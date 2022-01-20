IMF：中国经济复苏不均衡 宏观层面支持不够

（德国之声中文网）国际货币基金组织周五（1月28日）表示，中国经济正处于“明显的疲软”之中，并将在今年继续这一趋势。国际货币基金组织周五在华盛顿提交的一份报告中指出，中国经济的复苏虽然进展良好，但并不均衡，而且势头放缓。

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国际货币基金组织表示，导致中国经济增长放缓的原因包括：当局迅速撤回对经济的政治支持；以及在某些地区疫情爆发之下消费复苏延迟。此外报告也提到，由于政府努力减少房地产行业的债务问题，房地产投资出现了放缓。

国际货币基金组织周二（1月25日）发布了新一期的《世界经济展望》，其中将其对中国2022年经济增长的预测下调0.8个百分点，调低至4.8%，称这是因为“零容忍”抗疫政策给经济活动带来干扰，加之房地产开发商持续面临财务压力。IMF表示，中国房地产行业目前正在收缩，私人消费的恢复慢于预期，这些因素也影响了经济增长的前景。

政策层面的不确定性

在谈到中国经济状况时，国际货币基金组织也提到，中国的财政政策在去年年初变得具有“高度限制性”，重点已经从支持经济转移到了减少债务。另外，在必要的结构性改革方面，进展不均衡。关键部门只有很少甚至没有进展。一波针对科技行业的监管措施也增加了不确定性。

国际货币基金组织呼吁采取措施，确保中国国有企业和私营企业之间的公平竞争，并警告说需要进行这样的改革来应对生产力增长放缓的问题。此外，针对科技等行业的监管行动“似乎缺乏协调性”，IMF的报告说，表示这在市场上被视为“削弱了私企作用”，指出当局应该提高行动的透明度和可预测性。

路透社报道指出，IMF周五发布的报告是在与中国进行2021年第四条款磋商后。“预计中国央行未来几个月将采取强有力的支持措施，以稳定踉跄前行的经济。”

关键的一年

2022年，中共将迎来二十大。普遍认为，中国领导层面临确保强劲增长的政治压力。

IMF预计，中国经济2023年将增长5.2%。在2021年，中国经济强劲上涨了8.1%。不过德新社报道指出，8.1%的增长数字也和前年疫情导致比较基数较低有关。

中国迄今尚未公布2022年的GDP增长目标。据中国财经媒体报道，中国社科院在2021年12月6日的《经济蓝皮书》发布会暨中国经济形势报告会上表示，建议2022年经济增长目标定在5%以上。

中科院预测中心在今年1月中旬表示，预计2022年中国经济增速5.5%左右。不过，也有中国经济学家在今年1月初表示，2022年GDP目标宜设5%左右，这已经是很高的目标，如果定在 “5.5%左右有些过高”。

（路透社，德新社等）

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