 IMF呼吁德国多花钱 中国控放贷 | 经济纵横 | DW | 13.04.2019

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经济纵横

IMF呼吁德国多花钱 中国控放贷

世界银行和国际货币基金组织正在华盛顿召开春季年会。对于在欧洲各国中“一枝独秀”的德国，IMF呼吁加大投资和支出。而中国大举放贷的做法也成为讨论话题。

USA Washington 2017 | IMF European Department, Poul Thomsen (picture-alliance/Anadolu Agency/S. Corum)

IMF欧洲主任汤姆森

（德国之声中文网）国际货币基金组织（IMF）认为，世界经济目前正处于一个"棘手的时刻"--对于欧洲来说尤为如此。欧洲经济增长近来严重放慢，其衰减幅度超出该组织之前的预期。

IMF欧洲事务主管汤姆森（Poul Thomsen）列举了一系列问题：国际需求的下降，贸易争端，英国脱欧前途未卜，还有新的汽车尾气排放规定对德国汽车工业的影响等。

与此同时，汤姆森也提醒人们不要过于悲观："（经济增长）急剧放缓是由一些暂时性原因造成的。比如德国汽车工业的问题，现在就已经得到了缓解。"他认为今年欧洲经济增长有望实现回升，好消息是大多数欧洲国家的就业率都在增长，而就业市场的强势也会给需求的增长注入活力。

德国应该多花钱？一个奢侈的问题！

德国就是这些国家之一。汤姆森表示，他希望德国的工资水平能够继续增长。这也有助于德国继续减少贸易出超。国际货币基金组织对德国的要求仍然是老生常谈：德国的财力不错，完全可以多花些钱用在投资上！

USA IWF in Washington | Olaf Scholz, Bundesfinanzminister (Imago Images/photothek)

德国财长在华盛顿接受媒体采访

然而这样的老生常态却是德国财长肖尔茨（Olaf Scholz）不愿意听的。"对于一些长期问题，有时候也不应该总是重复前一年的论调，而应该稍微看一看现实情况再说话。因为人们会发现，德国其实正在实行扩张性财政政策。这是正在真实发生的事情。"

DW.COM

作为欧洲最大的国民经济体，德国过去一年的政府财政收支状况可圈可点。2018年，德国财政总收入明显大于支出，盈余创下新高。 (23.02.2019)

据德国经济信息研究所（Ifo）统计的数据，因出口强劲增长，2018年德国经常帐盈余再度蝉联全球第一。中国则滑出前三名。 (19.02.2019)

德国发展援助部部长米勒警告新兴经济体，应该避免对中国贷款产生依赖性。他对德新社说，中方贷款在实际债务水平和贷款条款方面经常“非常不透明”。 (16.01.2019)

美国新任驻澳大利亚大使对中国向太平洋地区发展中国家放贷的方式表示担忧。他将这种做法称为“发薪日贷款外交”。 (13.03.2019)

这位德国财长为此列举了一些例证：比如降低税率，扩大对家庭的补助，以及增加投资等等--德国已经在努力花钱了。况且接下来几年里德国还面临着重要的投资：汽车制造商必须将生产设备改装以适应环保车型的生产，能源经济领域也需要为新能源进行投资。综上所述，作为一个重要国民经济体，德国的节约政策是无可指摘的--只有这样才能在危机时刻拥有应变的资本。

如果要比较其它欧元国家的情况，就会发现德国所面临的只是一个奢侈的问题。IMF敦促一些国家必须要尽快着手解决债务问题。汤姆森解释道："债务较高的欧元国家，比如法国、意大利、西班牙，在减少债务方面取得的进展乏善可陈。这些国家应该继续调整税收政策，以减少国家债务。"

美财长批评中国

在周六召开的国际货币基金组织春季年会上，中国为发展中国家提供巨额贷款也成为讨论话题。与会的美国财长姆努钦（Steven Mnuchin）呼吁国际社会加强对中国放贷举措的关注。"从崛起大国借债目前处于一个攸关的岔路口"，他表示。而这个崛起中的债权国主要就是指中国。

目前中国向发展中国家和新兴工业国家发放贷款，但是中国的金融机构至今为止并不愿意受到所谓"巴黎俱乐部"相关透明度规定的约束。国际货币基金组织也担心，这样下去会导致尤其是发展中国家的恶性债务堆积，迟早一天会导致危机发生。不过，美国在中国那里也欠有巨额债务。

雨涵/达扬（ARD、德新社）

 

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