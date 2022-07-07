IMF总裁：不排除明年出现全球经济衰退的可能

（德国之声中文网）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）周三（7月6日）在接受路透社采访时说，几周内国际货币基金组织将会下调对2022年全球经济增长3.6%的预测。这将是国际货币基金组织今年第三次下修预测。格奥尔基耶娃说，IMF的经济学家们还在确认最新的下调数字。

预计7月下旬国际货币基金组织将发布对今年和明年全球经济的最新预测。4月该组织将预期下调了近1个百分点。

2021年全球经济增长率为6.1%。

格奥尔基耶娃在接受采访时说：“今年4月IMF更新了经济展望数字之后，全球经济前景显著黯淡。”她还提到了普遍出现的通胀现象、多国央行大幅加息、中国经济增长放缓以及针对俄罗斯的制裁升级。

在被问到是否可以排除全球性经济衰退的问题时，格奥尔基耶娃回答说：“我们面对的是大浪涛涛，风险已经升高了，所以我们没法排除（全球性经济衰退）。”

她说，最近的经济数据显示，包括中国和俄罗斯在内的一些大型经济体在今年第二季度出现了收缩。她指出2023年的风险甚至更高。

“2022年会是艰难的一年，但是2023年也许会更艰难，”她说，“2023年的经济衰退风险增加了。”

投资者越来越担心经济衰退的风险，美国国债收益率曲线的一个关键部分在周三连续第二天出现倒挂，这一直是经济衰退迫在眉睫的一个可靠指标。美联储主席鲍威尔上个月表示，美联储的货币政策不是要引发经济衰退，而是要全力以赴控制通胀，即便这有可能导致经济下滑。

鲍威尔也承认美国经济面临衰退风险。

美国《华尔街日报》日前发布的经济学家调查显示，受访者认为未来12个月内美国经济出现衰退的可能性为44%，远高于4月调查时的28%。

高盛公司预计，美国经济明年陷入衰退的可能性为30%，未来两年陷入衰退的可能性为48%。

格奥尔基耶娃说，货币紧缩政策持续时间长了会使全球经济前景更为复杂化，但她也补充说，关键是要控制住飙升的价格。

她说，由于恢复价格稳定的紧迫性，经济增长放缓可能是“必须付出的代价”。

格奥尔基耶娃还指出，财政政策和货币政策之间出现分歧的风险越来越大。她敦促各国仔细调整这些措施，以避免财政政策可能会破坏货币政策控制通货膨胀的努力。

（路透社）

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