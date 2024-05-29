IMF上调中国经济增长预期 吁调整产业政策

国际货币基金组织上调了对中国经济年度增长的预期，同时警告说，中国需要“进行结构性改革，以应对不利因素并解决潜在的失衡问题”。

（德国之声中文网）国际货币基金组织（IMF）周三（5月29日）上调了对中国经济年度增长的预期，但警告说，中国政府的产业政策有可能造成资源"配置不当"，并可能损害贸易。

中国是世界第二大经济体，近年来一直受到占国内生产总值四分之一的房地产市场长期债务危机的打击，而消费支出疲软和持续通货紧缩也拖累了经济增长。

但也有一些复苏的迹象：今年第一季度的增长超过了预期，中国政府称这是一个"良好的开端"。

国际货币基金组织周三表示，这些数据和"最近的政策措施"提振了经济，使其得以将今年的经济增长预期上调至5%--与中国政府3月份设定的目标一致。

国际货币基金组织最初预计经济将增长4.6%。该机构表示对最近几周中国政府为提振房地产市场而采取的措施表示欢迎。

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该机构称，"当前的房地产市场修正对于引导该行业走向更可持续的道路是必要的，这种修正应继续下去"。

但是，它补充说，"更全面的一揽子政策将有助于实现高效且成本更低的过渡，同时防范下行风险"。

它还警告说，中国政府对战略性产业的大力支持有可能导致资源"错配"和贸易反弹。

这份最新报告称，"缩减此类政策，取消贸易和投资限制，将提高国内生产率，缓解分化压力"。

中国需要进行"结构性改革"

近几个月来，中国政府在遏制工业"产能过剩"方面面临着越来越大的压力。美国政府警告说，过度的国家补贴可能会使廉价商品充斥全球市场。

在本月举行的七国集团财长和央行行长会议上，与会国家誓言对中国被指控的不公平贸易行为和工业产能过剩采取"统一战线"。

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国际货币基金组织副总裁戈皮纳特（Gita Gopinath）在北京举行的新闻发布会上表示，从中期来看，"由于人口老龄化和生产率增长放缓，预计经济增长将放缓至3.3%"。

她还指出中国"财政面临重大挑战，特别是对地方政府而言"，并补充说"需要在中期内进行持续的财政整顿"。

本月，中国政府下调了首次购房者的最低首付比例，并建议政府购买商业地产--这是中国政府为使房地产市场摆脱前所未有的债务危机而采取的一些强有力的举措。但中国政府没有提供关于将购买多少房屋的详细信息。

包括经济强市上海在内的一些城市也取消了一些购房限制。

国际货币基金组织表示，中国需要"进行结构性改革，以应对不利因素并解决潜在的失衡问题"。该组织认为，"关键优先事项包括通过加强社会保障和放开服务业，使经济重新向消费平衡，从而提高增长潜力并创造就业机会。"

（法新社）

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