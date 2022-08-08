Ifo经济研究所: 与中国贸易战将使德方损失惨重

（德国之声中文网）根据德国Ifo经济研究所周一（8月8日）发表的受巴伐利亚经济联合会（vbw）委托撰写的一份研究报告，如果德国和中国发生贸易战，德方的损失将是英国脱欧所带来损失的6倍，汽车产业将首当其冲。

研究结果显示，德国汽车制造业产值将减少8.5%，即83.06亿美元。此外，运输设备制造商也和机械设备造商将受重创，产值分别减少15.29亿和52.01亿美元。仅有一些较小的产业，如纺织业可能会从中受益。

据估算，如果双方均采取更高的进口关税及其他贸易壁垒措施，会使德国的国内生产总值下降0.81%，就是说德国将损失整体经济增长中的相当大一部分。此外研究者还强调，这还仅仅是可预期到的损失的下限。

研究报告作者之一弗拉赫（ Lisandra Flach ）称：“去全球化会使我们变穷。企业不应在非必要情况下离开重要贸易伙伴，而应同时倚重其他国家的前期产品，以减少对某些市场和专制政权的片面和危险的依赖。”

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估算显示，如果德国企业将生产链全面迁回德国，德国的GDP将下跌几乎10%。“去全球化不仅将使失业率升高，经济增长率下降，而且最终还会损害这个国家的政治稳定。”

Ifo研究所的报告指出，作为出口国，如果德国要调整自己的商业模式，将供应链国有化不是一个有助于经济发展的解决方案。该报告的另一名执笔人道恩（ Florian Dorn ）相信：“更有前景的是和美国这样的志同道合国家建起战略伙伴关系和自由贸易协定。这应是德国和欧洲经济政策的目标。”

不过研究委托方巴伐利亚经济联合会的执行主任布罗萨特（Bertram Brossardt）强调，事实是，“我们必须在原则上坚持国际化的商业模式”。

德国企业界目前非常忧虑其最重要贸易伙伴中国和台湾之间的冲突会进一步激化。

在美国政要佩洛西(Nancy Pelosi)访台后，北京从上周四（8月4日）起连续多天在其声称对之拥有主权的台湾周边海域举行大规模类实战军演。鉴于此，德国国内关于不应像依赖俄罗斯天然气那样依赖中国的声音越来越大。

迄今，中国是德国最重要贸易伙伴。2021年，两国间贸易总额达2450亿欧元。

Ifo经济研究所的报告模拟了5种情况，其中就包括西方国家与中国脱钩、欧盟和美国之间达成自贸协定。报告称，欧美自贸协有助于缓冲西方与中国脱钩对德、美经济的负面影响，但无法完全弥补，同美国贸易关系的预期收益将使净成本处于与英国脱欧的预期成本相当的水平。

（路透社、德广联、ifo.de）

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