IMF下调中国经济增长预测 称刺激措施不足以提振消费

国际货币基金组织（IMF）本周二（10月23日）发布的世界经济展望，下调了对中国经济增长的预估。对美国的增长预期略有提升，德国经济则将原地踏步。

（德国之声中文网）国际货币基金组织下调对中国、日本和欧元区的增长预估，同时提升了对2024年美国、英国和巴西经济增长的预期。报告指出，武装冲突、可能发生的新贸易战以及紧缩货币政策的残留影响都会给世界经济带来风险。

最新评估认为，2024 年全球GDP增长率将达到3.2%，这与今年7月份的预测保持一致。2025年的全球经济将增长3.2%，低于7月份的预期一个百分点。

刺激措施只能促进“短期增长”

国际货币基金组织首席经济学家古兰沙（Pierre-Olivier Gourinchas）表示，美国、印度和巴西的经济正体现出韧性和软着陆的迹象，即通货膨胀放缓，但没有出现大量失业。基于超乎预期的消费和工资上涨，IMF预测2024年美国经济将增长2.8%，比之前预期提高了0.2个百分点。

对中国经济增长的预估则被下调0.2个百分点，降至4.8%。这低于北京政府设定的5%的增长目标，去年中国DGP增长了5.2%。IMF称，中国今年 4.8%的增长只是"微弱"的放缓，"主要得益于净出口好于预期"。

上周中国政府公布的数据显示，今年第三季度中国经济增长4.6%，由此一至三季度的增长达到4.8%。

国际货币基金组织对2025年中国经济增长的预测维持在4.5%不变。但这一预测并未考虑中国政府最近宣布的财政刺激计划可能带来的影响，因为这些计划迄今为止仍缺乏细节。国际货币基金组织周二指出，中国政府最近采取的政策措施可能会促进 "短期增长"。

古兰沙说，中国央行上个月宣布的货币刺激政策旨在促进贷款，但对实质性提振经济增长的作用不大。他表示，中国最大的问题是消费支出低迷，房地产市场危机让家庭财富的主要来源受损的情况下，导致部分生产"自然地转向出口部门"。

房地产危机可能恶化

美国财政部长耶伦同一天也表示，中国最新的刺激措施不足以有效提振国内需求。"我们的观点是，提高中国消费支出占GDP的比重非常重要，同时还需要采取可以解决房地产行业的问题的措施。"耶伦在华盛顿参加IMF和世界银行年会开幕活动时说："到目前为止，我还没有真正听到过中国方面有任何解决这个问题的政策。"

国际货币基金组织警告说，中国房地产市场持续的危机仍对经济增长构成重大风险。评估认为，中国房地产市场的状况可能还会恶化，导致销售和投资萎缩。

"（房屋）价格继续下跌可能会进一步打击消费者信心，从而进一步削弱家庭消费"，IMF的评估指出，"这可能导致国内需求疲软，并对发达经济体和新兴市场经济体产生负面溢出效应。"

印度“遥遥领先”

鉴于制造业持续不景气，德国经济今年将零增长。这也拖累了欧元区整体经济增长前景，IMF预计，2024 年欧元区增长将为0.8%，2025年为1.2%。

印度仍是全球经济亮点，今年增长将达7%，居各大经济体之首，2025年也将增长6.5%。越南和菲律宾预计今年的增长率分别为 6.1%和 5.8%。

（路透社、法新社）

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