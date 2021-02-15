 GDP的2%用来“输血”:中国召开脱贫表彰大会 | 经济纵横 | DW | 25.02.2021

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经济纵横

GDP的2%用来“输血”:中国召开脱贫表彰大会

去年11月，中国当局就宣布全国所有贫困县均已脱贫。星期四，习近平在全国脱贫表彰大会上宣布，农村贫困人口全部脱贫。不过，习近平在讲话中只是很笼统地回应了代价高昂的“运动式扶贫”是否可持续之问题。

China Peking | Mond-Neujahr | Wanderarbeiter, Entfernung zur Familie

人均年收入超过4000元人民币，即被认为“脱贫”

(德国之声中文网) 2月25日，中国国家主席习近平在全国脱贫攻坚总结表彰大会上发表讲话，宣布现行标准下的9899万农村贫困人口全部脱贫，"区域性整体贫困得到解决，完成了消除绝对贫困的艰巨任务"。

习近平在讲话中指出，在过去8年中，全国贫困人口的收入水平显著提高，全部实现"两不愁三保障"，即：脱贫群众不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗、住房安全有保障，饮水安全也都有了保障。

贫困线略低于国际标准

根据世界银行的当前标准，每人每天生活支出低于1.9美元被认为是"极度贫困"。而中国的脱贫标准则是人均年收入达到按照2010年不变价计算的2300元人民币。根据中国国务院扶贫开发领导小组办公室主任刘永富去年3月的说法，这大约相当于2020年币值的4000元，约合每人每天1.7美元。刘永富当时还透露，"已经脱贫人口的收入人均都在9000元以上(每人每天3.8美元)，剩余贫困人口人均收入在6000元以上(每人每天2.5美元)。"

值得注意的是，中国总理李克强曾经在去年5月的全国人大会议上公开表示，中国还有"6亿中低收入及以下人群，他们平均每个月的收入也就1000元左右"。也就是说，中国有近半人口的人均每日收入低于5.1美元。

而根据美国人口普查局的标准折算，单身人士每日收入低于17.48美元、四口之家人均日收入低于8.97美元就被认为是"极度贫困"。不过，由于中美两国的购买力不同，两国的赤贫线标准无法直接比较。

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农历新年，居住在北京市郊的农民工正在观看习近平讲话

GDP的2%被投入脱贫运动

在星期四的讲话中，习近平还提到贫困地区的经济实力、基础设施也有了显著提升。"新改建农村公路110万公里，新增铁路里程3.5万公里。贫困地区农网供电可靠率达到99%，大电网覆盖范围内贫困村通动力电比例达到100%，贫困村通光纤和4G比例均超过98%。790万户、2568万贫困群众的危房得到改造，累计建成集中安置区3.5万个、安置住房266万套，960多万人'挪穷窝'，摆脱了闭塞和落后，搬入了新家园。"

习近平还透露，在过去八年中，中央以及地方财政累计投入了近1.6万亿元人民币的专项扶贫资金，此外还有"土地增减挂指标跨省域调剂和省域内流转资金4400多亿元，扶贫小额信贷累计发放7100多亿元，扶贫再贷款累计发放6688亿元，金融精准扶贫贷款发放9.2万亿元，东部9省市共向扶贫协作地区投入财政援助和社会帮扶资金1005亿多元，东部地区企业赴扶贫协作地区累计投资1万多亿元"。

按照习近平披露的上述数据，意味着中国社会各界在过去8年中总共投入了至少13万亿元人民币用于扶贫。同期，中国的GDP总额约为641万亿元，占比高达2.03%。

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今年是习近平在十八大确定的脱贫攻坚收官之年及全面建成小康社会目标的实现之年。中国央视本周一报道，贵州省最后9个贫困县正式退出贫困县序列，标志着“全国脱贫攻坚目标任务已经完成”。

中共有“两个百年”奋斗目标的规划，它是中共对人民的承诺和统治合法性依据。而第一个百年目标，就是在中共成立100年时，在中国全面建成小康社会，这个时间点在2020年，也即今年。而在新冠疫情的影响下，这一目标是否还能如期实现？

如何减少轻世界上的贫困？经济学家巴纳吉(Abhijit Banerjee)、杜芙洛(Esther Duflo)和克里莫(Michael Kremer)一直为此寻找答案。为此他们荣获2019年度获得诺贝尔经济学奖。

"大规模输血"是否可持续？

极其高昂的扶贫投入，也引发了外界对"大规模输血式"的中国脱贫运动是否可持续的担忧。在中国社交网站"知乎"上，就有参与一线扶贫工作的用户担心，一旦高强度的外部投入撤离，贫困地区是否还有足够的资源和能力实现自我发展？许多外部援建的高标准设施使用率低下、运营成本却十分高昂，贫困地区是否有能力承担？高额扶贫投入引发的部分地区债务风险如何化解？短期政策如何转化为长期普惠的福利制度？还有一些中国网民甚至怀疑，有关当局近年来直接给贫困户发钱，从而强行将年收入水平拉升到脱贫线以上。

两个月前，《纽约时报》也曾刊登一则长篇报道，认为中国的"运动式脱贫"代价高昂、不可持续。该报记者"在没有政府监视的情况下走访了六个甘肃村庄"，证实了中共当局"在扶贫上所付出的高昂成本。这种扶贫方式依赖于大量的、可能无法持续的补贴来创造就业机会和建造条件更好的住房。"报道还援引世界银行中国局局长芮泽(Martin Raiser)指出，"我们确信中国在消除农村的绝对贫困上取得了成功--但考虑到所动员的资源，我们不太确定这是否可持续，或具有成本效益。"

在2月25日的表彰大会上，习近平并没有太多提及这些隐忧，只是笼统地表示要实现由"输血式"扶贫向"造血式"帮扶转变；"让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。对易返贫致贫人口要加强监测，做到早发现、早干预、早帮扶。对脱贫地区产业要长期培育和支持，促进内生可持续发展。"

观看视频 02:53

中国的穷人与富人

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