Ifo：许多受制裁欧盟商品经中国等进入俄罗斯

（德国之声中文网）自乌克兰战争爆发以来，欧盟对俄罗斯的出口下降了三分之二。但德国著名的Ifo经济研究所的一项分析显示，许多受制裁的欧盟商品正通过中国、土耳其和其他国家运往俄罗斯。

德国Ifo经济研究所周二（1月9日）表示，由于欧盟和其他西方国家因乌克兰战争而实施的出口限制，三分之一的受制裁商品在俄罗斯无法买到。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 中俄关系“历史最好时期” 2023年初，一位女性在黑龙江省黑河市直播，隔河相望的就是俄罗斯城市布拉戈维申斯克（海兰泡）。中俄在历史上有过“严寒”的时期，如今两国关系却相当热络。中国外交部网站称，当前，中俄关系处于历史最好时期。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 一带一路见“老朋友” 自2022年2月入侵乌克兰以来，俄罗斯备受国际孤立。然而，2023年10月，普京却作为贵宾在北京受到迎接，出席受到争议的中国“一带一路”项目峰会。习近平在会晤中称普京为“老朋友”。2018年向普京授勋时，他还曾称普京是他“最好的知心朋友”。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 双边贸易2000亿美元 习近平2023年12月20日会晤俄罗斯总理时表示，今年1-11月，双边贸易已提前实现年2000亿美元的目标——这是原定2024年的目标。中国对俄出口实现50%以上的增长。图为以促进中俄边境贸易为宗旨的黑龙江自贸区黑河片区。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 对俄汽车出口迅猛 中国的数字显示，特别是对俄汽车出口增长迅猛。中国四个品牌汽车进入俄罗斯市场前五名。中国媒体报道称，从2022年初到如今，中国品牌汽车在俄罗斯市场的占有率不断攀升，如今已占据半壁江山。图为向俄罗斯出口的长城汽车。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 能源供应增加 俄罗斯是中国第一大能源进口国。去年底，“西伯利亚力量”管道全线贯通。如今，双方正在讨论建设“西伯利亚力量2号”管线。中国媒体报道称，俄气公司表示，今年前三季度，对华天然气供应量同比增长46.6％。图为俄东部的科维克塔天然气田。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 军民两用 欧美对于中国一些企业向俄罗斯出口军民两用物资提出批评。西方媒体报道称，中国向俄罗斯提供芯片，以及可用于军民两用的无人机和卡车。中国外交部表示，一向谨慎对待军品出口，一贯依法管制两用物资。中国的商务数据显示，对俄出口最多的是机电及电子消费品，占比高达40%。图为烟台港向俄罗斯扎鲁比诺港运送的重型卡车。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 加强军事关系 除经贸外，两国也承诺加强军事关系。不过专家认为，俄中之间并不会成为北约那样的军事联盟，尽管俄罗斯拥有某些军事科技，中国仍然感兴趣，而中国在芯片领域无疑拥有俄罗斯所需要和进口的技术。今年7月，中俄在日本海举行两国最大规模的联合军演。图为中国战舰在演习后在海参崴休整。

2023年中俄关系：没有最高只有更高？ 2024年：中俄建交75周年 2022年2月普京访华时，中俄发表联合声明称，“两国友好没有止境，合作没有禁区”。中国迄今未谴责俄罗斯对乌克兰的侵略。但分析认为，中俄之间更多是现实主义、特别是纯粹的利益关系；这是一种依赖性的关系，而不是友谊。



该组织称，中国是俄罗斯受制裁商品最重要的来源国，占俄罗斯受制裁进口商品的 61%。这几乎是 2021 年的两倍。

土耳其向俄罗斯供应了其所获受制裁商品的13%，而2021年仅为3%。俄罗斯从亚美尼亚获得1%的受制裁产品。

北约成员国土耳其与俄罗斯的“婚外情”

ifo国际经济中心副主任泰蒂（Feodora Teti）说："就中国而言，对俄出口的增长至少可以部分归因于国内生产的强劲。"

泰蒂说，在战时财政刺激政策的推动下，俄罗斯的内需正在拉动经济复苏。"然而，就土耳其和亚美尼亚而言，对俄罗斯出口的突然大幅增长表明存在逃避制裁的嫌疑"。

（德新社）

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