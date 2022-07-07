 IMF下调中国经济增长预期 | 经济纵横 | DW | 11.10.2022

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经济纵横

IMF下调中国经济增长预期

国际货币基金组织10月11日下调了对中国经济今明两年的增长预期。IMF指出，严格防疫措施以及房地产危机导致了中国经济降温。全球层面上，俄乌战争、供应链扰动也拉低了各主要经济体的经济增长。

中国经济对全球经济具有举足轻重的影响。图为德国杜伊斯堡港

中国经济对全球经济具有举足轻重的影响。图为德国杜伊斯堡港

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严格的新冠防疫政策和房地产等行业的危机困扰着中国经济。不过，7月最新的强劲出口数字让专家们感到意外。其中，中国与俄罗斯的外贸往来增幅尤为明显。

爱沙尼亚9月份的通胀率居于欧元区之最，高达24.2%；德国为10.9%。德国政府提出一项新的2000亿欧元救济计划，以应对能源价格的飙升。

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃表示，今年4月以来全球经济前景“显著黯淡”，鉴于不断升高的风险，她不能排除明年可能会出现全球性的经济衰退。

美国政策制定者已经表态要继续提高利率，直到能够抑制飙升的通货膨胀为止。但美联储在导致经济下滑或金融不稳定之前喊停的时间可能已经不多了。

虽然中国经济增速放缓，但是中国的专家学者们还是坚信，到2030年前中国一定会取代美国，成为世界第一大经济体。不过外国专家对这一预测表示怀疑。而且即便中国GDP赶超美国，可能赢的也只是面子。

当世界上其他国家正在努力与病毒共存时，中国仍继续其新冠病毒动态清零政策。这些对企业的生存带来了许多限制。中国经济超越美国，变得更加遥远，甚至不可及。

（德国之声中文网）根据国际货币基金组织的预测，中国经济2022年的增长率约为3.2%，比今年7月的预期再降0.1个百分点。这也将是中国改革开放以来第二低的增长率，仅略高于初次爆发疫情的2020年。2021年，受益于疫情后反弹，中国曾实现8.1%的经济增长率。

IMF还将中国经济2023年的增长预期从原先的4.6%下调到4.4%。

中国政府今年初提出了5.5%的年度增长目标，但是国内外分析人士都认为该目标已经无法实现。

IMF在其《世界经济展望》报告中指出，以快速封控、大规模检测、较长隔离为特征的"动态清零"防疫策略对中国经济造成了重大打击，尤其是在今年第二季度。此外，在中国经济中占比1/4的房地产业遭遇的危机，也很可能蔓延到中国金融业，并严重拖累经济增长，且有可能酿成严重的全球性后果。

目前，全球经济受到了俄乌战争所触发的能源价格暴涨以及新冠疫情造成的供应链扰动等多重压力。IMF在报告中将全球经济2023年增长率预期从原先的2.9%下调为2.7%。对今年的增长预测则为3.2%。全球经济2021年曾实现约6%的高速增长。

美国以及欧元区的2023年增长预期也被分别下调至1%以及0.5%。

(美联社、法新社等)

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