 IMF、世界银行拨款援助乌克兰 | 经济纵横 | DW | 09.03.2022

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经济纵横

IMF、世界银行拨款援助乌克兰

国际货币基金组织总裁周二表示，该组织考虑向受到俄罗斯入侵的乌克兰提供14亿美元的资金援助。世界银行则在周一批准向乌克兰提供7.23亿美元的贷款和赠款。

Kristalina Georgieva

国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃

（德国之声中文网）（Kristalina Georgieva）周二表示，IMF执行董事会准备在周三批准向乌克兰提供14亿美元的紧急资金，以帮助乌克兰对抗俄罗斯的入侵。

格奥尔基耶娃在《金融时报》主办的一个论坛上表示，这笔钱是去年12月IMF向乌克兰支付的7亿美元，以及8月拨款的27亿美元紧急预备金以外的资金。

她表示，国际货币基金组织人员每日都会与乌克兰当局进行讨论，以助其管理俄罗斯入侵引发的经济危机，并调度财政支持和资源。

格奥尔基耶娃表示，战争对世界经济造成震荡，能源和粮食价格飙升，更导致数百万人流离失所，侵蚀商业信心。

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乌克兰战争：企业们纷纷表明立场

她同时指出，全球贷款人正寻找为乌克兰邻国提供最佳支援的方式，包括正寻求帮助的摩尔多瓦。

她表示，现在预测战争和美国及其盟国的制裁措施对全球经济的影响还为时过早，暂时还不清楚俄罗斯经济将会萎缩多少，但经济衰退是"非常可能的结果"。

本周一，世界银行董事会批准为乌克兰提供的7.23亿美元一揽子贷款和赠款计划，为正在抵御俄罗斯入侵的乌克兰政府提供预算支持。

（路透社）

  • Vladimir Putin with Igor Sechin

    普京身边那些受到西方制裁的亲信们

    伊戈尔·谢钦（Igor Sechin）

    伊戈尔·谢钦（Igor Sechin）曾担任过俄罗斯副总理。由于他曾被任命为普京的副幕僚长，因此成为闻名遐迩的“灰衣主教”。他是俄罗斯石油公司（Rosneft）的CEO。欧盟的制裁文件将他称作是普京“最亲密的顾问和私人朋友”之一。文件中还称，谢钦支持俄罗斯并吞克里米亚，他执掌的石油公司曾向克里米亚的一个机场运送燃料。

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  • A Gazprom pipeline

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    鲍里斯·罗滕贝格（Boris Rotenberg）和伊戈尔·罗滕伯格（Igor Rotenberg）

    罗滕伯格家族以与普京关系紧密而闻名。鲍里斯·罗滕贝格（Boris Rotenberg）是SMP银行的共同所有人之一并与俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）有关联。鲍里斯的哥哥阿卡迪·罗滕贝格（Arkady Rotenberg）从十几岁起就和普京一起练习柔道。阿卡迪已经收到欧盟和美国的制裁。阿卡迪的儿子伊戈尔·罗滕伯格（Igor Rotenberg）控制着俄罗斯天然气工业股份公司钻井公司（Bureniye）。上周，鲍里斯·罗滕贝格和伊戈尔·罗滕伯格被英国和美国列入制裁黑名单。

  • Gennady Timchenko

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    根纳季·季姆琴科（Gennady Timchenko）

    根纳季·季姆琴科（Gennady Timchenko）是俄罗斯银行（Rossiya Bank）的主要股东之一。根据欧盟制裁文件，该银行被视为俄罗斯高级官员的私人银行。该银行投资积极支持俄罗斯政府破坏乌克兰稳定的电视台。欧盟方面表示，俄罗斯银行还在克里米亚开设分行并支持俄罗斯非法并吞克里米亚。

  • Alexei Mordashov and Vladimir Putin

    普京身边那些受到西方制裁的亲信们

    阿列克谢·莫达佐夫（Alexei Mordashov）

    阿列克谢·莫达佐夫（Alexei Mordashov）向俄罗斯国家媒体集团（National Media Group）进行了大量的投资。欧盟称，俄罗斯国家媒体集团支持莫斯科政府破坏乌克兰稳定的政策。莫达佐夫在一份声明中表示，他“与当前出现的地缘政治紧张局势毫无关系”。他还将乌克兰战争称作是“两个兄弟民族之间的悲剧”。

  • Luxusyacht Dilbar

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    Confiscated yachts

    最新一轮制裁措施包括冻结个人资产和旅行限制。过去几天，俄罗斯大亨们拥有的数艘豪华游艇在意大利、法国和英国被没收。这其中就包括谢钦、乌斯马诺夫和季姆琴科的私人豪华游艇。

    作者: Monir Ghaedi


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