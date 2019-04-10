IMF呼吁德国多花钱 中国控放贷

（德国之声中文网）国际货币基金组织（IMF）认为，世界经济目前正处于一个"棘手的时刻"--对于欧洲来说尤为如此。欧洲经济增长近来严重放慢，其衰减幅度超出该组织之前的预期。

IMF欧洲事务主管汤姆森（Poul Thomsen）列举了一系列问题：国际需求的下降，贸易争端，英国脱欧前途未卜，还有新的汽车尾气排放规定对德国汽车工业的影响等。

与此同时，汤姆森也提醒人们不要过于悲观："（经济增长）急剧放缓是由一些暂时性原因造成的。比如德国汽车工业的问题，现在就已经得到了缓解。"他认为今年欧洲经济增长有望实现回升，好消息是大多数欧洲国家的就业率都在增长，而就业市场的强势也会给需求的增长注入活力。

德国应该多花钱？一个奢侈的问题！

德国就是这些国家之一。汤姆森表示，他希望德国的工资水平能够继续增长。这也有助于德国继续减少贸易出超。国际货币基金组织对德国的要求仍然是老生常谈：德国的财力不错，完全可以多花些钱用在投资上！

德国财长在华盛顿接受媒体采访

然而这样的老生常态却是德国财长肖尔茨（Olaf Scholz）不愿意听的。"对于一些长期问题，有时候也不应该总是重复前一年的论调，而应该稍微看一看现实情况再说话。因为人们会发现，德国其实正在实行扩张性财政政策。这是正在真实发生的事情。"

这位德国财长为此列举了一些例证：比如降低税率，扩大对家庭的补助，以及增加投资等等--德国已经在努力花钱了。况且接下来几年里德国还面临着重要的投资：汽车制造商必须将生产设备改装以适应环保车型的生产，能源经济领域也需要为新能源进行投资。综上所述，作为一个重要国民经济体，德国的节约政策是无可指摘的--只有这样才能在危机时刻拥有应变的资本。

如果要比较其它欧元国家的情况，就会发现德国所面临的只是一个奢侈的问题。IMF敦促一些国家必须要尽快着手解决债务问题。汤姆森解释道："债务较高的欧元国家，比如法国、意大利、西班牙，在减少债务方面取得的进展乏善可陈。这些国家应该继续调整税收政策，以减少国家债务。"

美财长批评中国

在周六召开的国际货币基金组织春季年会上，中国为发展中国家提供巨额贷款也成为讨论话题。与会的美国财长姆努钦（Steven Mnuchin）呼吁国际社会加强对中国放贷举措的关注。"从崛起大国借债目前处于一个攸关的岔路口"，他表示。而这个崛起中的债权国主要就是指中国。

目前中国向发展中国家和新兴工业国家发放贷款，但是中国的金融机构至今为止并不愿意受到所谓"巴黎俱乐部"相关透明度规定的约束。国际货币基金组织也担心，这样下去会导致尤其是发展中国家的恶性债务堆积，迟早一天会导致危机发生。不过，美国在中国那里也欠有巨额债务。

雨涵/达扬（ARD、德新社）