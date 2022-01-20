IMF：中国经济复苏不均衡 宏观层面支持不够

（德国之声中文网）国际货币基金组织周五（1月28日）表示，中国经济正处于“明显的疲软”之中，并将在今年继续这一趋势。国际货币基金组织周五在华盛顿提交的一份报告中指出，中国经济的复苏虽然进展良好，但并不均衡，而且势头放缓。
国际货币基金组织表示，导致中国经济增长放缓的原因包括：当局迅速撤回对经济的政治支持；以及在某些地区疫情爆发之下消费复苏延迟。此外报告也提到，由于政府努力减少房地产行业的债务问题，房地产投资出现了放缓。
国际货币基金组织周二（1月25日）发布了新一期的《世界经济展望》，其中将其对中国2022年经济增长的预测下调0.8个百分点，调低至4.8%，称这是因为“零容忍”抗疫政策给经济活动带来干扰，加之房地产开发商持续面临财务压力。IMF表示，中国房地产行业目前正在收缩，私人消费的恢复慢于预期，这些因素也影响了经济增长的前景。
政策层面的不确定性
在谈到中国经济状况时，国际货币基金组织也提到，中国的财政政策在去年年初变得具有“高度限制性”，重点已经从支持经济转移到了减少债务。另外，在必要的结构性改革方面，进展不均衡。关键部门只有很少甚至没有进展。一波针对科技行业的监管措施也增加了不确定性。
国际货币基金组织呼吁采取措施，确保中国国有企业和私营企业之间的公平竞争，并警告说需要进行这样的改革来应对生产力增长放缓的问题。此外，针对科技等行业的监管行动“似乎缺乏协调性”，IMF的报告说，表示这在市场上被视为“削弱了私企作用”，指出当局应该提高行动的透明度和可预测性。
路透社报道指出，IMF周五发布的报告是在与中国进行2021年第四条款磋商后。“预计中国央行未来几个月将采取强有力的支持措施，以稳定踉跄前行的经济。”
关键的一年
2022年，中共将迎来二十大。普遍认为，中国领导层面临确保强劲增长的政治压力。
IMF预计，中国经济2023年将增长5.2%。在2021年，中国经济强劲上涨了8.1%。不过德新社报道指出，8.1%的增长数字也和前年疫情导致比较基数较低有关。
中国迄今尚未公布2022年的GDP增长目标。据中国财经媒体报道，中国社科院在2021年12月6日的《经济蓝皮书》发布会暨中国经济形势报告会上表示，建议2022年经济增长目标定在5%以上。
中科院预测中心在今年1月中旬表示，预计2022年中国经济增速5.5%左右。不过，也有中国经济学家在今年1月初表示，2022年GDP目标宜设5%左右，这已经是很高的目标，如果定在 “5.5%左右有些过高”。
（路透社，德新社等）
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传统制造业
在新冠疫情爆发前，中国这个“世界工厂”的制造业就已多年面对利润下降、生产成本攀升等问题。2020年以来，疫情的反反复复导致生产链断裂，人工、物流成本又进一步大幅增加。此外，政府在降低能耗、减少排放方面的要求不断提高。爆发局部疫情、原材料断供、限电等不可预测因素都会迫使企业停工。
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互联网行业
去年以来，中国政府对本国互联网科技巨头加大了监管力度。今年以来，阿里巴巴、腾讯、京东、滴滴和美团等互联网巨头纷纷受到反垄断调查。4月，阿里巴巴因禁止平台内商家在其他竞争性平台开店的"二选一"行为，遭罚182亿人民币。这张罚单也创下中国反垄断罚款迄今为止的记录。
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数据安全成大事
过去多年中国对互联网企业放任发展的政策走到了尽头。政府也明确传达出不乐见科技企业赴海外上市的信号。今年7月，中国国家互联网信息办公室宣布对在美国上市的滴滴出行实施“网络安全审查”，致使该公司股票市值蒸发三分之一。据美联社报道，今年阿里巴巴、腾讯、滴滴和其他科技巨头的总市值已减少了1.3万亿美元。
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社交媒体、娱乐平台
腾讯、快手、微博和小红书等网络平台因为传播色情信息等指控被罚款。腾讯音乐被责令解除与供应商的独家版权合作。 政府还发布新规限制青少年电子游戏的时间，使电玩行业受到冲击。以社交、游戏为重心的腾讯自今年2月中旬股价创下历史新高以来，市值蒸发超过2.24万亿元（3471.3亿美元）。
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房地产行业
在中国领导人习近平 “房住不炒” 的口号下，北京开始采取实质性措施抑制房地产市场的畸形扩张。中央政府今年开始对房地产企业实施限制融资的“三条红线”，要求房企压缩负债。这导致以恒大为代表的一批地产开发商陷入巨大的债务危机。今年下半年中国房地产市场已明显降温，房产中介的日子也越来越不好过。
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旅游业
新冠疫情爆发以来，中国人不仅出国变得很难，跨省市旅行都会面临意想不到的风险。一旦出现阳性检测结果，整个城市甚至地区都会被封，游客被困、滞留。因此多数中国人放弃了旅游计划。公园景点、旅行社、客运、酒店等行业的复苏一再受到打击。
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餐饮业
餐饮业的状况也好不到哪里去。2020年初疫情爆发后全国封禁的那几个月，餐饮业经历了最惨淡的时刻。后来随着社会生活的恢复，本地消费者回归。但人们的就餐和社交习惯发生了改变，食品价格、经营成本在上升。经历了倒闭潮之后，餐饮业的竞争激烈程度似乎没有下降。在全球拥有近1600家门店的火锅连锁餐厅海底捞11月宣布，今年共将关闭近300家门店。
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航空业
航空公司也是受疫情影响损失最惨重的行业之一。无论是几乎陷入停顿的国际航线还是惨淡经营国内航线，大部分航空公司处于亏损状态。由于中国的民航企业大部分为国企，因此除海航破产重组外，并无其它航空公司倒闭。
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教培行业
今年7月，中国政府推出“双减”政策整顿教培行业：严禁教培机构资本化运作，规定现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。这被视为宣告教培行业的“死刑”。教培领军企业新东方和好未来的股价，分别暴跌超过80%和90%。统计数据显示，中国校外培训机构有超过70万家，从业人员超过1000万人。他们其中的一部分已经或面临失业。