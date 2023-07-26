IMF上調全球經濟成長預期 中國維持5.2%

（德國之聲中文網）國際貨幣基金組織（IMF）週二（7月25日）發布《世界經濟展望》報告，上調了2023年的全球經濟成長預測，從4月份預期的2.8%調升至3%。

IMF報告指出，全球經濟成長預期有小幅回升，原因是今年第1季服務業出現復甦，加上勞動市場表現強勁。此外，通膨稍有緩和，2023年全球整體通膨率預計為6.8%。比4月的預期稍低；IMF全球經濟研究部門主管丹尼爾．李（Daniel Leigh）指出，這主要是因為IMF將中國的通膨數字大幅下調了約0.9個百分點，並降至1.1%。

然而，雖然今年7月的經濟成長預期略高於4月，「但從歷史標準來看仍然低迷」。由於全球經濟風險持續存在，2024年的全球經濟增長的預期平平，同樣大約是3%。跟2021年6.3%的整體經濟增長率，以及去年的3.5%相比，2023年和2024年成長預期遲緩。

報告寫道：「全球經濟成長面臨的風險平衡，仍然偏向下行。如果出現進一步的衝擊，例如俄烏戰事加劇，或是極端天氣事件等因素，而觸發更嚴格的貨幣政策，那麼通膨仍可能繼續居高不下、甚至上升。」

「我們正在步入正軌，但還沒有走出困境。」IMF首席經濟學家古蘭沙（Pierre-Olivier Gourinchas）向路透社指出，放眼未來5年，整體經濟成長可能接近或稍高於3%，這跟新冠疫情之前相比，成長明顯放緩。從2000年到2019年，平均每年經濟成長預期為3.8%。

新興經濟體引領經濟成長

IMF預期，2023年和2024年新興經濟體將有4%至4.1%的經濟成長，主要驅動力來自亞洲，特別是中國與印度。相較之下，先進國家的整體經濟成長預期，在今年和明年分別是1.5%和1.4%。

依個別國家來看，IMF預期印度今年經濟成長6.1%，對中國的預期則維持不變，仍然是5.2%。雖然中國自去年底鬆綁防疫政策後，經濟有了復甦，但從今年第2季數據看來有放緩跡象。古蘭沙指出，其中一個原因是中國的房地產市場仍不景氣，影響消費者信心；此外，全球經濟表現不振，也代表對中國產品的需求減少。

近期北京政府推出一連串振興民營經濟、增強內需的政策。對此，IMF專家丹尼爾．李表示樂見，但若要進一步強化成長動力，「還有很多可以做的」，特別是「保障預售的房產確實交付，並為家庭提供針對性的支持」，以提高市場信心、促進消費。

烂尾别墅的新主人

對於在中國投資的外國企業而言，中國的商業環境仍不容過度樂觀；據路透社26日整理，許多外企最近展現謹慎態度，例如花旗集團（Citigroup）形容其中國業務情況為「最令人失望」，在最初的疫後經濟復甦之後就成長減速；不過，法國奢侈品品牌路威酩軒集團（LVMH）在中國的業務出現強勁反彈，今年第2季全球銷售年增長17%。

先進國家經濟成長趨緩

IMF預期今年美國經濟將成長1.8%，比4月的預期增加0.2個百分點，主因是第1季的消費增長顯示出韌性。IMF首席經濟學家古蘭沙向法新社表示：「我們謹慎的評估是，美國經濟可以避免走向衰退之路……朝著通膨目標前進的同時，不會在未來陷入衰退。」不過，他也說這是「一條非常非常狹窄的道路」。

七國集團（G7）之中，僅有德國將出現經濟萎縮，2023年預計縮減0.3%；這個數字比IMF今年4月預期德國經濟萎縮0.1%，更為悲觀。不過，IMF預期德國經濟在2024年將增長1.3%。

古蘭沙在25日的記者會上表示，全球經濟成長遲緩的原因，其一是疫情時期各國政府投入巨資保護國內經濟，如今卻不見得有足夠的財政資源進行結構改革；其二，則可能跟人口老化有關。

此外，古蘭沙還提到「地緣經濟的分化加劇」，並不利於全球經濟發展：「全球經濟可能分裂成敵對的集團，這對於那些最仰賴全球經濟整合、直接投資和技術轉移的新興、發展中的經濟體來說，將會傷害最大。」

谁发明了 “去风险”？ 冯德莱恩智库演讲 2023年3月30日，欧盟委员会主席冯德莱恩在布鲁塞尔两个欧洲智库主办的活动中用英语发表演讲。她指出中国和欧洲之间的经济关系正变得越来越不平衡，中国“明确地将军事和商业领域融合在一起”的做法给欧洲安全带来了风险，因此需要去风险，并且更好地运用现有工具，以维护欧洲经济利益。“我们之间的关系不是非黑即白，而我们的答案也不可能如此。因此我们必须聚焦于去风险（De-Risking），而不是脱钩。”

