IMF下调中国经济增长预期

（德国之声中文网）根据国际货币基金组织的预测，中国经济2022年的增长率约为3.2%，比今年7月的预期再降0.1个百分点。这也将是中国改革开放以来第二低的增长率，仅略高于初次爆发疫情的2020年。2021年，受益于疫情后反弹，中国曾实现8.1%的经济增长率。

IMF还将中国经济2023年的增长预期从原先的4.6%下调到4.4%。

中国政府今年初提出了5.5%的年度增长目标，但是国内外分析人士都认为该目标已经无法实现。

IMF在其《世界经济展望》报告中指出，以快速封控、大规模检测、较长隔离为特征的"动态清零"防疫策略对中国经济造成了重大打击，尤其是在今年第二季度。此外，在中国经济中占比1/4的房地产业遭遇的危机，也很可能蔓延到中国金融业，并严重拖累经济增长，且有可能酿成严重的全球性后果。

目前，全球经济受到了俄乌战争所触发的能源价格暴涨以及新冠疫情造成的供应链扰动等多重压力。IMF在报告中将全球经济2023年增长率预期从原先的2.9%下调为2.7%。对今年的增长预测则为3.2%。全球经济2021年曾实现约6%的高速增长。

美国以及欧元区的2023年增长预期也被分别下调至1%以及0.5%。

(美联社、法新社等)

河南爛尾房項目殘局難收

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。