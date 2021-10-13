 IMF总裁：中国同意组建全球主权债务“圆桌会议” | 经济纵横 | DW | 17.12.2022

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经济纵横

IMF总裁：中国同意组建全球主权债务“圆桌会议”

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示，中国官员已同意参加一个全球主权债务“圆桌会议”。拟议中的圆桌会议提供了一个框架，有助于改善债务处理程序和避免系统性债务危机。

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示，中国同意参加一个全球主权债务“圆桌会议”

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示，中国同意参加一个全球主权债务“圆桌会议”

（德国之声中文网）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）周四（12月16日）表示，中国官员已同意参加一个全球主权债务"圆桌会议"。该会议将囊括各种利益相关者，包括私营部门债权人。

格奥尔基耶娃在国际货币基金组织主办的一次活动上表示，在上周与中国当局举行高级别会议后，她对处理中低收入国家面临的重大债务问题的前景感到"更加乐观"。

格奥尔基耶娃上周与中国财长就加快减免赞比亚斯里兰卡等国债务的必要性进行了"富有成果的交流"，并说她看到了"在债务问题上建立更系统的参与平台的空间，其中中国可以发挥积极作用"。

周四，格奥尔基耶娃表示，她在与中国领导人会晤期间就债务问题进行了"非常有建设性的接触"，此前她多次呼吁进行改革，在20国集团共同框架下加快债务处理，并将其扩大到包括中等收入国家。

美国财政部长耶伦(Janet Yellen)和其他西方官员，对他们所认为的中国在G20框架下提供救助方面拖延越来越失望。世界最大债权国中国主张，应要求私人债权人和多边开发银行接受债务"减免"，以使这一过程公平。

中国对非洲贷款：有赞有弹

波士顿大学全球发展政策中心主任加拉格尔（Kevin Gallagher）说，显然需要一个更广泛、更系统的解决方案。加拉格尔表示："如果这意味着真正将所有不同的债权人阶层聚集在一起，包括多边开发银行，特别是私人债券持有人和中国人，这个系统就可能成为我们所有人的耳朵。"他说，从G20框架的个案方法转向早期债务重组的更系统的方法也是至关重要的。

格奥尔基耶娃说，在中国的讨论取得了一些进展。"我们一致认为，应该组成一个最高级别的全球主权债务圆桌会议，由主要债权人、部分借款人、私营部门组成，由世界银行、国际货币基金组织和20国集团主席担任共同召集人。"

"我们需要这个平台……我们不可能让大家各处一方、互不交谈的情况下，制定系统性风险的解决方案。这绝不可能发生。"

她说，拟议中的圆桌会议提供了一个框架，有助于改善债务处理程序和避免系统性债务危机。

目前还没有关于该圆桌会议的进一步细节，也还不知道它何时举行首次会议。

上周在中国安徽省，格奥尔基耶娃、世界银行行长马尔帕斯（David Malpass）和其他金融领导人与中国人民银行、中国财政部及其进出口银行和国家开发银行的官员进行了会晤。

（路透社）

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