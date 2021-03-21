IMF上调中国经济增长预期至8.4%

（德国之声中文网）国际货币基金组织周二（4月6日）对中国2021年经济增长预期上调至8.4%，并预计全球经济将从疫情中获得强劲反弹。

该机构对中国的经济增长预期比1月份高出0.3个百分点，它也将是中国自2011年以来最强劲的增长率。去年中国是主要经济体当中唯一实现增长的国家。

去年，新冠疫情首先在武汉爆发后，中国全国实施了严格封锁政策，经济和社会活动濒临停顿，但此后中国经济强劲反弹。国际货币基金表示，“有效的限行措施、有力的公共投资以及央行的流动性支持，促进了中国经济的强劲复苏”。

中国2020年GDP增长率为2.3%，这是四十多年来最低的增速。今年中国政府设定了超过6%的目标，但分析人士普遍预计这个增速会更高。

国际货币基金组织认为，中国的GDP已在2020年恢复到疫情之前的水平，而许多其他国家的GDP预计要到2023年才会恢复。它预估中国2022年的经济增长将为5.6%。

美国2021年增长预期为6.4%，欧元区仅有4.4%

除中国外，全球最大的经济体美国上月部署了2万亿美元的大规模基建计划，基于这个庞大的国家投资，今年美国将实现6.4%的经济增长，属于全球经济扩张最快的国家之一，也是美国1984年以来增速最快的一年。目前的这个数字比一月份的预期高了1.3个百分点。美国2022年的经济增长将回落到3.5%。

包括了19个国家的欧元区今年将达到4.4%的经济增速，略好于之前的预测，明年为3.8%。

日本今年的增长预期为3.3%，明年为2.5%。

从全球看，国际货币基金组织认为，今年全球的经济增长将达到6%，高于之前的5.5%的预估。明年的增长将为4.4%。

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