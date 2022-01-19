 IMF呼吁中国放弃“清零”防疫政策 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.01.2022

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IMF呼吁中国放弃“清零”防疫政策

国际货币基金组织总干事格奥尔基耶娃表示，在奥密克戎变种蔓延的背景下，中国若继续坚持“零容忍”的严格防疫政策，将给本国经济以及世界经济都造成严重负担。港大微生物学教授袁国勇表示，希望奥密克戎变种能够进化成为一种只导致普通感冒的冠状病毒。

IWF-Chefin Kristalina Georgiewa

资料照片：国际货币基金组织总干事格奥尔基耶娃

DW.COM

为了避免本土疫情影响即将开幕的北京冬奥，主办方17日宣布改变售票策略，取消公开售票，改成组织特定观众到场观赛的方式。同日，北京市政府称，首例奥密克戎个案可能是被境外物品感染。

经济冲击丶生活停滞丶就医困难等因「清零政策」而引发的种种现象使中国内外都出现对「清零政策」的疑虑，更担心「弊大于利」的时刻恐将到来，中国对新冠的「零容忍」还能撑多久呢？

英国卫生大臣主张学会同新冠病毒共存，该国正在进入防疫"退出"模式。而德国的疫情正在如海啸爆发。

知名德国病毒学家凯库勒认为，随着高传染性的奥密克戎变种病毒迅速蔓延，中国的清零策略没有合理的出路，长此以往将重创社会及经济。

（德国之声中文网）在极具传染力的奥密克戎变种（Omikron）在全球蔓延的背景下，国际货币基金组织（IMF）呼吁中国放弃现有的“清零”防疫政策。周五，该机构总干事格奥尔基耶娃（Kristalina Georgiewa）在参加世界经济论坛线上活动时表示，事实证明，严格的防疫限制措施不管对中国经济还是世界经济来说，都是一项负担。

她指出，由于对新冠感染病例“零容忍”的政策而不断出现工厂关停的局面，也是造成这个世界第二大国民经济体如今增速放缓的原因之一。

路透社报道指出，哪怕只是出现少数感染病例，中国也会采取非常僵硬的应对措施，导致大都市被封城，或者是重要贸易港口停止运作。而德国经济也会因为物流滞涩而受到影响，因为中国是德国最重要的贸易伙伴。

在新冠疫情爆发之后，中国以出人意料的速度控制住了疫情，并且成为2020年唯一经济正增长的大国。在2021年，中国国内生产总值虽然实现了8.1%的高增长率，但是下半年已经开始出现明显的增长疲软。

目前仍然实行“锁国”政策的中国，虽然新冠疫苗接种率很高，但是国际上普遍认为，中国使用的灭活疫苗对于高传染性的奥密克戎变种防护力较低，不如在西方使用的mRNA技术疫苗。德国知名病毒学家德罗斯滕（Christian Drosten）曾表示对中国充满担忧。

China Coronavirus l Impfung in einer Schule in Nanjing

中国新冠疫苗使用的主要是传统灭活技术

2022年冬季奥运会即将于2月初拉开帷幕，届时会有数以千计的外国运动员和其他人员汇聚在北京。专家认为，尽管北京采取了非常严格的防护措施，将所有冬奥参与人员隔离在所谓的“防疫泡泡”之内，但是出现感染病例几乎是不可避免的。

柏林洪堡大学夏里特医院（Charité）公共卫生研究所所长库尔特教授（Tobias Kurth）日前在参加德国之声电视台的访谈节目时表示，在奥密克戎变种全球肆虐的背景下，“零感染”是一个不可能达到的目标，“只能说是尽量减少感染人数，或者是尽量根据实际情况的变化去灵活应对，对群聚性感染及早发现，通过测试进行排查并将感染者加以隔离”。

由于奥密克戎变种目前表现出来的致病性比新冠病毒原始毒株以及其它变种都要低，因此不少人都寄希望于新冠病毒能够逐渐演变成为一种类似普通流感的病毒，从而宣告这场全球大流行瘟疫的终结。

据香港电台网页版报道，香港大学微生物学系的研究发现，奥密克戎变种变种病毒的病毒复制能力及致病性较其他新冠病毒变种低。该研究负责人袁国勇教授表示，人体因为疫苗或感染刺激免疫系统对抗病毒，从而压迫新冠病毒基因变种试图摆脱人类的免疫系统，这些基因突变也同时降低病毒在肺部的繁殖效率。

袁国勇表示，希望奥密克戎变种继续遵循有关的进化轨迹，成为一种温和只导致普通感冒的冠状病毒。

（路透社、香港电台等）

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