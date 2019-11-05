Hold不住了！ 中国解封加拿大猪肉禁令

（德国之声中文网）加拿大总理特鲁多周二(11月5日)表示，中国将恢复从加拿大进口猪肉和牛肉。加拿大在去年12月逮捕华为财务长孟晚舟之后，中国先是宣布停止进口加拿大油菜籽，几月前又宣布停止进口加拿大肉类。

特鲁多在推特上表示："加拿大农民，有一个好消息：中国将恢复对加拿大猪肉和牛肉的进口。"

加拿大前驻华大使圣雅克(Guy Saint-Jacques)表示，他周一与加拿大猪肉业界人士举行了会面，后者表示，上个星期有中国进口商询问能供应多少猪肉。

圣雅克说："中国已经耗尽了自己的猪肉储备。虽然最大限度地从巴西和欧洲进口，但是疫情的严重程度超出了他们的预期。几乎各个省份都出现了猪瘟……已经损失了1亿头猪，猪肉供应至少需要10年时间才能恢复正常。"

他还指出，在中国，猪肉价格至少上涨了70%，在个别地区上涨幅度可能更高："考虑到公众压力，中国政府决定恢复对加拿大猪肉的进口。"

中国驻渥太华使馆并未发表任何评论。

中加各取所需

截至今年8月，按照贸易额衡量，中国是加拿大第三大猪肉市场，进口额约为4.91亿加元（合约3.73亿美元），加拿大对中国猪肉出口激增是因为亚洲部分地区爆发非洲猪瘟。

加拿大肉类主席怀特（Chris White）在一份声明中表示： "我们与中国长期以来的贸易关系对双方十分重要，这对双方而言意味着迈出重要一步。"

“二师兄”身价倍增为哪般？ “二师兄”身价不凡 无论在中国还是在欧洲，猪从来就是富裕的象征。究其原因，一种解释是，有钱人才能吃得起猪肉。这不，2019年正好是农历猪年，而在这一年里，猪肉价格可谓一路飙升，要想吃猪肉，就别吝惜钱包。据中国国家统计局公布的数据，8月居民消费价格指数（CPI)上涨2.8%，为20个月来最高，其中中国猪肉价格同比上升近5成（46.7%)，畜肉类价格同比上涨30.9%。

“二师兄”身价倍增为哪般？ 猪肉——重要的民生指标 中国是世界最大的生猪养殖和消费国。中国人平均每年消费7亿头猪。中国的肉食结构中，猪肉占比超过六成。正因如此，猪肉价格成为重要的民生指标。在食品价格中，猪肉占比10%，在整个CPI中占比超过3%。据估计，中国的猪肉行业对国民经济的贡献为1280亿美元。

“二师兄”身价倍增为哪般？ “重大政治任务” 据中国媒体报道，中国副总理胡春华在稳定生猪生产保障市场供应的一次电话会议上表示，保障猪肉供应事关民生，事关大局。英国《金融时报》报道，胡春华称增加猪肉产量是一项“重大的政治任务” ，保障猪肉供应是党中央的“军令状”，猪肉价格上涨将“影响庆祝新中国成立70周年的欢乐祥和氛围” 。他提出的措施包括“立即清理超出法律法规规定范围的各类生猪禁养限养规定”以及加大对养殖场户的政策支持力度。

“二师兄”身价倍增为哪般？ 谈猪瘟色变 猪肉价格如此上涨为哪般？去年8月，非洲猪瘟在临近俄罗斯边界的一个中国养猪场爆发，之后在短短几个月里迅速扩大到31个省。官方称，截至今年7月初，全国扑杀生猪116万余头。但舆论认为，可能多达2亿头猪患病死亡或被扑杀。一开始，地方政府对养殖户进行一定补偿。但随着疫情扩散，许多地方频频出现对疑似疫情不愿确认的情况，导致养殖户恐慌性抛售生猪，又进一步加剧疫情蔓延。

“二师兄”身价倍增为哪般？ 生猪存栏大幅下降 疫情蔓延是传统养猪大户纷纷退出养猪业的一个重要原因，但并非全部原因。随着中美贸易战愈演愈烈，进口美国大豆价格猛涨，导致猪饲料价格攀升，越来越多养殖户选择退出养猪业，生猪存栏量大幅下降。据农业和农村部发布的“400个监测县生猪存栏信息”，今年8月生猪存栏量比去年同期下降38.7%，可繁殖母猪存栏同比下降37.4%。

“二师兄”身价倍增为哪般？ 政策错误？ 2016年，出于环保、提高产效等原因，中国超过20个省份都划定了生猪禁养区，并启动了猪场拆迁行动，直接减少了生猪存栏3600万头。2017年关闭的禁养区进一步增加，母猪存栏进一步下降。在非洲猪瘟爆发前，共有15万个小型养猪场被关闭。这些措施今天在专家看来正是导致目前猪肉价格上涨的开端。有消息说，中国曾从俄罗斯等非洲猪瘟爆发地大量进口猪肉，中国政府对此予以否认。

“二师兄”身价倍增为哪般？ 猪肉外交战和贸易战筹码 因华为前财务长孟晚舟案导致双边关系紧张，中国于六月起停止从加拿大进口猪肉。从今年9月1日起，中国还对美国进口猪肉额外征收10%的关税，使关税总税率高达72%。不过，10多天后，中国就宣布拟将对大豆猪肉等农产品从加征关税名单中排除。美国是世界上仅次于中国的第二大生猪养殖国。

“二师兄”身价倍增为哪般？ 德国猪肉也上涨——因为中国 德国农业部长戈洛克内尔今年6月访华期间，中方表达了恳请德国扩大对中国猪肉出口的愿望并发出了重新从德国进口牛肉的信号。这无疑是令德国肉农高兴的消息。德国9月的生猪价格平均每公斤1.80欧元，而3月份时每公斤才1.40欧元。

“二师兄”身价倍增为哪般？ 猪肉“保卫战”还是少吃猪肉？ 据中国农业农村部信息中心公布的“最新国内猪肉批发价格波动情况”，全国猪肉批发价格今年9月为34.87元/公斤，去年同期19.95元/公斤。价格猛涨导致中国网民纷纷吐槽，感叹吃不起肉。《生命时报》近日一篇文章则呼吁少吃猪肉，标题是——全国“猪肉价格地图”出炉！少吃猪肉，钱包和身体都会感激你。文中援引医生的话说，“其实不管猪肉贵不贵，大家都应该改善一下现有的饮食结构，少吃些猪肉，多吃些白肉。”不过问题来了，涨价的可不只是猪肉，其它肉类也在涨，而鲜果8月同比涨幅高达24%。 作者: 乐然



加拿大红肉行业9月预计，中国暂停进口已导致该行业损失近1亿加元。

猪肉在中国肉食消耗品中占比极大，是中国重要的民生指标。一段时间以来，猪瘟在中国多地肆虐，造成巨大损失。猪肉价格一路飙升，国家统计局数据显示，和去年同期相比，今年8月猪肉价格增长46.7%。中国当局将一万吨中央储备猪肉投向市场，以保猪肉价格稳定。

虽然猪流感病毒对人没有危险，但是却可以很快导致牲畜死亡。

去年12月1日，华为创始人任正非的女儿孟晚舟在温哥华机场被逮捕。北京随后拘留了两名加拿大人，指他们从事间谍活动。另外还有一名加拿大人因走私毒品被一家中国法院判处死刑。北京以此向加拿大施压，呼吁加拿大释放孟晚舟。中国发出威胁，若不释放孟晚舟 "必将造成严重后果"。

文木 / 夏立民（路透社, 美联社）