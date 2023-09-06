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Henrik Böhme
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慕尼黑国际车展：中国车企大秀肌肉
慕尼黑国际车展：中国车企大秀肌肉
2023年慕尼黑国际汽车展开幕，中国电动汽车制造商高调登场，在德国汽车制造商的地盘上大秀肌肉。有人说，这次车展之后，市场将会改天换地。
技术
2023年9月6日
2023年9月6日
德国又成欧洲“病夫”了？
德国又成欧洲“病夫”了？
德国经济陷入停滞，未来也看不到好转的迹象。过去数年的多重危机暴露了德国经济模式的弱点。
经济
2023年8月6日
2023年8月6日
评论：充满不满情绪的冬天
评论：充满不满情绪的冬天
德国将陷入衰退：这一场景不是没有预告的。冬季降至。这个冬天会变得很难熬。人们只能企盼它不至太冷。德国之声经济部记者Henrik Böhme认为，欧洲正面临考验。
经济
2022年10月2日
2022年10月2日
评论：德国需要新的经济模式
评论：德国需要新的经济模式
德国富足的生活，在很大程度上得益于廉价的能源进口。但随着俄乌战争的爆发，廉价能源正在成为历史。
政治
2022年4月8日
2022年4月8日
评论：一个叫做通货膨胀的幽灵
评论：一个叫做通货膨胀的幽灵
2021年，德国的通货膨胀率攀升至近30年来的最高水平。德国之声评论员Henrik Böhme指出，比起其他国家的人，德国人尤其害怕通货膨胀、货币贬值，但其实（尚且）无需过于恐慌。
经济
2022年1月6日
2022年1月6日
评论：为什么能源价格飙升是一个好消息？
评论：为什么能源价格飙升是一个好消息？
能源价格不断飙升，让消费者难以相信自己的眼睛。德国之声评论员Henrik Böhme认为，对于走向气候中立的经济转型而言，这是一个好消息。
自然与环境
2021年10月30日
2021年10月30日
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