谁发明了 “去风险”？ 对华关系新的关键词 冯德莱恩的讲话获得了巨大关注。“去风险”这个说法也随即开始在德国和美国被媒体和政界人士引用。《纽约时报》认为，这一表述是对欧盟对华关系新的概括，德国和法国外交官此后在国际组织中推广“去风险”的概念，并使之体现在当年5月广岛G7峰会声明的内容中。德国《明镜》周刊则指出，冯德莱恩希望在用词上保留空间，与美国一段时间以来使用的“脱钩”有所区别。

谁发明了 “去风险”？ 依赖是个“好选择”？ 德国外长贝尔博克4月中访华期间也表示，德国并非要与中国“脱钩”，而是要“降低风险”，就是说欧洲应降低对中国“不健康”的依赖。同时出席记者会的中国外长秦刚则回应说，“中德是伙伴，不是对手”，双方在供应链上相互依赖“是市场规则下最优的选择”；只要两国都保持开放，“就没有必要担心所谓的依赖”。

谁发明了 “去风险”？ 肖尔茨是始作俑者？ 有德国媒体注意到，最早公开使用“去风险”一词的并不是冯德莱恩，而是德国总理肖尔茨。2022年11月德国《明星》杂志（Stern）在肖尔茨访华前的一篇报道中引述他谈到对中国产业链的依赖性时说到：“去风险和多样化是当务之急。”但当时这一说法并未引起特别的舆论关注。

谁发明了 “去风险”？ 金融术语 “去风险”（De-Risking）一词并非新近的发明，而是一个金融行业的术语，指的是银行或投资者收缩或终止交易关系，以降低支付违约的风险。而欧盟执委会主席冯德莱恩在2023年1月，亦曾在世界经济论坛上表示，欧盟虽需要“与中国合作和贸易”，但仍须修正与中国的商业交易方向，寻求与这个世界第二大经济体“降低风险，而非脱鈎”。

谁发明了 “去风险”？ 沙利文：免受胁迫 华盛顿的官员也开始使用“去风险”的表述。今年4月底，美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）在华盛顿布鲁金斯学会发表讲话时表示，“去风险意味著拥有弹性的有效供应链，并确保我们不会受到任何国家的胁迫。”“我们只是要确保美国和盟国的技术，不会被用来对付我们自己，”而并不是要切断贸易，他强调，“正如冯德莱恩主席不久前所说的。”

谁发明了 “去风险”？ 跨大西洋共识 德国《商报》指出，在这个问题上，冯德莱恩、德国总理肖尔茨以及美国国家安全顾问苏利文显然已经形成了共识。“同'脱钩'不同的是，'去风险'的目的并不是要在经济上孤立中国，而是要增强欧洲自身的经济抗压能力。”

谁发明了 “去风险”？ G7峰会余音 5月的广岛G7峰会结束后，英国首相苏纳克（左二）对媒体表示，英国和G7集团其它国家在共同寻找方法，减少中国带来的挑战。“这一切都是关于去风险，而不是脱钩。”他补充说：“我们（七国集团）正在采取措施防止中国利用经济胁迫来干涉其他国家的主权事务。”

谁发明了 “去风险”？ 北京：不要“鹦鹉学舌” 对G7会议公报本已大为不满的北京做出激烈反应，中国驻英国大使馆发言人指责首相苏纳克的言论是“鹦鹉学舌”。中国外交部（图）之前就G7公报表示：“对于所谓‘经济胁迫’，美国大搞单边制裁、‘脱钩断链’，才是把经贸关系政治化、武器化的真正‘胁迫者’。我们奉劝七国集团不要做经济胁迫的同谋和帮凶。”

谁发明了 “去风险”？ 李强斥“伪命题” 中国总理李强6月27日在天津举办的世界经济论坛（WEF）“夏季达沃斯论坛”开幕式上发表演讲时说：“现在在西方，有些人在炒作所谓的‘降依赖、去风险’，我认为在一定程度上看，这两句话就是一个伪命题。”他认为，风险管控应该由“企业去做相应的判断和选择”，政府和相关组织“不应该去越俎代庖，更不应该将去风险扩大化、政治化、意识形态化”。

谁发明了 “去风险”？ 走入欧盟对华战略 共同的对华政策也是6月30日结束的欧盟峰会上的一个重要议题。峰会联合声明称，将支持继续保持同中国的经贸关系，同时减少欧洲对中国的的经济依赖。"去风险"在本次声明中正式登场，成为一个概念，今后欧盟将以它作为指导方针推出对华战略。但有批评指，欧盟目前表述的“去风险”仍缺乏具体的计划和责任规范。

谁发明了 “去风险”？ 德国首份对华战略 2023年7月13日，德国联邦内阁通过首份对华关系战略，“不脱钩、去风险”是重要内容之一。文件称，德国将继续与中国的交流与合作，同时应“降低关键领域的依赖性”。德国政府将提高社会对涉华风险的敏感度，加强与企业的交流，提醒企业做好风险管控。文件还强调，单方面改变台湾海峡现状是不可接受的，台海军事冲突升级将影响到德国和欧盟的利益。



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