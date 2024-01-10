 Ifo：许多受制裁欧盟商品经中国等进入俄罗斯 | 经济纵横 | DW | 10.01.2024

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经济纵横

Ifo：许多受制裁欧盟商品经中国等进入俄罗斯

德国著名的Ifo经济研究所的一项分析显示，许多受制裁的欧盟商品正通过中国、土耳其和其他国家运往俄罗斯，专家认为其中存在逃避制裁的嫌疑。

吉林省珲春市拥有对俄铁路口岸和公路口岸，是中国对俄贸易重要通道

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（德国之声中文网）自乌克兰战争爆发以来，欧盟对俄罗斯的出口下降了三分之二。但德国著名的Ifo经济研究所的一项分析显示，许多受制裁的欧盟商品正通过中国、土耳其和其他国家运往俄罗斯。

德国Ifo经济研究所周二（1月9日）表示，由于欧盟和其他西方国家因乌克兰战争而实施的出口限制，三分之一的受制裁商品在俄罗斯无法买到。

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    2024年：中俄建交75周年

    2022年2月普京访华时，中俄发表联合声明称，“两国友好没有止境，合作没有禁区”。中国迄今未谴责俄罗斯对乌克兰的侵略。但分析认为，中俄之间更多是现实主义、特别是纯粹的利益关系；这是一种依赖性的关系，而不是友谊。


该组织称，中国是俄罗斯受制裁商品最重要的来源国，占俄罗斯受制裁进口商品的 61%。这几乎是 2021 年的两倍。

土耳其向俄罗斯供应了其所获受制裁商品的13%，而2021年仅为3%。俄罗斯从亚美尼亚获得1%的受制裁产品。

北约成员国土耳其与俄罗斯的“婚外情”

ifo国际经济中心副主任泰蒂（Feodora Teti）说："就中国而言，对俄出口的增长至少可以部分归因于国内生产的强劲。"

泰蒂说，在战时财政刺激政策的推动下，俄罗斯的内需正在拉动经济复苏。"然而，就土耳其和亚美尼亚而言，对俄罗斯出口的突然大幅增长表明存在逃避制裁的嫌疑"。

（德新社）

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