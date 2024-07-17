IMF上调对中、印、欧经济增长预测

国际货币基金组织(IMF)上调了今年对中国、印度和欧洲的经济前景预期，同时略微降低了对美国和日本的预期，对中国的经济增长预期为5%。该组织首席经济学家古林查斯在接受本台采访时也谈到西方与中国双向“去风险”的问题。

（德国之声中文网）国际货币基金组织本周二（7月16日）发布最新世界经济展望，预测今年世界经济仍将增长3.2%，与4月份的预测持平，较2023年3.3%的增长率略有下降。在疫情之前的2000年到2019年期间，全球年均经济增长率为3.8%。

国际货币基金组织首席经济学家皮埃尔-奥利维尔·古林查斯 (Pierre-Olivier Gourinchas) 在相关博客文章中写道，中国和印度将占今年全球经济增长的近一半。

按照国际货币基金组织的最新预测，今年中国的经济增长为5%。这一数字高于该组织4月份预测的4.6%，但低于中国2023年5.2%的经济增长率。

本周一（7月15日），中国国家统计局公布今年4-6月的实际国内生产总值(GDP)比去年同期增加4.7%，低于今年头三个月的5.3%的增长率。

曾以两位数的年增长率稳步增长中国经济现在正面临重大挑战，尤其是房地产市场的崩溃和人口老龄化导致劳动力短缺。古林查斯写道，到2029 年，中国经济增速将放缓至3.3%。

国际货币基金组织最新预测印度经济今年将增长7%，高于4月份预测的 6.8%，部分原因是农村地区消费支出增加。

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该组织还指出，"复苏的苗头在欧洲出现"，并将欧元区20国今年的经济增长率预测微调至0.9%。2023年，欧元区经济增长率为0.5%。

由于美国第一季度经济疲软，国际货币基金组织将今年美国经济增长预测从4月份预测的2.7%微调至 2.6%。鉴于日本第一季度的增长受到一家大型汽车厂关闭的影响，该组织将日本2024年经济增长预期从4月份预测的 0.9%下调至0.7%。

服务业通胀仍难以控制

随着全球经济从疫情衰退中迅速复苏，全球通胀率在2022 年飙升至8.7%，2023年达6.7%。国际货币基金组织预测，通胀率今年将降至5.9% ，2025年降至4.4%。事实证明，服务业通胀一直难以控制。国际货币基金组织警告说，一些央行可能会在比预期更长的时间内维持较高利率，直到确信通胀得到稳固控制。但高于预期的借贷成本可能会削弱全球经济增长。

古林查斯写道，好消息是，通胀率在没有发生经济衰退的情况下下降了，坏消息是它仍然没有回到疫情前的水平。

连接国贸易与弊端

在接受德国之声记者采访时，古林查斯谈到国际货币基金组织报告中指出的全球贸易总体上预计将保持相当稳定，但所谓地缘政治上接近的国家之间的贸易量正在增加，而某些地缘政治集团之间的贸易则在减少的现象。他举例说，西方一些国家与俄罗斯之间的双边贸易明显减少，美中之间的双边贸易也出现减少。不过，古林查斯说，"其中一些贸易已被我们所谓的连接国贸易所取代。以前贸易可能直接从中国流向美国，商品可能直接从中国出口到美国。现在，也许要经过这些连接国，或者一些生产阶段可能会转移到这些连接国，像一些亚洲国家，如越南，一些上经过拉丁美洲国家，如墨西哥。"

古林查斯也指出，即使有连接国，供应链也会变得更长，而且不一定变得更有弹性。供应链中的节点更多，因此出现瓶颈的可能性更大。

降风险或脱钩尝试的代价

德国之声记者还问道："现在，中国共产党本周正在召开一次大型会议，实现技术独立的想法是议程上的重中之重。在西方，我们听到很多关于降低风险或与中国脱钩的尝试。可以说，北京现在正在做同样的事情吗？"

对此，古林查斯回答说，"从某种意义上说，中国当局确实在朝着同一个方向前进。例如中国在大约10年前的2015年提出的中国制造2025，其目标是试图限制中国经济对一定数量进口的依赖。从这个意义上说，我们看到其他国家也试图同时与中国做同样的事情。"

古林查斯表示，虽然这其中有经济安全的合法意味，因为各国必须确保其供应链中的某些关键部件不会出问题，但这些措施的背后往往可能是以某种形式保护当地利益或隐性保护主义。"而且这将对全球经济和各个国家造成伤害，而不是帮助它们。例如，2018-2019年美国对中国加征关税。我们看到的大多数研究表明，这些关税的成本在很大程度上由美国消费者承担，因此一些措施的成本也非常高昂。"

(综合报道）

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