF的研究表示，中国如果能做出改变来拉动国内消费的话，其经济增长速度将会明显加快。

“中国正处在十字路口。他们如果继续现有的出口导向型经济增长模式，将会遇到麻烦。为什么呢？因为中国经济已经增长到一个特定的体量，这时候中国的出口对于全球贸易来说已经不再是一个次要因素了”，格奥尔基耶娃说。

最新刺激计划——“朝着正确方向”迈出的步伐

她还补充道，北京不能再继续依赖于“某种让这个庞大经济继续保持出口导向型模式同时还能顺利运行的奇迹”。她认为中国最近宣布的一系列刺激经济计划是“朝着正确方向”迈出的步伐，目的应该是让受到房地产危机打击的消费者信心重新得到恢复。

卡内基国际和平基金会中国研究项目的资深研究员佩蒂斯（Michael Pettis）今年早些时候接受德国之声采访时指出，中国的国内生产总值占全球经济总量的大约17%，而在全球消费中所占的比例仅有13%左右，然而中国的制造业在全球总量中已经占到了惊人的31%。“当中国持续扩大制造产能的时候，就给德国等世界其它国家带来了问题——谁来消化这些过剩的产能？”

国内需求不足已经促使越来越多的中国制造商转向出口，美国、欧洲等其它国家都提高贸易壁垒以保护其本土企业和就业岗位，尤其是在电动汽车领域。美国共和党总统候选人特朗普已经誓言如果当选就对中国进口产品征收至少60%的关税，并且对来自其它国家的产品也加征10%关税。

格奥尔基耶娃表示，国际货币基金组织仍然在评估中国近期经济刺激举措的力度，但是也强调要想将中国经济模式转向消费导向型，还需要进行更加深入的改革。这其中包括养老金改革、完善社会保障体系以减少居民的预防性储蓄，以及投资医疗和教育等欠发达的经济领域。

此前美国财政部官员曾经指责IMF在推动中国产业政策和汇率政策改革的时候“过分礼貌”，对此格奥尔基耶娃反驳道，国际货币基金组织长期以来一直在呼吁中国对其产业补贴政策加以改革，推动国有企业和私营企业的待遇平等化。

“我们一直直言不讳”，格奥尔基耶娃强调。



（路透社等）

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