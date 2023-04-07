 IMF：中国重新开放推动亚太经济增长 | 经济纵横 | DW | 03.05.2023

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经济纵横

IMF：中国重新开放推动亚太经济增长

国际货币基金组织5月2日发布报告，预测亚太地区今年的经济增长将达到4.6%。报告特别提及中国的重新开放，由此带来的消费激增正在推动地区增长。

China Shanghai | Shanghai Hongqiao Bahnstation vor 5 tägigen Labour Day Feiertagen

今年五一的人流也再次显示中国在后疫情时期重新开放。国际货币基金组织报告称，中国的经济复苏推动着亚太地区的增长

（德国之声中文网）国际货币基金组织预计，亚洲经济今年的增长率将达到4.6%，去年是3.8%。由此，亚洲经济增长今年有望占到全球的七成。国际货币基金组织的这一最新增长预测与去年10月比上调了0.3%。

据路透社报道，国际货币基金组织5月份的地区经济展望报告中写道：“亚太地区将成为2023年世界经济最活跃的地区，其最主要的推动力来自中国和印度经济。”

中国经济预计将增长5.2%，印度5.9%。亚洲其他国家预计也将走出低谷。

据美国CNBC电视台报道，国际货币基金组织报告称，中印这两个亚洲最大的新兴市场经济体今年的增长预计将占到全球的半壁江山，其余亚太地区国家则为全球增长贡献另外二成。

中国房地产市场仍面临长期挑战

国际货币基金组织报告写道，全球增长受高利率、俄罗斯对乌克兰战争影响，呈现出放缓趋势。但亚洲的内部需求迄今仍保持强劲。其中，中国的增长动力通常来自投资，但这次消费需求将成为主要动力。

今年第一季度，中国经济增长达到一年来的最快速度。不过，4月的数据则显示，经济复苏力度或有所减弱，特别在制造业领域

据彭博社报道，国际货币基金组织亚太地区主任斯里尼瓦桑（Krishna Srinivasan）提醒说，不要对每周或月度数据过度解读。他说，中国经济活力相当强劲，但决策者仍须面对长期挑战，特别是房地产市场。

国际货币基金组织亚太地区副主任赫尔布林（Thomas Helbling）表示，中国对房地产开发商的扶持，使大型房地产商受益，较小的开发商则仍须获得支持。

中国需要优先进行结构改革

与此同时，国际货币基金组织将明年对亚洲的经济增长预测下调了0.2%，为4.4%。该组织警告持续通胀、全球需求放缓的风险，以及美欧银行领域出现问题带来的影响。

国际货币基金组织的报告中也提到，长期来看，数十年来作为地区与全球增长引擎的中国经济预计将显著放缓，原因是人口结构的不利发展以及生产力增速的放缓。报告建议，该地区应把结构改革列为优先事务以推动长期增长，这包括通过创新和数字化以及加快绿色能源转型。 

（综合报道）

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