IAEA总干事：扎波罗热核电站“物理完整性”遭破坏

联合国国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西表示，扎波罗热核电站的“物理完整性”已多次遭到破坏，他的团队还需要做大量的工作来完成技术方面的分析。
（德国之声中文网）联合国国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西（Rafael Grossi）表示，被俄罗斯占领的乌克兰扎波罗热市核电站的“物理完整性”已多次遭到破坏，他对此深感忧虑。
格罗西周四(9月1日)在该核电站参观了几个小时之后发表讲话，他说枪炮声“近得令人感到不适”。
他和他带领的联合国专家团队周五将返回扎波罗热市，评估这家欧洲最大的核电站遭受的具体损害。
俄罗斯军队在2月底入侵乌克兰后不久就占领了该核电站，成为人们深切关注的焦点，因为周边的炮火可能会造成核灾难。
莫斯科和基辅互相指责对方的炮击行为。基辅指责莫斯科利用该设施掩护其部队，莫斯科否认这一指控，同时拒绝了撤军的要求。该核电站仍由乌克兰工作人员管理。
格罗西周四回到乌克兰控制的领土时说：“很明显，该核电站及其物理完整性已经多次遭到破坏……这样的事情再也不能发生了。”
他说，专家们将留在该设施，他将持续关注，直到局势恢复正常。
格罗西说，他已经能够参观整个核电站区，看到应急系统和控制室等关键区域。他的团队现在需要做大量的工作来完成技术方面的分析。
“我们哪儿也不去。国际原子能机构现在就在那里，就在核电站里，不会离开——将会留在那里。”格罗西回到乌克兰控制的领土后告诉记者。
他说，这些专家将对现场发生的情况提供公正、中立和技术性的评估。
原子能机构专家小组因该核电站附近的炮火不断而延误了几个小时到达。
格罗西说：“有些时候，火力很明显，有重机枪，有迫击炮。有两三次，对我们所有人来说，真的非常令人担忧。”
由于炮击，该核电站的一个反应堆在周四被迫关闭。
乌克兰总统泽连斯基再次呼吁所有军队撤离该核电站。他的呼吁得到基辅的西方盟友和联合国的支持。
泽连斯基在一个视频讲话中说：“必须要做的主要事情是该核电站所在地的非军事化。”
俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）周四表示，莫斯科正在尽一切努力确保该核电站能够安全运行，并确保国际原子能机构的视察员能够完成他们的任务。
当地议会领袖鲁卡舒克（Mykola Lukashuk）说，该核电站附近的几个城镇周四遭到了俄罗斯的炮击。
该核电站位于第聂伯河上一个巨大水库的南岸。这座水库将驻扎在乌克兰中南部的俄罗斯军队和乌克兰军队分开。战前，它供应的电力占乌克兰全国用电五分之一以上。
乌克兰本周开始发动攻势，夺回南部被占领土，尤其是邻近赫尔松省的第聂伯河下游地区。
双方都声称在乌克兰的新攻势中获胜，尽管迄今为止缺乏详细的信息。
乌克兰南部指挥部发言人胡梅纽克（Natalia Humeniuk）周五表示，乌克兰军队已经摧毁了弹药库和浮桥，以阻碍俄罗斯后备军的行动。
她说：“我们取得了令人信服的成功，很快我们将能够披露更多信息。”
莫斯科否认了有关乌克兰方面的消息，并称其部队已经击溃了乌克兰的进攻。
路透社无法独立核实这些说法。
乌克兰总参谋部周五表示，俄罗斯军队炮击了数十个城市和小镇，包括北部的乌克兰第二大城市哈尔科夫和东部的顿涅茨克。
俄罗斯入侵乌克兰的这场战争中，已有700多万人逃离乌克兰，数千人被杀，多个城市被炸成废墟。
莫斯科称其为“特别军事行动”，目的是清除乌克兰的民族主义者，保护俄语地区。
（路透社）
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乌克兰和俄罗斯互相指责对方对扎波罗热核电站进行了三次炮击。乌总统泽连斯基称炮击是“无耻的罪行”和“恐怖行为”。与此同时，根据土耳其斡旋达成的协议，更多运粮船只已从乌克兰港口出发。