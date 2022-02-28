 ICC調查俄羅斯戰爭罪 聯合國壓倒性通過譴責案 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.03.2022

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时政风云

ICC調查俄羅斯戰爭罪 聯合國壓倒性通過譴責案

聯合國3月2月通過一項譴責俄羅斯入侵烏克蘭的決議案。與此同時，美國國務卿布林肯重申美國願意透過外交渠道讓俄烏雙方達成停火。此外，俄羅斯同日也首次通報戰爭爆發以來的部隊傷亡情況。

Ukraine Krise Explosion in Borodyanka

俄羅斯入侵烏克蘭至今已早成數百名烏克蘭平民身亡。

(德國之聲中文網) 國際刑事法院（ICC）檢察官卡裡姆·汗（Karim Khan）週三(3月2日)宣布，正在對發生在烏克蘭平民身上的戰爭罪行進行積極調查。他在一份聲明中寫道：「我已在不久前通知國際刑事法院院長，我決定立即著手對局勢進行積極調查。我們收集證據的工作現在已經開始。」

包括德國在內的39個法院管轄權簽署國將烏克蘭局勢提交給國際刑事法院，加快了國際刑事法院可以采取行動的進程。俄羅斯不是《羅馬規約》的簽署國，該條約是建立國際刑事法院的條約。

於此同時，聯合國大會以壓倒性多數投票贊成一項不具約束力的決議，該決議譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並要求其立即撤出。在聯合國大會召開罕見的緊急會議後，這個投票有141個國家投票贊成該決議，35個國家棄權，5個國家投票反對。

與俄羅斯一同投下反對票的包含白俄羅斯、厄立特裡亞、北韓和敘利亞。中國則是投下棄權票。根據通訊社報導，該決議「以最強烈的措辭」譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，並要求俄羅斯立即從烏克蘭撤兵。該決議還譴責俄羅斯總統普丁將其核力量置於警戒狀態的決定。

然而，該決議不具法律約束力，但投票結果可能會對俄羅斯政府施加額外壓力。上周，一項類似的決議在聯合國安理會被否決，俄羅斯是唯一投下反對票的安理會成員。

烏俄傷亡人數攀升

USA | UN Generalversammlung zum Krieg in der Ukraine

聯合國大會週三以壓倒性多數投票贊成一項不具約束力的決議，該決議譴責俄羅斯入侵烏克蘭，並要求其立即撤出。

同日，聯合國人權事務高級專員辦事處駐烏克蘭監測團表示，自2月24日俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，該組織紀錄了已有752名烏克蘭平民死亡，另有525人在戰爭中受傷。

該組織在一份聲明中指出：「這超過了人權高專辦在2018到2021年在烏克蘭東部衝突地區記錄的平民傷亡總數，當時有136人死亡。這些傷亡大多是由於使用了影響範圍大的爆炸性武器，包括重炮和多管火箭系統的炮擊，以及空襲造成的。」

聲明還說，聯合國認為實際數字要高得多，特別是在政府控制的領土上。最近幾天，一些發生密集武裝衝突的地區所發出的信息被延遲了，所以許多報告仍在等待證實。

另一方面，3月2日是俄羅斯自入侵烏克蘭以來，首次報告其軍隊傷亡情況。俄羅斯國防部說，目前有498名俄羅斯士兵喪命，還有1597人受傷。在俄羅斯軍方發表評論之前，烏克蘭總統澤倫斯基在當天早些時候聲稱，有近6000名俄羅斯軍隊被烏克蘭殺害。

俄羅斯少將科納申科夫(Igor Konashenkov)否認有關俄羅斯人「損失無法估量」的報道，認為這是假消息。在俄羅斯宣布後不久，烏克蘭報告說有7000名俄羅斯軍隊傷亡。科納申科夫還說，應征入伍的士兵和軍校學生都沒有參與烏克蘭的行動。德國之聲無法單方面核實這兩個國家的說法。

俄羅稱控制烏克蘭南部大城

DW.COM

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在乌克兰总统泽连斯基再次向欧盟喊话后，法、德与波兰表示支持乌克兰与欧盟建立更紧密的关系。此外，欧盟将俄罗斯7家银行排除在SWIFT之外的制裁生效，不过制裁没有包含两家主要银行。乌克兰方面表示，开战至今已有2000人丧生。俄罗斯方面则声称已经完全控制地区首府赫尔松以及乌克兰最大的核电站。

俄罗斯入侵乌克兰以来，中国的网络空间不仅几乎看不到批评莫斯科的声音，连俄官方的声音也会被屏蔽。本周开始的中国从乌克兰撤侨行动进展缓慢，官方证实一名中国人受枪伤。

俄羅斯軍方3月2日表示，在經過幾天的圍困之後，該國部隊已經占領了烏克蘭南部的赫爾松市 (Kherson) ，這也是俄羅斯聲稱的第一個落入其控制之下的烏克蘭城市。烏克蘭軍方對俄羅斯的說法提出異議，表示赫爾松的控制權仍有爭議，美國國防部發言人柯比 (John Kirby) 也支持烏克蘭的說法。

赫爾松市市長科利哈耶夫(Igor Kolykhayev)向媒體表示，俄羅斯軍隊出現在赫爾松的街道上，並強行進入市議會大樓。他敦促占領烏克蘭的俄羅斯軍隊不要瞄准平民，並要求平民在白天單獨或與另一個人在街上行走。科利哈耶夫在一份聲明中說：「我們的城市裡沒有武裝部隊，只有平民和想在這裡生活的人！」

俄羅斯國防部發言人科納申科夫 (Igor Konashenkov) 說，俄羅斯已經完全控制了該城市。他說，基礎設施和基本服務以及公共交通在赫爾松繼續運作。該市的勝利對俄羅斯具有重大戰略價值，因為它將切斷烏克蘭在該國東部和西部之間轉移人員和物資的能力。

美支持停火外交斡旋

與此同時，美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 說，烏克蘭戰爭已造成驚人的人員傷亡。他表示，通過外交管道解決戰事的大門依舊開放，但也認為若軍事行動上沒有降級，各方很難展開外交談判。布林肯指出：「如果俄羅斯退縮並追求外交，我們也準備做同樣的事情。」

美國國務院表示，布林肯將在未來幾天內前往比利時、波蘭、波羅的海國家和摩爾多瓦，與各國討論烏克蘭局勢。布林肯說，他與烏克蘭外交部長庫萊巴 (Dmytro Kuleba) 進行過對話，也向他保證美國將繼續提供支持。他說：「如果我們可以採取烏克蘭政府認為有幫助的外交措施，我們准備采取這些措施。我們也繼續支持烏克蘭的自衛能力。

(路透社、法新社、美聯社) 

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