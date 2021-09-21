 IMF忧恒大危机影响中国稳定 北京会否出手? | 经济纵横 | DW | 22.09.2021

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经济纵横

IMF忧恒大危机影响中国稳定 北京会否出手?

中国恒大集团倒闭危机大限将至，接下来有多笔债券到期，如果违约可能成为中国版的「雷曼兄弟」，影响中国稳定，北京当局打算如何应对?

China Evergrande

恒大集团是中国最大的地产开发商。

DW.COM

深陷债务危机的中国房地产巨头恒大集团旗下的恒大财富宣布，启动“实物对付”，用房产物业等向投资理财产品到期的客户抵偿。

中国房地产商恒大集团的债务危机受到全球关注。而有关该集团6名高管提前赎回本集团财富投资产品的消息，更是给人一种“山雨欲来风满楼”的感觉。恒大集团就此发出公告，要求相关高管限期返还。

继惠誉和穆迪之后，信用评级机构标准普尔周三也将房地产商恒大集团的信用级别下调至CC，前景展望为负面。德国工商大会表示担心中国房地产泡沫破裂会对消费产生抑制作用，从而影响德国产品在华销路。

(德国之声中文网) 国际货币基金组织 (IMF)周二(9月21日)表示，正在密切关注围绕中国恒大集团的事态发展，但相信中国政府有办法防止事态演变成一场系统性危机。

IMF首席经济学家戈皮那塔 (Gita Gopinath)告诉路透社，房地产行业是中国经济的一个重要部分，中国恒大的潜在违约可能会对中国的经济活动和金融稳定产生影响。

她说：「我们正在密切关注中国的发展......我们仍然相信，中国有工具和政策空间来防止这变成一场系统性危机。」她强调，中国需要进行监管改革，以解决杠杆率高的房地产行业。

目前北京看起来还没有要出手的意思，标普全球评级20日表示，中国政府只有在发生对经济构成系统性风险的影响深远的情况时才会采取行动。法国巴黎银行(BNP Paribas)在一份研究报告中估计，在恒大3000亿美元的未偿债务中，只有不到500亿美元是由银行贷款融资的，这表明中国银行业将有足够的缓冲空间来吸收潜在的坏账。

Jerome Powell FED Chef US Notenbank

美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在美东时间22日下午2点结束的美联储两天会议后发表讲话时，可能会被问及恒大危机的后果。

大限来临?

中国恒大危机21日对美股影响回稳，摆脱前一日对破产恐慌的跌幅，美元和美国的企业债券市场都保持相对稳定。

美国投资机构Bespoke公司的分析师在21日的一份研究报告中写道：「人们对中国房地产开发商恒大破产可能造成的外溢效应有相当程度的担忧。但到目前为止，这种担忧并没有在信贷市场上显现，过去信贷危机是这类警讯的红旗。」

但本周是对恒大的一个重大考验，该公司将于23日支付与2022年3月债券有关的8350万美元利息。9月29日，该公司还将支付4750万美元的2024年3月债券。如果恒大未能在预定支付日期的30天内结清利息，这两笔债券都将违约。

彭博社21日称，恒大错过了20日到期的至少两个最大银行债权人的利息支付。报道援引熟悉此事的人士的消息。由于中国住房部曾表示该公司将无法按时付款，因此错过付款是意料之中的事。

当世界各地的投资者和政策制定者试图评估潜在的影响时，美国证券交易委员会(SEC)主席盖斯勒 (Gary Gensler)表示，与2007到2009年金融危机之前相比，美国市场现在更能处理大型公司违约带来的潜在全球冲击。

Citigroup Center in New York

花旗集团(Citigroup Inc)的子公司是中国恒大债券的受托人和支付代理人，该债券将于2022年3月到期，23日有8350万美元的利息到期。

尽管违约迫在眉睫，但一些基金近几个月来一直在增加仓位。根据投资研究公司晨星的数据和一篇博文显示，基金巨头贝莱德以及投资银行汇丰银行和瑞银集团一直是恒大债务的最大买家之一。其他债券持有人包括瑞银资产管理公司和欧洲最大的东方汇理资产管理公司(Amundi)。

根据路透社，在任何违约情况下，恒大要么是混乱地崩溃，要么是有管理的崩溃，无论是什么情况，恒大将需要重组债券，但分析师预计投资者的回收率很低。为了重振对公司的信心，恒大董事长许家印在给员工的信中说，恒大将履行对房产买家、投资者、合作伙伴和金融机构的责任。

中国大陆的股票和债券市场、外汇和商品期货市场20和21日因中秋节休市，23日恢复交易，但香港的金融市场这天因公共假期休市。由于担心恒大3050亿美元的债务在崩溃时可能引发中国金融系统的广泛损失，恒大的股价在21日跌幅高达7%，前一天跌幅达10%。该股最终下跌了0.4%。

(路透社)

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