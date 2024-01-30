IMF上调全球经济增长预期至3.1%

（德国之声中文网）国际货币基金组织（IMF）周二宣布将2024年全球经济增长预测从2.9%上调至3.1%。在《世界经济展望》最新报告中公布的这一数字，比IMF去年10月的预测高出0.2个百分点。

尽管全球经济增长有所改善，但受到高利率持续影响、新冠疫情相关的政府支持措施撤销、生产力水平持续低下，预计今明两年全球经济增长仍将低于3.8%的近期历史平均水平。

七国集团发达经济体中，欧洲国家的增长似乎将继续疲软，日本和加拿大的经济表现预计会稍好一些。

与此同时，IMF对2024年的总体通胀率展望仍维持在5.8%，但富国与穷国之间存在重大潜在变化。目前预计发达经济体2024年的通胀率为2.6%，比10月份下降0.4个百分点，而新兴和发展中经济体的年通胀率预计将达到8.1%，上升0.3个百分点。通胀率上升的主要原因是阿根廷持续的经济危机，去年该国消费价格涨幅超过200%。

美国和中国都大幅上调2024年的经济增长前景，使其经济增长放缓的幅度低于IMF此前预期。IMF预计，2024 年美国经济将增长 2.1%，略好于2023年预计的2.5%。

中国同30年前的日本有哪些相似之处？

中国好于预期，印度是亮点

中国经济今年则有望实现4.6%的增长，低于去年的5.2%。国际货币基金组织首席经济学家古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）指出，中国增长数据优于预期的原因是房地产业困境所造成的影响没有IMF预期的严重，另一原因是 "当局提供了大量的财政支持"。

印度仍是全球经济的一个亮点，IMF预计印度今年的经济增长率为6.5%，比10月份提高了0.2个百分点，而2023年的增长率预计为6.7%。IMF还上调了俄罗斯、伊朗和巴西未来一年的增长预期。

许多亚洲经济体继续保持强劲势头，但欧洲仍给全球前景蒙上一层阴影，IMF强调，"欧元区的增长明显低迷"。德国将再次成为七国集团中增长最慢的经济体，继2023年预计收缩0.3%之后，今年仅增长0.5%。

国际货币基金组织在《世界经济展望》报告中指出，欧元区经济增长乏力反映出"消费者信心疲软、能源价格走高的影响挥之不去，以及对利率敏感的制造业和商业投资疲软"。

尽管如此，对许多国家而言，2024年的总体形势似乎没有原先预期的悲观。除阿根廷外，《世界经济展望》报告中提到的所有国家今年都将实现正增长。

（法新社）

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