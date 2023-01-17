IMF副总裁：中国经济或在一季度后迅速复苏

（德国之声中文网）国际货币基金组织副总裁吉塔•戈皮纳（Gita Gopinath）在达沃斯世界经济论坛期间对路透社记者表示，"我们预计中国经济会回归增长，会反弹。"她说，目前的感染率激增可以被视为与经济复苏有关的"退出浪潮"，"从感染的趋势来看，如果这一趋势持续下去，中国的经济将在今年第一季度之后迅速复苏。"

戈皮纳称赞中国的重新开放是一个积极的信号，并表示，有迹象表明，中国已准备好重新与世界接轨。

由于受到严格的清零政策的影响以及房地产市场低迷的打击，中国经济2022年增长只有3.0%，是除2020年以外，近半个世纪以来经济表现最差的一次。

路透社调查的经济学家认为，中国2023年的增长率为4.9%左右，其中一些经济学家最近还将预测值提高到5.5%左右。

戈皮纳认为，如果增长率 "在百分之4点几的范围内"，意味着任何全球通胀压力都将被其他地区需求放缓所抵消，"但如果中国的增长更加强劲--这也是一种可能性--那么我们可能会看到油价或能源价格再次飙升。"

戈皮纳同时也表示，国际货币基金组织担心，地缘政治紧张局势会导致各国位维护经济安全而走向保护主义。

中国欧盟商会主席伍德克：2023年肯定好于去年

中国欧盟商会主席、德国化工行业巨头巴斯夫副总裁兼中国首席代表伍德克（Jörg Wuttke）1月18日在柏林墨卡托中国研究所的讨论会上表示，他相信中国经济今年的情况肯定好于去年。他说，去年12月，新冠感染潮席卷中国，大量人"阳"了，但大家也有一种从各种封城威胁和无休止的新冠测试中解脱出来的感觉。。“信不信由你，中国去年在新冠检测上花了2300亿美元，相当于伊朗的国内生产总值”，伍德克说。

伍德克表示，由于2022年一季度中国的GDP增长很快，因此今年一季度的增长数据可能令人震惊，但是现在已经可以看到经济正在恢复，尤其是在服务业领域：街上人满了，电影院人多了。不过，这种恢复是渐进式的，人们希望出现的报复性消费可能会出现滞后，因为人们还处于震惊之中，担心第二波感染潮的到来，有些人也经历了家庭变故。“感染者中可能有0.1%的人死去。我认识的好多人死了”，他说。

伍德克还表示，"问题也在于3月将组成的新一届政府将如何刺激经济，如何处理国企，如何面对私营领域，是否向外国商业开放大门。现在这扇门还是关着的，或者只是半开着。"

（路透社、墨卡托中国研究所）

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