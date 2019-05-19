Google停止与华为合作 这些apps都不能用

(德国之声中文网) 据知情人士上周日(5月19日)告诉路透社，谷歌Google母公司Alphabet已停止与华为的业务合作。除了開放原始碼授權的服務以外，所有軟硬體轉移和技术服务都遭到终止。

华为将失去对谷歌安卓(Android)操作系统更新的访问权限，使华为在中国境外的智能手机业务陷入困境。新版的安卓智能手机也将无法使用热门服务，包括Google Play商店，Gmail和YouTube应用程式。

实际的影响是什么?

根据谷歌调查，全球约有25亿台安卓系统设备。在谷歌停止华为相关服务之前，华为就曾表示，过去几年一直在制定应急计划，开发自己的技术，防止被禁用安卓系统。其中一些技术已经在中国销售的产品中使用。

华为轮值董事长徐睿（Eric Xu）在3月接受路透社采访时就曾预期美国公司会采取报复行动，他当时说:「无论发生什么，安卓Android社区都没有任何合法权利阻止任何公司访问其开放原始码的服务。」不过，透过Google Play商店提供的热门Google应用程序，Gmail、YouTube和Chrome浏览器不在范围之内。这些服务需要另外与Google达成商业协议。但是，有权访问Google Play商店的现有华为设备用户仍可以下载Google提供的应用更新。消息人士称，Gmail等应用程序通过商店进行更新。黑名单会影响的是由手机制造商和电信运营商处理的操作系统更新。

重创华为欧洲市场

预计Google这项措施对中国市场的影响微乎其微。大多数谷歌移动应用程序在中国是被禁止的。相关替代品可由腾讯和百度等中国国内竞争对手提供。不过由于华为在欧洲向谷歌授权这些服务，华为的第二大市场欧洲业务可能受到重创。CCS Insight研究副总裁布拉伯(Geoff Blaber)表示:「拥有这些应用程序对于智能手机制造商在欧洲等地区保持竞争力至关重要。」

特朗普政府上周四将华为技术有限公司列入交易黑名单，立即制定限制措施。美国商务部则在上周五表示，考虑缩减对华为的限制，「防止现有网络运营和设备中断」。目前华为遭美国政府列为黑名单的受害程度还没有明确的结果，将会视其全球供应链评估才知道影响程度。

夏立民/杨威廉 (路透社)