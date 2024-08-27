IBM将终结在中国的研发业务

美国计算机巨头IBM证实，该公司将关闭在中国的研发分支。美国与中国的紧张关系已导致多家国际企业裁员或将部分中国业务转移至其它国家。

（德国之声中文网）多名IBM雇员向法新社表示，周一（8月26日）在与美国管理层的简短会议上获知，公司将解散在中国的研发团队，将运作转移至另一个国家。

在问及相关裁撤行动时，IBM一名发言人向法新社表示：“IBM以最佳服务客户为目的按照需要调整运作，这些变化不会影响我们服务大中华区客户的能力。”

多名IBM雇员表示，该公司在中国的千余个岗位将被裁撤，尚不清楚公司的相关运作将转移至何处。

一名不愿透露姓名的雇员表示：“今天正式宣布了消息。”他表示，自己在IBM工作了10年，“大家保持相对冷静…感觉更像是和平分手。”

IBM在中国已运作了数十年，有数千名员工。其研发团队位于多座城市，包括北京、上海和大连。这些团队成员表示，周末，他们已无法访问公司的服务器。

美国与中国的紧张关系已导致多家国际企业裁员或将部分中国业务转移至其它国家。

5月，《华尔街日报》报道，科技巨头微软今年征询在中国的云计算与人工智能团队成员意见，是否愿意迁往其它国家工作。该报报道称，此举与对中国的审慎态度增加有关。

此外，美国在华企业也对于他们认为的不公平竞争环境、知识产权保护不足以及中国本土竞争者受到优先对待表示更大的不满。而去年美国在华运作的咨询公司受到广泛打压则令这些担忧加剧。

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（法新社）

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