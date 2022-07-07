 IMF总裁：不排除明年出现全球经济衰退的可能 | 经济纵横 | DW | 07.07.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

IMF总裁：不排除明年出现全球经济衰退的可能

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示，今年4月以来全球经济前景“显著黯淡”，鉴于不断升高的风险，她不能排除明年可能会出现全球性的经济衰退。

格奥尔基耶娃在接受采访时说：“今年4月IMF更新了经济展望数字之后，全球经济前景显著黯淡。”

格奥尔基耶娃在接受采访时说：“今年4月IMF更新了经济展望数字之后，全球经济前景显著黯淡。”

（德国之声中文网）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）周三（7月6日）在接受路透社采访时说，几周内国际货币基金组织将会下调对2022年全球经济增长3.6%的预测。这将是国际货币基金组织今年第三次下修预测。格奥尔基耶娃说，IMF的经济学家们还在确认最新的下调数字。

DW.COM

美國聯邦儲備委員會（Fed）在通貨膨脹激增的情況下，將其關鍵利率提高了0.75個百分點。這是近30年來的最大幅度，接下來還可能會進一步加息。

美國傳出可能取消部分對華關稅之際，中國國務院副總理劉鶴與美國財政部長耶倫週二舉行視訊會議，會後雙方聲明稿著重議題，卻有著微妙不同。美中就經貿議題交鋒的同時，美國國務卿布林肯及中國外長王毅傳出將於週四罕見地舉行會談。他們將談什麼？

中国零售业营业额3月衰退3.5%，房地产销售量暴跌1/4，失业率达到5.8%这一两年来最高值；在东海上，货轮平均要排队等待约一星期才能进入上海港装卸。国际货币基金组织警告，中国经济长期趋冷将对全球造成严重影响。

预计7月下旬国际货币基金组织将发布对今年和明年全球经济的最新预测。4月该组织将预期下调了近1个百分点。

2021年全球经济增长率为6.1%。

格奥尔基耶娃在接受采访时说：“今年4月IMF更新了经济展望数字之后，全球经济前景显著黯淡。”她还提到了普遍出现的通胀现象、多国央行大幅加息、中国经济增长放缓以及针对俄罗斯的制裁升级。

在被问到是否可以排除全球性经济衰退的问题时，格奥尔基耶娃回答说：“我们面对的是大浪涛涛，风险已经升高了，所以我们没法排除（全球性经济衰退）。”

她说，最近的经济数据显示，包括中国和俄罗斯在内的一些大型经济体在今年第二季度出现了收缩。她指出2023年的风险甚至更高。

“2022年会是艰难的一年，但是2023年也许会更艰难，”她说，“2023年的经济衰退风险增加了。”

投资者越来越担心经济衰退的风险，美国国债收益率曲线的一个关键部分在周三连续第二天出现倒挂，这一直是经济衰退迫在眉睫的一个可靠指标。美联储主席鲍威尔上个月表示，美联储的货币政策不是要引发经济衰退，而是要全力以赴控制通胀，即便这有可能导致经济下滑。

鲍威尔也承认美国经济面临衰退风险。

美国《华尔街日报》日前发布的经济学家调查显示，受访者认为未来12个月内美国经济出现衰退的可能性为44%，远高于4月调查时的28%。

高盛公司预计，美国经济明年陷入衰退的可能性为30%，未来两年陷入衰退的可能性为48%。

格奥尔基耶娃说，货币紧缩政策持续时间长了会使全球经济前景更为复杂化，但她也补充说，关键是要控制住飙升的价格。

她说，由于恢复价格稳定的紧迫性，经济增长放缓可能是“必须付出的代价”。

格奥尔基耶娃还指出，财政政策和货币政策之间出现分歧的风险越来越大。她敦促各国仔细调整这些措施，以避免财政政策可能会破坏货币政策控制通货膨胀的努力。

（路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Geldscheine mit Geldbörse

通貨膨脹來勢洶洶 你該如何保住錢包？ 07.07.2022

當前因疫情、戰爭衝擊供應鏈，全球進入高通膨時代，短期內物價不會下跌，那麼我們該如何生存？德國之聲訪問專家整理出4件你能做的事。

In this photo provided by the Malacanang Presidential Photographers Division, Philippine President Ferdinand Marcos Jr., right, greets Chinese Foreign Minister Wang Yi as the arrives for a courtesy call at the Malacanang Presidential Palace in Manila, Philippines on Wednesday, July 6, 2022. (Malacanang Presidential Photographers Division via AP)

菲总统：中美两头大象打架 我们是小草 06.07.2022

目前正在东南亚访问的中国外长王毅抵达菲律宾，与该国外长马纳洛、总统小马科斯先后举行会晤。小马科斯在会晤前强调“加强中国和菲律宾之间的关系”。目前外界关注小马科斯在中美之间会选择先访问哪一个国家。

Chinese President Xi Jinping, right, and Russian President Vladimir Putin pose for a photo prior to their talks in Beijing, China, Friday, Feb. 4, 2022. Putin on Friday arrived in Beijing for the opening of the Winter Olympic Games and talks with his Chinese counterpart Xi Jinping, as the two leaders look to project themselves as a counterweight to the U.S. and its allies. (Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

路透：美高官稱尚未發現中國援助俄羅斯 01.07.2022

美國政府首次制裁五家被指控援俄的中國企業後，一名美國高官向路透社表示，該制裁是針對部分中國公司，不是中國政府，「目前尚未發現中國政府援助俄羅斯」。

广告
依照今天的投票结果，“欧盟分类目录”的分类规则将从2023年开始生效。

欧洲议会为天然气和核能贴上“绿能”標籤

欧洲议会的最新投票结果将天然气和核能都列为可持续能源。环保组织和欧洲一些议员批评这种分类是为化石能源和核能“洗绿”。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  