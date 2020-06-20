 IMF下调全球经济预期 中国或是唯一免于衰退国家 | 经济纵横 | DW | 25.06.2020

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经济纵横

IMF下调全球经济预期 中国或是唯一免于衰退国家

国际货币基金组织周三（6月24日）称，由于新冠病毒危机，世界经济今年的萎缩程度将超过原已不乐观的预期值。尤其是受新冠肺炎严重打击的国家，情况更糟。中国是报告中提到的唯一可能免于衰退的经济体，预计2020年能有1%的微弱增长。

Virus Outbreak China Economy (picture-alliance/AP Images/Ng Han Guan)

作为疫情爆发最早的国家，中国也较早恢复了经济生产

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国际货币基金组织预测，在新冠疫情的影响下，全球经济今年面临大衰退，其严重程度超过十余年前的金融危机。明年虽有望迎来有力复苏，但前提是全球卫生状况必须实现明显改善。 (15.04.2020)

在新冠疫情爆发之前，贸易保护主义、希望缩短供应链并加强可持续发展，已经导致全球经济发生了变化。联合国经济学家认为，新冠疫情有可能加速这一趋势的发展。 (21.06.2020)

联合国世界投资报告预计，在新冠疫情对各国经济的冲击下，今年全球的跨国直接投资将减少至1万亿美元以下。受到冲击尤其大的是发展中国家。 (16.06.2020)

国际货币基金组织周二在华盛顿发表最新世界经济展望。国际货币基金组织表示，新冠疫情给全球经济带来的前所未有的负面影响。2020年的全球经济衰退可能是上世纪30年代的全球经济大萧条以来最严重的一次。 (14.04.2020)

（德国之声中文网）根据国际货币基金组织周三发布的预测报告，今年全球经济的衰退程度将超过原就黯淡的预期值。预测报告中，该组织还降低了对受新冠疫情打击尤重的那些国家的预估数字。这些国家中包括法国、意大利、西班牙、美国、巴西等国。报告称，德国处理危机得当，明年有望强势复苏。报告对中国有最佳预期。

这份报告是对IMF原本在今年4月已经发布过的年度《世界经济展望》报告的更新修正。由于新冠疫情给全世界各国经济和社会运转造成的影响程度超出之前的预期，所以该机构日前又重新发布了一份更新报告，其中对全球经济在2020年的走向预期进行了进一步的下调。

根据这份更新报告，2020年，世界经济将萎缩4.9%。在4月份所作的预测中，世界货币基金组织尚表示，将萎缩3%，而这已相当于自1930年代大萧条以来的最严重衰退。该组织现在则称，对经济造成的负面后果比所设想的更严重、复苏所需的时间可能会更长，这主要可以从弱化的消费和更高的储蓄度上看出。该组织预期，2021年，世界经济恢复增长，幅度为5.4%。

根据该报告，2020年，作为全球最大国民经济体的美国经济将萎缩8.0%，这一衰退幅度比4月份的展望多出两个百分点；英国10.2 %；欧盟内法、意、西等国情况严重，经济萎缩将达13%。俄罗斯、巴西和印度等国也被预测大幅萎缩。有关疫情首先爆发、早一步得以遏制的全球第二大经济体中国，报告则称，该国经济今年将增长1.0%，来年则为8.2%。

Container im Hamburger Hafen (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

汉堡港

国际货币基金组织还表示，在德国，政府对危机反应迅速，出台巨额景气刺激计划，此举是对金融政策手段的极富意义的使用，值得赞赏。报告称，德国大联合政府通过贷款、担保、部分动用国库帮助经济，汉莎航空公司为一例子；此外，德国政府新近还制订了总额1300亿欧元的一揽子景气刺激计划，其中包括有期限降低增值税。该组织预期，今年，德国国内生产总值将减少7.8%，2021年增长5.4%，高于上个预期值0.2%。

报告中提到，包括中国在内的新兴经济体，为了应对疫情所采取的财政措施也规模可观，但是整体上来看低于德、意、法、英、日等发达经济体。比如印度推出了流动性支持，南非临时扩大了失业补助。随着中国经济活动的复苏，北京继续侧重于“扩大社会安全网、扩建医疗场所以及数字基础设施”等措施。

凝炼/雨涵/洪沙（德新社）

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