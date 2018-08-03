Google偷追踪定位 美议员斥侵犯隐私

(德国之声中文网) 根据美联社的一项调查，Android设备和iPhone上的许多Google服务都会存储用户的位置数据。即使用户想要用隐私设置控制也没有办法。这个发现随后经普林斯顿大学的电脑科学研究人员证实。

曾任联邦通信委员会执法局前首席技术专家梅耶 (Jonathan Mayer) 表示，Google这个的做法是错误的。 他说：「如果你让用户关闭一个名为『定位历史』的东西，那麽你应该关闭所有保存定位历史记录的程式。这是一个相当直接的立场。」

一步一脚印全遭纪录

多数情况下，Google会提前询问用户是否能储存其定位资料，像是Google地图。若用户同意，Google地图会在「时间轴」中为您显示该历史记录，该时间轴会显示您的日常活动。Google在网页上表示，用户暂停这个功能后，行踪就不会被记录。不过美联社的调查结果显示，就算关掉了，Google地图仍会自动储存用户的定位纪录，其他应用程式也是。

如果用户打开Google地图，Google会储存在该地拍下的手机照片。Google也会透Android手机上的每日自动天气更新大致可以确定用户位置。连一些与位置无关的搜索，如「巧克力饼乾」或「儿童科学套件」，Google也会精确定位用户的经纬度，并储存在个人的帐户中。全球超过20亿使用Android操作软件和数亿依赖Google进行地图搜索的iPhone用户都受到影响。

谷歌发出声明表示，透过定位历史、网路和应用程式收集用户的定位数据是为了改善用户的服务体验，强调已提供相关功能的详细说明，也容许用户随时关闭或删除定位纪录。不过这个说法并没有说服所有人。

弗吉尼亚州参议员华纳 (Mark Warner) 指出Google的作法违反用户的期待，并敦促透过立法让用户能控制自己的隐私。新泽西州众议员宝龙 (Frank Pallone) 也呼吁要为全面的消费者隐私和资讯安全立法。

如何关掉追踪定位？

在一般的装置上开启浏览器后，登入Google后进入myactivity.google.com，进入左方「活动控制项」后关闭「网路和应用程式活动」和「定位纪录」。

使用iOS装置的用户可以打开「设定」，点开「隐私权」、「定位服务」，下拉找到Google地图（Google Maps）后选择「使用App期间」，就能在没有使用Google地图时，让App无法取得你的所在位置。

使用Android装置的用户可以开启装置上的「设定」应用程式 ，轻触「安全性与位置」，下拉到「隐私权」，按下「定位」，就能切换到关闭。或是进入「应用程式权限」关闭各个App的权限。另外可以至下方的将「定位历史」关闭。

夏立民/李芊 (美联社等)