六七暴动纪录片柏林公映 导演冀港人勿忘历史

（德国之声中文网）六七暴动是香港战后历史的分水岭，1967年一场工厂劳资纠纷，演变成政治斗争，极左思潮兴起与反港英殖民情绪下，社会骚乱以至满城炸弹，令香港陷入八个月的暴动时期。

档案馆历史影像仅余21秒

曾在电视台制作纪录片二十年的罗恩惠，数年前因了解更多关于六七少年犯的故事，产生了拍摄纪录片的念头，然而过程中波折重重。罗恩惠忆述，那时到香港档案馆追寻历史，却发现文件档案已破破落落，甚至关于暴动的影像只剩下21秒。"1967年5月发生暴动，最严重的日子那些报纸没有了，8月林彬死，清华街炸死小孩，整个月的档案都不见了，所有关键的情节都没有了。"

为了解开对这场暴动的疑惑，罗恩惠决心继续研究，从朋友手中借到整套英国解密档案，抽丝剥茧对比香港档案馆所缺少的档案，同时四处访问当年的炸弹队成员、工会领袖、学生、前警员、记者及多位受害者等。她更找到当年国务院外事办公室港澳组副组长吴荻舟的"67笔记"及检讨材料，揭露中央政府对暴乱知情，并作出指示。

要拍成纪录片，历史影像还是最需要解决的问题，于是她向外国通讯社高价收购相关影像版权，经过四年多时间"消失的档案"终于完成，去年正式公映。

"题材敏感"被院线拒之门外

纪录片原为反映历史，却被部分人视为题材敏感，触及红线，因而未能登上大银幕。"我们联络不同院线，不是没有回覆，就是吞吞吐吐说没有档期，即使有些院线做独立电影，都是一听就很惊吓。有一间影院曾由早到晚都播放"十年"，也不肯租场予我们。"

然而，这无阻"消失的档案"在社区巡回公映，纵使部分场地环境欠佳，依然座无虚席，更加触动观众心灵。"我们上一代经历过这场暴动，纪录片对他们来说非常震撼，他们撑着拐杖，坐着轮椅，由年轻一辈陪同到场观看，我们见他们那么激动，都很想努力做好给他们观看。后来我们更做了分类专题做了很多场次，在历史系，文化研究，宗教等，讨论当年所发生，若今天要面对应如何处理。"

"消失的档案"已进行超过二百场公映。去年秋天还在北美地区巡映，包括较多华人聚居的温哥华及多伦多。不少观众是曾经历六七暴动而离开香港的，罗恩惠说他们看毕后非常激动，因此部分场次要安排临床心理学家在场。

导演冀移居海外香港人勿忘自己的根

这出纪录片下周一（24日）晚在柏林举行首场放映会，发起人是一名居于柏林，从事艺术行政的香港人，希望透过放映会令当地的香港人及华人，以至国际社会多了解香港文化和历史。

导演罗恩惠对在德国的香港人自发举行纪录片放映会感受很深，"我相信在德国生活，他们注重人权自由，历史真相，版权维护，版权代表真实的事情，德国的土壤令大家觉得这些都重要。"

罗恩惠说追寻历史真相仍未完结，关于六七暴动的不少文章和书籍将会陆续发布，还有纪录片的影碟等，透过不同渠道让大众继续关注。"纪录片本来是让各方说话，但当年的加害者说成自己是受害人，为平反去营造假历史，把暴动说成爱国行动。香港年轻人未必经历过这场暴动，但见到今天香港的状况，犹如平行时空，政客大言不惭辱骂法官，还有高官僭建、劏房等事件，香港沉沦很深。香港需要更多关心，若你的根仍在香港，请你不要忘记这场暴动--一场红色恐怖主义。"

"消失的档案"柏林放映会资料：

时间：9月24日晚上8时

地点：Oblomov Kreuzkoelln，Lenaustraße7,12047Berlin

语言：粤语及英语（部份）对白，英文字幕