Henrik Böhme

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中国电动汽车制造商比亚迪的海豹（SEALU）车型

慕尼黑国际车展：中国车企大秀肌肉

慕尼黑国际车展：中国车企大秀肌肉

2023年慕尼黑国际汽车展开幕，中国电动汽车制造商高调登场，在德国汽车制造商的地盘上大秀肌肉。有人说，这次车展之后，市场将会改天换地。
技术2023年9月6日
Hamburger Hafen Containerterminal Symbolbild Rezession

德国又成欧洲“病夫”了？

德国又成欧洲“病夫”了？

德国经济陷入停滞，未来也看不到好转的迹象。过去数年的多重危机暴露了德国经济模式的弱点。
经济2023年8月6日
本周一，联合国秘书长古特雷斯已出此言："一个充满不满情绪的冬天正在地平线上出现。"   

评论：充满不满情绪的冬天

评论：充满不满情绪的冬天

德国将陷入衰退：这一场景不是没有预告的。冬季降至。这个冬天会变得很难熬。人们只能企盼它不至太冷。德国之声经济部记者Henrik Böhme认为，欧洲正面临考验。
经济2022年10月2日
Deutschland | Schiffsunfall in Hamburg

评论：德国需要新的经济模式

评论：德国需要新的经济模式

德国富足的生活，在很大程度上得益于廉价的能源进口。但随着俄乌战争的爆发，廉价能源正在成为历史。
政治2022年4月8日
据德国联邦统计局2022年1月6日初步估计，德国2021年年度通胀率将攀升至3.1%，推高通胀的主要是快速上涨的能源价格、供应瓶颈等原因

评论：一个叫做通货膨胀的幽灵

评论：一个叫做通货膨胀的幽灵

2021年，德国的通货膨胀率攀升至近30年来的最高水平。德国之声评论员Henrik Böhme指出，比起其他国家的人，德国人尤其害怕通货膨胀、货币贬值，但其实（尚且）无需过于恐慌。
经济2022年1月6日
汽油和柴油价格在德国飙升。

评论：为什么能源价格飙升是一个好消息？

评论：为什么能源价格飙升是一个好消息？

能源价格不断飙升，让消费者难以相信自己的眼睛。德国之声评论员Henrik Böhme认为，对于走向气候中立的经济转型而言，这是一个好消息。
自然与环境2021年10月30日
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