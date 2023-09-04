IAA慕尼黑国际车展：中国车商占据半壁河山 特斯拉重新亮相

（德国之声中文网）本届IAA慕尼黑国际车展周二才会由德国总理肖尔茨正式宣布开幕，不过，周一的媒体开放日，记者们先睹为快，可以提前领略各国的汽车制造商带来的最新车型。

整个行业向电动车的转型，是本次车展的焦点，而中国车商进军欧洲市场的决心也格外引入关注。马斯克旗下的特斯拉在2013年之后再度重返IAA，并将在此正式推出面向大众市场的改进版Model 3。

机动车咨询公司Berylls的布尔加德（ Jan Burgard）表示，通常不参与这类车展的特斯拉此次也特地前来慕尼黑应展，说明电动车行业的激烈竞争，也引起了特斯拉的关注。

布尔加德对德国《商报》表示："未来几年之内，全球汽车市场将被电动汽车行业的众多后起之秀所瓜分，而人们现在就想了解一下各家车商的底细。"

在中国汽车市场已经占据主导地位的中国汽车制造商们，也希望以价格优势赢得欧洲消费者的青睐。德国汽车研究中心的杜登霍夫（ Ferdinand Dudenhoeffer）表示，中国汽车制造商正在借助慕尼黑国际车展发起对欧洲市场的攻势。



罗兰贝格咨询公司工业问题专家基尔施泰特（Eric Kirstetter）表示，当下的汽车市场上，入门级的电动车非常稀缺，因而使得生产成本较低的中国厂家占尽了竞争优势。"但他们唯一缺乏的则是品牌信誉，因此他们会在市场营销方面投入很大的精力，其中也包括参加慕尼黑国际车展。"

本次前来慕尼黑参展的厂家中，有41%来自中国，其中包括比亚迪BYD和零跑（ Leapmotor）。

同以中国为主的亚洲厂商高调参与的态势截然相反，欧洲厂商则在慕尼黑显得非常低调。德国本土汽车巨头大众、宝马和奔驰是和法国的雷诺共同参展的，而旗下拥有 14 个品牌的斯泰兰特集团（Stellantis Group）却仅派出了欧宝一家参展。

宝马总裁Oliver Zipse在慕尼黑推介New Class电动车系列。



上周六，宝马正式对外展示了其 New Class电动车系列，这个包括六个车型的全新系列将于2025年投入量产。

鉴于欧盟计划在2035前停止燃油汽车的销售，宝马及其他欧洲汽车制造商正在投入大量资金，开展零排放汽车技术的研发。

不过，汽车工业的这场历史性转型也面临着严峻的挑战，尽管疫情造成的供应链紧张已经有所缓解，但俄乌战争造成的能源价格飙升以及全球经济疲软都给欧洲制造商造成了沉重的压力。

过去十二个月以来，欧洲的汽车销量虽然在稳步回升，但由于受到通货膨胀及利率上升的影响，欧洲新车销量仍比疫情前要低20%。

预计，本周将会有大约70万人参观IAA慕尼黑国际车展。环保组织也宣布，车展期间他们将发起了一系列抗议活动。

电动车平民化 中国制造？

（路透社，法新社）

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