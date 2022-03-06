IMF、世界银行拨款援助乌克兰

（德国之声中文网）（Kristalina Georgieva）周二表示，IMF执行董事会准备在周三批准向乌克兰提供14亿美元的紧急资金，以帮助乌克兰对抗俄罗斯的入侵。

格奥尔基耶娃在《金融时报》主办的一个论坛上表示，这笔钱是去年12月IMF向乌克兰支付的7亿美元，以及8月拨款的27亿美元紧急预备金以外的资金。

她表示，国际货币基金组织人员每日都会与乌克兰当局进行讨论，以助其管理俄罗斯入侵引发的经济危机，并调度财政支持和资源。

格奥尔基耶娃表示，战争对世界经济造成震荡，能源和粮食价格飙升，更导致数百万人流离失所，侵蚀商业信心。

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她同时指出，全球贷款人正寻找为乌克兰邻国提供最佳支援的方式，包括正寻求帮助的摩尔多瓦。

她表示，现在预测战争和美国及其盟国的制裁措施对全球经济的影响还为时过早，暂时还不清楚俄罗斯经济将会萎缩多少，但经济衰退是"非常可能的结果"。

本周一，世界银行董事会批准为乌克兰提供的7.23亿美元一揽子贷款和赠款计划，为正在抵御俄罗斯入侵的乌克兰政府提供预算支持。

（路透社）

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 伊戈尔·谢钦（Igor Sechin） 伊戈尔·谢钦（Igor Sechin）曾担任过俄罗斯副总理。由于他曾被任命为普京的副幕僚长，因此成为闻名遐迩的“灰衣主教”。他是俄罗斯石油公司（Rosneft）的CEO。欧盟的制裁文件将他称作是普京“最亲密的顾问和私人朋友”之一。文件中还称，谢钦支持俄罗斯并吞克里米亚，他执掌的石油公司曾向克里米亚的一个机场运送燃料。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 阿利舍尔·乌斯马诺夫（Alisher Usmanov） 阿利舍尔·乌斯马诺夫（Alisher Usmanov）出生在乌兹别克斯坦，他是俄罗斯首屈一指的富豪，涉及的生意领域包括电信和矿产。欧盟称，乌斯马诺夫是普京最喜欢的寡头之一。他曾向普京的一位核心幕僚支付过数百万美元，还在他的私人豪华住宅中接待过普京。欧盟方面还表示，乌斯马诺夫会“打着普京的旗号解决自己生意上的麻烦”。上周，欧盟、美国和英国都将他列入了制裁黑名单。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 米哈伊尔·弗里德曼（Mikhail Fridman）和彼得·阿文（Petr Aven） 欧盟将米哈伊尔·弗里德曼（Mikhail Fridman）描述为“俄罗斯顶级金融家和普京核心圈子的推动者”。 据路透社报道，弗里德曼和他的长期合作伙伴彼得·阿文（Petr Aven）（图右）从石油、金融和零售业中赚取了数十亿美元。 欧盟文件称，阿文是经常与普京在克里姆林宫会面的俄罗斯富商之一。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 弗里德曼和阿文否认与普京有关联 弗里德曼（右二）和阿文上周在一场新闻发布会上均否认“同普京或者克里姆林宫之间存在任何经济或政治方面的关联”。这二人还表示，他们将“通过一切可用的手段”对实施制裁的毫无根据的基础提出质疑。出生在乌克兰西部的弗里德曼少数公开反对战争的受到制裁的俄罗斯人之一。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 鲍里斯·罗滕贝格（Boris Rotenberg）和伊戈尔·罗滕伯格（Igor Rotenberg） 罗滕伯格家族以与普京关系紧密而闻名。鲍里斯·罗滕贝格（Boris Rotenberg）是SMP银行的共同所有人之一并与俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）有关联。鲍里斯的哥哥阿卡迪·罗滕贝格（Arkady Rotenberg）从十几岁起就和普京一起练习柔道。阿卡迪已经收到欧盟和美国的制裁。阿卡迪的儿子伊戈尔·罗滕伯格（Igor Rotenberg）控制着俄罗斯天然气工业股份公司钻井公司（Bureniye）。上周，鲍里斯·罗滕贝格和伊戈尔·罗滕伯格被英国和美国列入制裁黑名单。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 根纳季·季姆琴科（Gennady Timchenko） 根纳季·季姆琴科（Gennady Timchenko）是俄罗斯银行（Rossiya Bank）的主要股东之一。根据欧盟制裁文件，该银行被视为俄罗斯高级官员的私人银行。该银行投资积极支持俄罗斯政府破坏乌克兰稳定的电视台。欧盟方面表示，俄罗斯银行还在克里米亚开设分行并支持俄罗斯非法并吞克里米亚。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 阿列克谢·莫达佐夫（Alexei Mordashov） 阿列克谢·莫达佐夫（Alexei Mordashov）向俄罗斯国家媒体集团（National Media Group）进行了大量的投资。欧盟称，俄罗斯国家媒体集团支持莫斯科政府破坏乌克兰稳定的政策。莫达佐夫在一份声明中表示，他“与当前出现的地缘政治紧张局势毫无关系”。他还将乌克兰战争称作是“两个兄弟民族之间的悲剧”。

普京身边那些受到西方制裁的亲信们 Confiscated yachts 最新一轮制裁措施包括冻结个人资产和旅行限制。过去几天，俄罗斯大亨们拥有的数艘豪华游艇在意大利、法国和英国被没收。这其中就包括谢钦、乌斯马诺夫和季姆琴科的私人豪华游艇。 作者: Monir Ghaedi



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