 IMF：中国经济复苏不均衡 宏观层面支持不够 | 经济纵横 | DW | 28.01.2022

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经济纵横

IMF：中国经济复苏不均衡 宏观层面支持不够

国际货币基金组织（IMF）近日表示，宏观层面支持的减少影响了中国经济景气复苏。该组织还警告，中国消费呈现疲软，经济复苏不均衡，而针对房地产行业的去杠杆措施以及监管部门对于科技等行业的重拳进一步增加了不确定性。

IMF表示，消费疲软、房地产投资下滑将成为今年拖累中国经济增长的主要因素（资料图片）

IMF表示，消费疲软、房地产投资下滑将成为今年拖累中国经济增长的主要因素（资料图片）

（德国之声中文网）国际货币基金组织周五（1月28日）表示，中国经济正处于“明显的疲软”之中，并将在今年继续这一趋势。国际货币基金组织周五在华盛顿提交的一份报告中指出，中国经济的复苏虽然进展良好，但并不均衡，而且势头放缓。

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国际货币基金组织表示，导致中国经济增长放缓的原因包括：当局迅速撤回对经济的政治支持；以及在某些地区疫情爆发之下消费复苏延迟。此外报告也提到，由于政府努力减少房地产行业的债务问题，房地产投资出现了放缓。

国际货币基金组织周二（1月25日）发布了新一期的《世界经济展望》，其中将其对中国2022年经济增长的预测下调0.8个百分点，调低至4.8%，称这是因为“零容忍”抗疫政策给经济活动带来干扰，加之房地产开发商持续面临财务压力。IMF表示，中国房地产行业目前正在收缩，私人消费的恢复慢于预期，这些因素也影响了经济增长的前景。

政策层面的不确定性

在谈到中国经济状况时，国际货币基金组织也提到，中国的财政政策在去年年初变得具有“高度限制性”，重点已经从支持经济转移到了减少债务。另外，在必要的结构性改革方面，进展不均衡。关键部门只有很少甚至没有进展。一波针对科技行业的监管措施也增加了不确定性。

国际货币基金组织呼吁采取措施，确保中国国有企业和私营企业之间的公平竞争，并警告说需要进行这样的改革来应对生产力增长放缓的问题。此外，针对科技等行业的监管行动“似乎缺乏协调性”，IMF的报告说，表示这在市场上被视为“削弱了私企作用”，指出当局应该提高行动的透明度和可预测性。

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国际货币基金组织总干事格奥尔基耶娃表示，在奥密克戎变种蔓延的背景下，中国若继续坚持“零容忍”的严格防疫政策，将给本国经济以及世界经济都造成严重负担。港大微生物学教授袁国勇表示，希望奥密克戎变种能够进化成为一种只导致普通感冒的冠状病毒。

虽然经济成长预期被下调，中国国家主席习近平仍对发展前景充满信心。奥密克戎对中国将产生怎样的影响，是目前人们最关心的问题。

中国国家统计局17日公布2021全年GDP数据，相比去年增长8.1%，赢过外界预期的8%。中国外需势头强，贸易顺差创新高，但与此同时，中国内需的疲弱也减缓了经济复苏的速度。

路透社报道指出，IMF周五发布的报告是在与中国进行2021年第四条款磋商后。“预计中国央行未来几个月将采取强有力的支持措施，以稳定踉跄前行的经济。”

关键的一年

2022年，中共将迎来二十大。普遍认为，中国领导层面临确保强劲增长的政治压力。

IMF预计，中国经济2023年将增长5.2%。在2021年，中国经济强劲上涨了8.1%。不过德新社报道指出，8.1%的增长数字也和前年疫情导致比较基数较低有关。

中国迄今尚未公布2022年的GDP增长目标。据中国财经媒体报道，中国社科院在2021年12月6日的《经济蓝皮书》发布会暨中国经济形势报告会上表示，建议2022年经济增长目标定在5%以上。

中科院预测中心在今年1月中旬表示，预计2022年中国经济增速5.5%左右。不过，也有中国经济学家在今年1月初表示，2022年GDP目标宜设5%左右，这已经是很高的目标，如果定在 “5.5%左右有些过高”。

（路透社，德新社等）

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