IMF呼吁团结抗疫 专家预测全球大衰退

(德国之声中文网) 国际货币基金组织周一 (3月9日)呼吁世界各国政府联合起来，为感染冠状病毒的全球经济提供积极的财政支持，包括直接发现金给受到影响的工人和企业。

国际货币基金组织首席经济学家戈皮纳斯 (Gita Gopinath)说：「政策制定者将需要实施有针对性的财政、货币和金融市场措施，来帮助受影响的家庭和企业。」这些措施包括「现金转移、工资补贴和税收减免」，以及降息，再加上中央银行对金融市场的支持。

她表示，政府可以透过扩大和增加失业保险来帮助那些因企业倒闭而被解雇的工人，也可以想办法协助那些无法请领有薪病假的工人。

她也强调，对于经济担忧可能会进一步波及金融市场，导致借贷成本上升。反过来说，这将「揭露多年来低利率下积累的金融脆弱性，增加债务无法转嫁的风险。」

「世界将面临衰退，特别是欧盟」

联合国贸易与发展会议表示，随着新冠疫情蔓延至世界各国，世界经济将面临衰退。该组织成员科祖尔-赖特（Richard Kozul-Wright）预测，今年全球经济损失将在1万亿至2万亿美元之间，并警告说情况可能更糟。

他认为欧盟在2019年底的经济前景就不被看好了，现在加上疫情影响，特别是在德国和意大利受到冲击下，「几乎可以肯定今年会陷入衰退」。

联合国贸易与发展会议报告显示，全球年增长率将低于2.5％。欧洲金融市场将陷入熊市，造成2008年全球金融危机以来最严重的影响。

美股震荡牵动全球经济

亚洲市场周二可能受到前一日美股影响大失血。外传美国央行将进一步降息，并采取财政刺激措施。这也让美国国债收益率降到历史低点后小幅上升。但油价还是创下1991年海湾战争以来的最大跌幅。

澳大利亚国民银行高级外汇策略师卡特里尔（Rodrigo Catril）表示：「油价暴跌再加上生产商担忧贷款问题，让已经因为新冠肺炎(COVID-19)低迷的市场再蒙上一层阴影。」

他补充说：「相应的财政和货币支持相关讨论越来越激烈。」他举例，像美国总统特朗普就承诺将采取重大措施来支持经济。世界各国也陆续出台刺激经济的各项措施。

邹宗翰/杨威廉 (路透社、法新社、美联社)