ICC申请逮捕以哈领袖 拜登：不该划上等号

20日，以色列总理内塔尼亚胡、防长加兰特，还有哈马斯的3位领袖，成为国际刑事法院申请逮捕的对象。检察官认为，以哈双方都违反国际人道法，应负起责任；德国、美国则认为不该把两者相提并论。

（德国之声中文网）国际刑事法院（ICC）首席检察官卡里姆·汗（Karim Khan）週一（5月20日）宣布，将以“战争罪”与“危害人类罪”为由，申请对以色列总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）、防长加兰特（Yoav Gallant），以及哈马斯领导阶层哈尼亚（Ismail Haniyeh）、辛瓦尔（Yahya Sinwar）、德伊夫（Mohammed Deif）等人发出逮捕令。

卡里姆·汗主张：“以色列跟所有国家一样，有权利采取行动捍卫其人民……然而，此权利并不使以色列及任何国家免除于遵守国际人道法的义务。”

他认为，以色列有计划地剥夺加沙地帶平民的食物、饮水、药物和能源等“生存不可或缺之物”，蓄意导致民众承受巨大苦痛，而内塔尼亚胡和加兰特对此负有责任。

哈马斯则被指控犯下灭绝与谋杀、劫持人质、酷刑、强暴等罪行。卡里姆·汗指出，有理由认为哈马斯从以色列绑架的人质面臨非人道的待遇，且其中有些人被挟持期间遭受了性暴力。

以色列和哈马斯皆反驳ICC的“战争罪”指控。内塔尼亚胡对此表示“厌恶”，批评此举是反犹行为，“把民主的以色列跟哈马斯犯下的大屠杀相提并论”，且“完全是扭曲现实”。哈马斯高阶官员祖赫里（Sami Abu Zuhri）则称，ICC“把受害者等同于刽子手”，要求其取消对哈马斯领袖的逮捕令申请。

图左为以色列总理内塔尼亚胡，图右为哈马斯领导阶层辛瓦尔（Yahya Sinwar）。（资料照） 图像来源: DEBBIE HILL/Pool via REUTERS/MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images

各界反应

美国总统拜登形容，ICC申请对内塔尼亚胡的逮捕令“令人无法接受”，并强调不能把以色列跟哈马斯画上等号。“我们会一直跟以色列站在一起，共同抵抗对其安全的威胁。”

拜登另外还表示，以色列在加沙对哈马斯的攻势并不构成“种族灭绝”。去年底，南非在国际法院（ICJ）控告以色列在加沙的作为犯下“种族灭绝”、违反国际公约；以色列反批该指控毫无根据，主张其按照国际法行事。

德国外交部声明称尊重ICC，但认为其同时对以色列与哈马斯领袖寻求逮捕令，制造出“两者等同的错误印象”。

对于这次ICC的举措，南非表示乐见。南非总统府声明写道：“法律必须对每个人平等适用，以维护国际法治，确保那些犯下滔天大罪者都被追究责任，并保护受害者权利。”

哈马斯是巴勒斯坦伊斯兰极端主义武装团体，被欧盟、美国认定为恐怖组织。去年10月7日，哈马斯对以色列发动攻击，以色列随后反击。据哈马斯控制的卫生部统计，至今有超过3万5千名巴勒斯坦人丧命；以色列则指出，约有1200人遇害、超过250人被绑架。

以色列人质与家属团聚 拜登盼延长停火 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

逮捕令有何效果？

去年3月，卡里姆·汗曾指控俄罗斯总统普京涉嫌在俄乌战争中犯下战争罪，并对普京发出逮捕令。20日的举措是他首度针对中东冲突出手。

依规定，ICC检察官必须向一个3人法官小组申请逮捕令，由他们决定是否有足够证据、是否可以继续推进程序。一般来说，法官小组的审查大约需要2个月。

不过，以色列并不承认ICC的管辖权；即使发布逮捕令，ICC亦没有强制力可直接逮捕内塔尼亚胡。外传被指控的哈马斯领袖目前分布在加沙和卡塔尔；卡塔尔同样也未签署相关规约、不承认ICC管辖权。

位于耶路撒冷的智库“以色列民主研究所”（Israel Democracy Institute）的国际法专家沙尼（Yuval Shany）表示，可以肯定内塔尼亚胡的国际声望和地位会被进一步削弱。

人权律师布罗迪（Reed Brody）认为，ICC此举是国际司法史上的“分水岭”，因为自从纽伦堡审判德国纳粹人士之后、在ICC存在的21余年间，都还没有任何国际法庭起诉过任何一位西方的官员。

加沙人的困境：从与世隔绝到命悬一线 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社、美联社、法新社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。