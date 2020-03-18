Ifo：疫情在德国至少造成100万人失业

（德国之声中文网）德国劳动局下属的劳动市场与职业研究所（IAB)估计，德国将面临严重的经济衰退。以出口为导向的工业已较长时间受到全球经济疲软的影响，现如今，国内经济也深受压力。

该研究所指出，许多行业现在已基本暂停经济活动，比如餐饮业、展会以及电影院、博物馆、游泳馆等文娱体育设施。同时贸易、交通、仓储业也受到很大影响。

该研究所专家预测，德国今年的失业人数将大幅上升。研究者预设了两个场景：

第一个场景，如果德国部分经济活动暂停6周，之后还需6周才能逐渐恢复正常的话，那么德国今年的失业人数将比去年增加约9万人，达到236万人。就业人口将徘徊在4525万左右，部分时段比去年减少30万。在这种情况下，德国今年的实际GDP将萎缩两个百分点，部分时段甚至超过6个百分点。

第二个场景，如果德国部分经济活动暂停两个半月之久，并且要到年底才能逐渐恢复正常的话，那么德国的失业人数将突破300万。德国今年的GDP将萎缩4.7%。

专家们也指出，目前他们的研究没有覆盖出现系统性全球经济危机以及经济活动长期大范围陷入停滞的情况。

德国Ifo经济研究所指出，经济何时复苏将取决于疫情何时得到遏制。德国经济部分暂停的情况每延长一周，就多出250亿到570亿欧元的损失，相当于经济下滑0.7%至1.6%。

如果经济部分暂停运作两个月，那么德国经济将萎缩7.2%至11.2%，经济损失相当于2550亿到4950亿欧元。如果德国经济部份暂停运作3个月，那么德国经济将萎缩10%到20.6%,相当于3540亿到7290亿欧元。

对于就业市场而言，Ifo经济研究所估计，按照以上场景，至少将有100万人失业，甚至将有多达180万个缴纳社会保险的就业岗位流失（相当于140万个全职工作岗位）。

政府措施助企业扛过危机

德国政府现今已宣布将采取前所未有的措施应对疫情带来的严重后果，比如政府向企业提供流动资金支持以及让更多人可以更容易地获得政府出资的短时工作津贴（单身雇员为原收入60%，有小孩的雇员为原收入的67%）。德国政府估计，今年将有235万人获得短时工作津贴。德国Ifo经济研究所则估计，可能有多达600万人会申请短时工作津贴。

德国宏观经济和景气研究所（IMK)认为，德国GDP会出现大缓坡，但失业率在这场危机中会升高多少，很大程度取决于是否能够支持企业避免破产，并且通过放宽短时工作制帮助企业保留员工。德国基尔世界经济研究所所长也对就业市场前景抱有信心。他认为，大多数企业将通过内部措施、短时工作制等保留员工，前提当然是企业能扛过危机。如果疫情到年中逐渐减缓，经济下半年开始复苏，那么他认为，德国的失业率将基本保持在5%不变，如果危机持续时间更长，甚至延续到明年，失业率将明显上升。