IAEA总干事：扎波罗热核电站“物理完整性”遭破坏

（德国之声中文网）联合国国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西（Rafael Grossi）表示，被俄罗斯占领的乌克兰扎波罗热市核电站的“物理完整性”已多次遭到破坏，他对此深感忧虑。

格罗西周四(9月1日)在该核电站参观了几个小时之后发表讲话，他说枪炮声“近得令人感到不适”。

他和他带领的联合国专家团队周五将返回扎波罗热市，评估这家欧洲最大的核电站遭受的具体损害。

俄罗斯军队在2月底入侵乌克兰后不久就占领了该核电站，成为人们深切关注的焦点，因为周边的炮火可能会造成核灾难。

莫斯科和基辅互相指责对方的炮击行为。基辅指责莫斯科利用该设施掩护其部队，莫斯科否认这一指控，同时拒绝了撤军的要求。该核电站仍由乌克兰工作人员管理。

格罗西周四回到乌克兰控制的领土时说：“很明显，该核电站及其物理完整性已经多次遭到破坏……这样的事情再也不能发生了。”

他说，专家们将留在该设施，他将持续关注，直到局势恢复正常。

格罗西说，他已经能够参观整个核电站区，看到应急系统和控制室等关键区域。他的团队现在需要做大量的工作来完成技术方面的分析。

“我们哪儿也不去。国际原子能机构现在就在那里，就在核电站里，不会离开——将会留在那里。”格罗西回到乌克兰控制的领土后告诉记者。

他说，这些专家将对现场发生的情况提供公正、中立和技术性的评估。

原子能机构专家小组因该核电站附近的炮火不断而延误了几个小时到达。

格罗西说：“有些时候，火力很明显，有重机枪，有迫击炮。有两三次，对我们所有人来说，真的非常令人担忧。”

由于炮击，该核电站的一个反应堆在周四被迫关闭。

乌克兰总统泽连斯基再次呼吁所有军队撤离该核电站。他的呼吁得到基辅的西方盟友和联合国的支持。

泽连斯基在一个视频讲话中说：“必须要做的主要事情是该核电站所在地的非军事化。”

俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）周四表示，莫斯科正在尽一切努力确保该核电站能够安全运行，并确保国际原子能机构的视察员能够完成他们的任务。

当地议会领袖鲁卡舒克（Mykola Lukashuk）说，该核电站附近的几个城镇周四遭到了俄罗斯的炮击。

该核电站位于第聂伯河上一个巨大水库的南岸。这座水库将驻扎在乌克兰中南部的俄罗斯军队和乌克兰军队分开。战前，它供应的电力占乌克兰全国用电五分之一以上。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 死伤严重 联合国人权事务高专办（OHCHR）7月25日表示，自2月24日开战以来，有5237名平民被杀，7035人受伤，尽管实际伤亡人数应该要高得多。人权高专办说，大多数死伤者是爆炸性武器的受害者，如火炮、导弹和空袭。 此外，美国中情局估计，到目前为止，约有15000名俄罗斯士兵在乌克兰被杀，受伤人数是这个数字的三倍。该部门认为，乌克兰的军事损失也很大，但可能比俄罗斯的损失小一点。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 流离失所 自2月24日以来，乌克兰的4100万人口之中，有三分之一的人被迫离开他们的家园。根据联合国难民署（UNHCR）的数据，这是目前世界上最大的难民危机。联合国难民署的数据显示，目前整个欧洲有超过616万名来自乌克兰的难民，其中波兰、俄罗斯和德国收容的人数最多。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 高额武器援助 自2月24日以来，美国向乌克兰提供了约76亿美元的军事援助，其中包含远程火箭系统、标枪反坦克系统以及防护设备。第二大援助国是英国，它至今提供了23亿英镑的军事支持。而欧盟已同意向乌克兰提供25亿欧元的安全援助。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 乌克兰的损失 根据路透社的计算，除了人员损失，自2014年克里米亚被俄罗斯吞并以来，乌克兰已经失去了对其22%原有土地的控制。大片的海岸线被俄罗斯占领，经济瘫痪，一些城市在战火下变成废墟。根据世界银行和国际货币基金组织（IMF）的数据，乌克兰的经济将在2022年收缩45%。该国总理施米哈尔（Denys Shmyhal）本月表示，战后的全部重建工作将花费约7500亿美元。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 俄罗斯的损失 这场战争对俄罗斯来说也很昂贵 —— 尽管俄罗斯没有披露费用，因为这是国家机密。除了军事成本，西方还试图通过实施严厉的制裁来惩罚俄罗斯，包含将其排除于国际支付系统SWIFT之外，这成了自1991年苏联解体以来对俄罗斯经济的最大冲击。俄罗斯央行预测，1.8万亿美元的经济将在2022年衰退4%-6%，低于4月份预测的8%-10%。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 资源短缺 入侵乌克兰和西方对俄罗斯的制裁导致了化肥、小麦、金属和能源价格的急剧上升，助长了酝酿中的粮食危机和正在冲击全球经济的通货膨胀浪潮。俄罗斯是仅次于沙特阿拉伯的世界第二大石油出口国，也是世界最大的天然气、小麦、氮肥和钯金出口国。欧洲国家试图减少对俄罗斯石油和天然气的依赖，在俄罗斯切断流向德国的北溪1号天然气管道后，欧洲的天然气批发价格飙升。据高盛公司称，如果完全切断天然气管道，将使欧元区陷入衰退，德国和意大利都将出现大幅收缩。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 经济前景不明朗 国际货币基金组织现在预测，今年世界经济将增长3.2%，低于去年的6.1%。若将「合理的」替代方案纳入考虑，包括在年底前完全切断俄罗斯对欧的供气，以及俄罗斯石油出口量进一步下降30%，国际货币基金组织表示，全球增长将在2022年放缓至2.6%，2023年为2%。



乌克兰发动反攻

乌克兰本周开始发动攻势，夺回南部被占领土，尤其是邻近赫尔松省的第聂伯河下游地区。

双方都声称在乌克兰的新攻势中获胜，尽管迄今为止缺乏详细的信息。

乌克兰南部指挥部发言人胡梅纽克（Natalia Humeniuk）周五表示，乌克兰军队已经摧毁了弹药库和浮桥，以阻碍俄罗斯后备军的行动。

她说：“我们取得了令人信服的成功，很快我们将能够披露更多信息。”

莫斯科否认了有关乌克兰方面的消息，并称其部队已经击溃了乌克兰的进攻。

路透社无法独立核实这些说法。

乌克兰总参谋部周五表示，俄罗斯军队炮击了数十个城市和小镇，包括北部的乌克兰第二大城市哈尔科夫和东部的顿涅茨克。

俄罗斯入侵乌克兰的这场战争中，已有700多万人逃离乌克兰，数千人被杀，多个城市被炸成废墟。

莫斯科称其为“特别军事行动”，目的是清除乌克兰的民族主义者，保护俄语地区。



（路透社）

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