H&M再发声明望“重获信任” 中国网友:“毫无诚意”

（德国之声中文网）在因一条抵制"新疆棉花"的声明而在中国遭到炮轰多日之后，瑞典服装巨头H&M周三再发声明，表示将"致力于重新获得中国消费者的信任和信心"。在这份英文的声明中，H&M公司表示，中国对于该公司来说是一个非常重要的市场，"我们对中国的长期承诺依然坚定"。

声明全文未提及新疆二字，仅仅表示在采购方面"希望在中国和其它地方成为一个负责人的采购者，目前正在指定前瞻性的战略，并积极开展下一步的材料采购工作"。声明表示，希望"重新获得中国消费者、同仁和商业伙伴的信任和信心"。

H&M和耐克、阿迪达斯、博柏利和CK等国际时尚品牌在中国突然成为众矢之的，起因是H&M在去年发布过一份声明，表示出于对新疆棉花田可能存在强迫劳动的担忧，不再从新疆采购棉花。这则声明在上周被曝光出来之后，H&M在中国电商平台被下架、购物软件从应用商店除名，多家实体店也被关闭。

中国网友并不买账

H&M最新发布的这份声明似乎并不能让中国网友感到满意。新浪微博上"中国新闻周刊"发布相关新闻的帖子下面，热度第一的评论只有一个字"滚！"。还有一则得到近9万点赞的评论写道："中国对你们来说仍是重要的市场，但是你们对于中国来说是多余的品牌。"

官媒新华社旗下的"参考消息"也在微博官方号上发表评论指出，新声明没有正面澄清其在新疆棉花上的立场，更没有就该公司此前宣称不从新疆采购原材料做出任何解释，"难怪中国网友并不买账"。评论还写道，H&M的声明"指望用似是而非、装模做样的文字"来"糊弄中国舆论"，显然是"打错了算盘"。

抵制造成的损失尚不清楚

在新疆棉事件发酵之前，H&M销售额的差不多6%来自中国，在中国境内开设的门店数量也占到其全球店铺总数的将近10%，中国是该服装公司在全球的第三大市场。该公司并未透露中国的抵制给其造成多大损失。

不过就在3月31日这份声明发布之际，H&M也公布了2020年12月至2021年2月财政季度的数据，显示这三个月里净亏损10.7亿克朗（约合1.04亿欧元），不过主要亏损原因是新冠疫情造成的店铺停业。截止到3月底，H&M在全球的5000家实体店当中，有大约1500家因为当地的防疫规定而关门。

新疆棉争议仍在发酵

澳大利亚奥组委周三发布为出战东京奥运会所准备的国家队队服遭到批评，因为这些服装由日本运动品牌ASICS赞助，而该品牌的中国分公司曾在H&M抵制新疆棉事件曝光之后发微博表态，称将继续采购和支持新疆棉。

该国奥组委副主席不得不出面澄清，澳大利亚国家队的队服没有使用新疆产的棉花。ASICS公司总部也表示，其中国分部的言论不代表总公司，之前的相关微博也被删除。

在新疆棉争议中扮演关键角色的"瑞士良好棉花发展协会"（英文简称BCI），目前尚未对相关事件正式表态。H&M等其他遭到中国抵制的服装品牌，都是BCI的合作伙伴，他们仅从得到BCI认证的农场采购棉花。该机构此前发表声明指出，由于在新疆进行可信的尽职调查变得愈发困难，已决定暂停在新疆发放棉花原料认证。据中国媒体披露，在新疆棉事件发酵之后，相关英文声明已经被删除。

德国之声记者就此事向BCI发出询问，该机构的公共关系负责人表示，将在下周初发布有关中国的声明。

雨涵/王凡（法新社、路透社等）

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