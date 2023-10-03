IMF主席支持改革扩大中国投票权

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃在接受《金融时报》采访时，对可能赋予中国更多投票权的改革表示支持。她同时警告，若该组织仍没有足够财政支援来援助陷入困境的国家，将造成「毁灭性」后果。
（德国之声中文网）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃（(Kristalina Georgieva) ）接受英国《金融时报》采访时，呼吁IMF更好地反映过去10年全球经济的变化，包括中国的崛起。
报道指出，格奥尔基耶娃所指的是中国在IMF中6%的投票权，与其在世界经济中的影响力存在差距。她表示：「有必要不断改变，以适应世界经济的变化。」
根据IMF网站的说明，基本上每个成员国的份额大致反映其在世界经济中的相对地位。份额是成员国在IMC各项决定中的投票权的关键因素，每个成员国的投票权由「基本票」加上每10万特别提款权的份额增加的一票构成。
然而，尽管中国在全球国内生产总值所占比率更大，其在IMF的投票权仍小于日本。目前，美国在国际货币基金组织拥有16.5%投票权，足以否决重大政策；其次是日本，占6.14%。中国和德国则分别拥有6.08%和5.31%投票权。
据IMF介绍，理事会至少每5年会进行一份份额总检查。第14次份额总检查于2010年完成，并于2016年生效。第15次检查于2020年结束，没有增加份额。而第16次总结查目前正在进行中，预计将于今年12月中旬完成。
《金融时报》指出，虽然投票权重变化并未被列入此次配额总检查的议程中，但格奥尔基耶娃呼吁从长远的角度重新考虑国际货币基金组织的代表性，这与美国加强对IMF这个多边机构、以增加西方对新兴国家和发展中国家影响力的努力不谋而合。
报道称，为了争取更多资源，美国希望在不立即重新分配投票权的情况下增加成员国的配额，同时进行治理改革，使重视发展中国家的地位更加突出。格奥尔基耶娃表示，此类变化得到了该基金组织「绝大多数」成员的支持，并将使其「在未来更加强大」。但她同时指出，随着时间推移，成员国提出了调整代表权的问题。
美国虽然对未来重新分配份额持开放态度，但《金融时报》报道，美国已表示他们目前将否决北京扩大投票权的任何决定。西方债权人指责最大的双边贷款国中国阻碍陷入困境国家的债务减免协议。
奥尔基耶娃对《金融时报》表示，在此类问题上与北京合作「并不容易」，但中国一直在与国际货币基金组织就重组问题进行「稳定接触」，而且总体上「相当有建设性」。
与此同时，奥尔基耶娃也寻求增加国际货币基金组织的资源，以应对全球经济问题。「我们处于全球金融安全网的中心。如果国际货币基金组织无法挺身而出，为其他人带来信心，那么在经济、社会即安全方面都会造成深远的破坏。」
（金融时报、路透社、IMF官网）
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