Gamestop: 草根股民挑战对冲基金

（德国之声中文网）近两天来，Gamestop的股价简直像过山车一样，波动幅度令人头晕目眩。时而在数小时内冲上近四百欧元的历史最高点，而几分钟之后，竟然又会暴跌50%。一时间，Gamestop已经成了股市豪赌客手中的筹码。

这是华尔街版的大卫挑战巨人歌利亚传奇。一方是资金雄厚、不可一世的对冲基金，另一方则是活跃在网络论坛或Reddit平台上天天‘吵股论金’的年轻股票玩家。这一次他们将焦点集中于Gamestop，并且在挑战歌利亚的对抗中首战获胜。

一场豪赌

Citadel和Point72两家对冲基金本周一向押注Gamestop股价下跌的Melvin Capital公司提供了27.5亿美金以紧急救场。很多专家们认为，这笔借款可能避免了有史以来最大的一次对冲基金破产事件。九十年代末，长期资本管理公司 （Long-Term Capital Management）宣告倒闭，曾引发全球金融市场的震荡。

理财公司Acatis的基金经理莱博（Hendrik Leber）表示：“一般来说，股市这场游戏的操盘手们都是那些摩天大厦里的公司高管。而这一次却是一帮坐在家中沙发上的年轻人操控了股市。而这一次，这种小股民密谋对抗‘卖空黑势力’的事情真是闻所未闻。”

那么，股市上到底发生了什么呢？要弄清这一点，首先有必要了解一下本次股市狙击战的主角Gamestop。Gamestop是一家在全球拥有五千多家连锁店的零售商，专营电脑游戏产品，除游戏本身之外，也出售操纵杆，耳机，键盘以及电玩饰物等等。

做空的风险

直到2020年夏季，Gamastop的股价一直徘徊在五美元上下。近来公司管理层正在试图将传统的销售模式逐步改变为网络销售，而不错的网络销售业绩又引发了股民的美好憧憬，于是股价逐步上升，到了去年年底今年年初，股价已上涨至20美元左右。

而股价的变化也引起了几个对冲基金的关注，只是他们将宝押在Gamestop股价下跌上。这种所谓Shortseller，中文叫做空。

但是这一次不同以往：Gamestop股票被抛售的比例竟高达令人匪夷所思的140%。显然，Gamestop的股票被重复做空了：股票持有者将手中股票借给做空者，做空者将其抛售，而接盘者则将这部分股票再次借出。基金经理莱博说：“如此大的赌注以及对冲基金和业余股民的激烈对决，这都是我以前从未经历过的。”

总之，在网上股市论坛，尤其是在Reddit平台的“华尔街赌场”论坛里，聚集了大量这样的业余股民。他们相互鼓励大量买入Gamestop股票，目的就是为了给做空者搅局。毕竟人多力量大，小股民纷纷认购下，股价不断升高，对冲基金面临越来越多的困境。因为，他们不得不以更高的价格回购股票，真所谓偷鸡不成蚀把米。

上周五以来，随着Gamestop股价的急剧攀升，对冲基金面临的压力也越来越大。团结起来的小股民们已经宣布，他们的目标是要长期持有Gamestop股票，这样一来，做空者的处境短期内也就很难好转了。对冲基金为了止损，只好忍痛回购已经涨了价的股票，而这又导致了股价的进一步攀升。

小股民与对冲基金的这场对决仍在继续，谁会是最后的赢家呢？

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